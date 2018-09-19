Поймать чайку в небе. 34-летний Гленн Мюррей зажигает в АПЛ

На старте сезона в числе лучших бомбардиров АПЛ неожиданно расположился Гленн Мюррей из «Брайтона». Ветерану «чаек» уже 34 года, но он готов выдать лучший сезон в карьере. Еженедельник «Футбол» — о нелегком пути от первого парня на деревне до звезды премьер-лиги.

Вояж за океан

Гленн Мюррей родился и вырос в маленьком городке на Севере Англии. Холодное Ирландское море, омывающее берега родного Мэрипорта, с ранних лет настроило Мюррея, что ничего в этой жизни не дается легко.

На старте карьеры Гленн без особых успехов отметился в полулюбительском «Уоркингтоне», а в 21 год не нашел ничего лучше, как отправиться в США – в «Уилмингтон» из Северной Каролины. Форвард провел в Америке лишь год, но сохранил о Новом Свете приятные воспоминания – недавно он поддержал пострадавших от урагана Флоренс, разбушевавшегося над Северной Каролиной.

Hope all in U.S & Wilmington,NC are staying safe 🙏🏼 #FlorenceHurricane2018 — Glenn Murray (@GM_83) September 14, 2018

Поворотный трансфер

Так и не найдя себя на американских полях, летом 2004 года Мюррей вернулся в Англию. За три сезона он прошел с «Карлайлом» путь от Конференции до Лиги 1 (третий английский дивизион), но стабильно забивать начал лишь перейдя в «Рочдейл».

Летом 2007-го случилось, возможно, ключевое событие в карьере Мюррея. Переход в «Брайтон» сделал нападающего любимцем фанатов «чаек». За четыре сезона он положил 53 мяча, гарантировав амбициозным боссам клуба долгожданный «промоушн» из Лиги Один.

Дебют в АПЛ и возвращение к истокам

Биться в мясорубке Чемпионшипа «Брайтон» продолжил уже без Гленна – «Кристал Пэлас» соблазнил форварда перспективой выхода в АПЛ. Мюррей загорелся целью и на второй год выступлений за «Орлов» выдал самый результативный сезон в карьере, забив 30 мячей, а «Пэлас» добился повышения в классе.

Выступление за «Кристал Пэлас» в АПЛ вышло скомканным – частая смена тренеров, вкупе с травмами и арендами так не дали возможности раскрыться Мюррею в красно-синей майке «Орлов».

Летом 2016-го форвард, на радость местным суппортерам, вернулся в «Брайтон». Вдохновенная игра и юношеская энергия форварда, перешагнувшего тридцатилетний рубеж, позволили «чайкам» впервые с 1983 года впорхнуть в элиту английского футбола, а 12 мячей опытного форварда помогли команде уверенно закрепиться в АПЛ.

При этом Мюррей все равно не получал должной оценки своей игры:

«Я классический нападающий. Моя работа – бороться за мяч, пробираться в штрафную и забивать голы. Я тот, кто я есть. Я не могу это изменить. Иногда это выглядит немодно. Англичанам немодно быть классическими нападающими, но если ты иностранец – например, Оливье Жиру – типичный классический нападающий английского футбола: сильный, мощный, борется за мяч наверху, входит в штрафную и забивает голы. Но у него необычное французское имя – поэтому его оценивают не так, как, скажем, Троя Дини. Мы с ним прошли через низшие лиги, и я думаю, что там есть большое количество талантливых бомбардиров», – сказал в сердцах Мюррей.

Махинации с налогами и редакторская колонка

В начале 2018 года форвард и его жена угодили в скандал — они были арестованы по подозрению в налоговом мошенничестве на сумму в 1,1 миллиона фунтов. Спустя некоторое время Мюррей был выпущен на свободу, но расследование в его отношении продолжается.

Кроме того, Гленн ведет свою колонку в известном бульварном издании, где дает оценки и характеристики тренерам, боссам и партнерам:

«Основным требованием менеджмента является не только наличие хорошего интеллекта, но и умение адаптировать свой подход к той или иной команде и добиваться с ней успеха на поле. Это мой опыт работы с разными тренерами и видение того, как они управляли командой. Каждая команда различается, и то, как тренер сможет донести до футболистов свой стиль игры во время тренировок, в дальнейшем и отразится на его долгой и успешной карьере».

Проверенный временем

В стартовавшем сезоне на счету Мюррея уже четыре забитых мяча. В матче с «МЮ» ветеран стал катализатором неожиданной победы (3:2), открыв счет техничной подрезкой в касание мимо Де Хеа. В четвертом туре «Брайтон» горел дома «Фулхэму» (0:2), пока за дело не взялся Мюррей, своим дублем спасший хозяев от поражения. А его точный удар с 11-метровой отметки помог «чайкам» вырвать ничью в гостевой встрече с «Саутгемптоном» в компенсированное время.

Points & Goals — Off the mark for 18/19 #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/6fYjKOIUat — Glenn Murray (@GM_83) August 19, 2018

Уже через неделю Гленну исполнится 35. И даже столь впечатляющие выступления на элитном уровне не позволят ему претендовать на приглашение в сборную Англии, как раз в силу возраста. Но гарантировать «Брайтону» спокойную жизнь в АПЛ и оставаться кумиром местных болельщиков – тоже дорогого стоит.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»