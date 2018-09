Поймать чайку в небе. 34-летний Гленн Мюррей зажигает в АПЛ

На старте сезона в числе лучших бомбардиров АПЛ неожиданно расположился Гленн Мюррей из «Брайтона». Ветерану «чаек» уже 34 года, но он готов выдать лучший сезон в карьере. Еженедельник «Футбол» — о нелегком пути от первого парня на деревне до звезды премьер-лиги.

Вояж за океан

Гленн Мюррей родился и вырос в маленьком городке на Севере Англии. Холодное Ирландское море, омывающее берега родного Мэрипорта, с ранних лет настроило Мюррея, что ничего в этой жизни не дается легко.

На старте карьеры Гленн без особых успехов отметился в полулюбительском «Уоркингтоне», а в 21 год не нашел ничего лучше, как отправиться в США – в «Уилмингтон» из Северной Каролины. Форвард провел в Америке лишь год, но сохранил о Новом Свете приятные воспоминания – недавно он поддержал пострадавших от урагана Флоренс, разбушевавшегося над Северной Каролиной.

Hope all in U.S & Wilmington,NC are staying safe 🙏🏼 #FlorenceHurricane2018

— Glenn Murray (@GM_83) September 14, 2018