Погоня в горячей крови. Репортаж с матча «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» и «Зенит» лучше всех стартовали в Премьер-Лиге после зимней паузы. Три победы и ничья – именно с такими показателями команды встретились на «РЖД-Арене» в воскресенье. Победа «армейцев» в дерби над «Спартаком» днем ранее добавила интриги за чемпионскую гонку. «Локомотив» намеревался вернуть вторую строчку, «Зенит» — укрепить лидерство.

Место встречи изменить нельзя 2.0

Последняя встреча команд в Черкизове состоялась почти год назад. 7 мая 2018-го года точный удар Эдера осчастливила болельщиков «красно-зеленых»: команда впервые за 14 лет взяла золотые медали чемпионата. Хотя до окончания чемпионата осталось еще 7 туров, воскресный матч для «Локомотива» и «Зенита» можно было назвать по-настоящему золотым. «Зенит» в случае победы, конечно, не взял бы чемпионский кубок, но отрыв от «Краснодара» и нагоняющего ЦСКА позволил сохранять первую строчку еще на пару-другую туров минимум. У «Локомотива» же кроме защиты титула была дополнительная мотивация – взять реванш за поражение в Петербурге в первом круге.

Перед игрой на «РЖД-Арене» болельщикам хозяев было предложено вернуться в тот счастливый майский день. Экраны показали главные моменты золотого матча прошлого сезона, не забыв про радость Игоря Денисова.

Фанатская трибуна гостей терпеливо молчала, выжидая шанс для мощного заряда. Диктор и после выхода команд не унимался: «Вперед, Локо!» Трибуна «United South» немного переинчала фразу: «Вперед, столица!»

Два разных тайма

Команды явно осторожничали в первой части игры. Юрий Семин удивил своим решением оставить Смолова и Денисова на скамье запасных. Первого сменил Эдер, а в центре полузащиты Крыховяку составил компанию Баринов. Шестой номер «Локомотива» был вездесущ на поле: и подстраховать одноклубников успевал, и раздавал передачи дуэту имени братьев Миранчуков. Португалец же ждал шанса для удара в касание после прострелов с флангов, но толком за все участие в матче Эдер мяча так и не потрогал.

Прошлогодний флэшбек не случился: форвард ушел с поля без забитого гола. План играть на контратаках с расчетом дать пас 24-му номеру «красно-зеленых» не сработал: «Зенит» уверенно предугадывал ходы «железнодорожников».

Сразу после свистка Сергея Иванова о завершении первого тайма Сергей Семак быстрым шагом ушел в раздевалку. Разговор с командой намечался не самый приятный. «Зенит» подолгу владел мячом, но ничего вразумительного в атаке не показал. Снова бледно выглядел Дзюба, игрок сборной России за тайм отметился только ударом в «молоко» вне штрафной. После очередной потери мяча форвардом Семак, ничего не говоря, уходил обратно к скамейке. Было над чем задуматься: в чемпионате страны 22-й номер «Зенита» не забивает уже ровно полгода. Последний пострадавший — «Краснодар». Очень слабым утешением выступал разве что конец одной серии. «Зенит» впервые за последние четыре игры не пропустил в первом тайме, и не ушел на перерыв при счете 0:1 в пользу соперинка. Но и забить сама команда из Санкт-Петербурга снова не смогла.

Замены в перерыве заметно оживили игру. С выходом Фернандеша «Локомотив» начал креативить в атаке. «Зенит» ответил заменой Смольникова на Анюкова для усиления атак через правый фланг. Заметное оживление команд во втором тайме не заставило долго ждать голы. Ракицкий снова показал зрителям мастер-класс по исполнению штрафных, а рикошет после удара Игнатьева не дал Луневу отстоять матч на ноль. Игра начала приобретать эмоциональный оттенок.

Самый яркий момент произошел в середине второго тайма, после фола на Азмуне вся скамейка запасных «Зенита» едва не выбежала на поле, чтобы выпросить горчичник для Чорлуки.

Семак и Семин ни разу не сели на тренерское кресло на протяжении всего тайма. Но на большее команд не хватило.

Батл трибун

Фанатская трибуна «Зенита» традиционно славится своей хореографией. Вот и на этот раз гостевая трибуна оказала сопротивление южной трибуне «РЖД-Арены». С самого стартового свистка все вытащили шарфы и запели «Город над вольной Невой». В некоторых моментах даже показалось, что гостевые сектора поют громче, и «United South» получал поддержку от общественных трибун. Которые весьма с охотой гнали команды вперед. После нескольких зарядов трибуна хозяев перешла на «симпатии» в адрес гостей из Санкт-Петербурга. Терпения зенитовских болельщиков хватило на один тайм. Ответные выпады не заставили себя ждать во втором тайме.

Гол Ракицкого со штрафного вызвал ликование на гостевых секторах «РЖД Арены». Чрезмерная радость трибун болельщиков «Зенита» привела к тому, что диктор стадиона сначала попросил прекратить использовать фаеры. Только затем было объявлен автор забитого гола. «Локомотив» недолго держал родные трибуны в унынии. После удара Игнатьева мяч срикошетил и нырнул в угол ворот Лунева. Штиль на красно-зеленых трибунах мгновенно превратился в шторм. Дальнейшие призывы забивать еще не помогли: команды разошлись миром. Как и на поле, трибуны в плане хореографии оказались равны по силам.

Злость и радость

Семак едва скрывал досаду на пресс-конференции. 41-летнему специалисту было не до шуток в отличие от своего визави. «Зенит» на выезде в Москве в текущем чемпионате ни разу не победил.

Ничьи со «Спартаком» да «Локомотивом» и поражения от ЦСКА и «Динамо» — явно не тот результат, которому можно радоваться.

Юрий Семин же был навеселе при встрече с журналистами. «Ну чего вы все грустные-то сидите? Есть ничья, очко против «Зенита» взяли, надо порадоваться», — сказал тренер «Локомотива» перед началом пресс-конференции. Хотя наверняка внутренне Юрий Павлович тоже был вне себя от ярости. От ничьи никто в воскресный вечер не выиграл, а головной боли добавила победа ЦСКА накануне. В то же время гонка за чемпионский титул, кажется, только начинает набирать обороты. Будет интересно.

Фото: Сергей Дроняев

Автор: Синельщиков Андрей