Поисковые работы. У Иско нет будущего в «Реале»

Товарищеская встреча Испании против Аргентины (6:1) стала бенефисом Иско. Хавбек «Реала» провел лучший матч в сезоне и впервые в карьере оформил хет-трик. Но в «королевском» клубе он и близко не показывает того уровня игры, какой демонстрирует в составе «фурии рохи». Так в чем же проблема?

В прошлом сезоне Иско пришлось бороться с Хамесом Родригесом за место в составе «Реала». Испанец уверенно разгромил своего конкурента в этом сражении: колумбиец отправился в двухлетнюю ссылку в «Баварию», Иско же подписал новый контракт с клубом. А в этом сезоне он стал олицетворением всех неудач «сливочных». Но заслуженно ли? По итогам первого круга Ла Лиги испанский хавбек оказался самым результативным полузащитником «королевского» клуба: 4 гола и 4 ассиста в 17 матчах. Этот отрезок можно назвать одним из лучших в карьере футболиста.

Однако даже на фоне этих достижений болельщики нещадно критиковали Иско. Они обвиняли его в том, что он замедляет игру, говорили, что он не кажется совершенным. Винили за то, что он не заботится о себе и хочет уйти из «Реала». Его осуждали за все. Дело дошло даже до угроз его девушке Саре Саламо. Болельщики ополчились против нее после того, как один испанский портал опубликовал материал, объясняющий плохую форму футболиста его личной жизнью. Когда Саламо написали в твиттере: «Твои дни сочтены», она обратилась в полицию.

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«В Мадриде я не чувствую доверия, в котором нуждается каждый игрок, и у меня нет постоянного места в основе. Но, может быть, проблема в том, что я не знаю, как его получить», — говорит Иско. Если взглянуть на статистику, то она покажет, что хавбек принял участие уже в 40 матчах этого сезона. Так о какой проблеме доверия идет речь? Ответ довольно прост: это касается «больших» матчей. Иско чувствует, что в Мадриде он тот, на ком вымещают зло, когда команда проигрывает. И понимает, что является первым, кто выпадает из состава, когда «сливочных» ожидает еще одна ключевая игра в Ла Лиге (против «Барселоны») или ЛЧ (ответная встреча с «ПСЖ»).

Но когда дело доходит до матчей сборной, то он преображается. Потому что знает, что будет играть и получит шанс проявить себя в решающих встречах. «Дело не в тренере, который вселяет уверенность в Иско. Дело в игроке, который дает уверенность тренеру», — философствует Лопетеги, отвечая на вопросы о преображении Иско в сборной. Хавбек «Реала» выступил в 13 матчах в сборной при Лопетеги. Девять из них он начинал в основе и отметился девятью голами. В национальной команде футболисту могут предоставить возможность играть там, где он будет наиболее полезен.

В Мадриде все иначе. Основным конкурентом Иско в «Реале» принято считать Марко Асенсио. В пользу Асенсио говорит его универсальность: готовность быть как на позиции «десятки», так и на фланге. Но на товарищеский матч с Аргентиной они оба вышли в основе при расстановке 4+3+3, где им были отведены роли фланговых форвардов. Иско оформил хет-трик, а Асенсио отметился двумя ассистами. Если в «Реале» на 99% уверены в уходе Бэйла, а Роналду все чаще действует в роли центрфорварда, что мешает попробовать ту же схему в клубе?

«Я бы не сказал, что я несправедлив к Иско. Он счастлив в «Реале». Может быть, у него здесь не самая главная роль, но я показал ему, что он важен для команды. Проблема не в Иско. Проблема в том, что у меня 25 игроков, а в стартовом составе могут выйти лишь 11», – оправдывается Зидан. Француз утверждает, что рассчитывает на Иско, и решительно опровергает все разговоры о его уходе. Но это явно не тот случай, когда слухи рождаются на пустом месте.

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Испанские СМИ настаивают на том, что хавбек «сливочных» продолжит свою карьеру в АПЛ, а цена за его трансфер колеблется в районе 80 млн евро. Сообщается, что личную беседу с Иско уже провел Хосеп Гвардиола. Главный тренер «Манчестер Сити» пообещал ему твердое место в основе «горожан» и одну из ключевых ролей в команде. Наверняка похожие условия ему будут готовы предложить в любом клубе. В любом, кроме «Реала».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press