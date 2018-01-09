Подарок на Рождество. Почему «Ливерпуль» выложил 75 млн фунтов за защитника Вирджила ван Дейка

Канун Нового года ознаменовался новым трансферным рекордом: новичок мерсисайдцев стал самым дорогим защитником в мире. За последние полгода это достижение было переписано трижды, и все три раза – в Англии. Ван Дейк стал третьим по стоимости футболистом АПЛ после Поля Погба и Ромелу Лукаку. Но внушительный чек еще не гарантия того, что он решит проблемы «Ливерпуля».

Отложенная сделка

История охоты за Ван Дейком напомнила известную комедию с Арнольдом Шварценеггером, где два незадачливых папаши в рождественский бум ищут для своих сыновей игрушку Турбомэна. Только в роли подарочного супергероя оказался Вирджил, а самых настойчивых покупателей воплотили Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Последний летом получил четырех защитников – нельзя быть настолько жадным. А вот Клоп так вцепился в Ван Дейка, что едва не поплатился за это.

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Трансфер в «Ливерпуль» чуть не сорвался из-за того, что летом немец встречался с Вирджилом в обход «Саутгемптона» после отказа «святых» продать его менее чем за 70 млн фунтов (78,7 млн евро). Папарацци быстро раскрыли их явку в Блэкпуле, а «Сотон», узнав о переговорах, подал жалобу в Футбольную ассоциацию, так как подобные действия противоречат правилам. «Красные» были вынуждены публично извиниться и заявить об отказе претензий на футболиста.

Однако сам Ван Дейк был настолько очарован Клоппом, что попросил руководство «святых» не мешать его переходу. Все решилось полюбовно: покупатель набросил к требуемой сумме еще 5 млн фунтов (5,6 млн евро) сверху, продавец забыл о попытках жульничества, стороны дождались зимы и ударили по рукам. Нет ничего удивительного в том, что дело кончилось хеппи-эндом: трансферная тропа между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» слишком хорошо протоптана, чтобы городить друг другу лишние препятствия при взаимовыгодной сделке.

Забыть о миллионах

«Для нас это может означать покупку двух хороших футболистов. За эти деньги мы сможем заменить одного сразу двумя или тремя», – прокомментировал продажу ведущего игрока тренер «святых» Маурисио Пеллегрино. Юрген Клопп, напротив, пытался отвести внимание от цены: «Стоимость – это первое, о чем должны забыть болельщики «Ливерпуля». Мы только говорим об игроке и о том, что он может привнести в команду — свою квалификацию, менталитет и характер. Вот почему мы рады этому приобретению».

Из-за всей этой возни последние полгода для голландца были испорчены, но энтузиазм от перехода должен помочь Вирджилу доказать, чего он реально стоит. Есть подозрение, что «Ливерпуль» согласился выложить такую крупную сумму лишь после того, как появилась ясность с будущим Филиппе Коутиньо. Бразилец вроде как уже подыскивает дом в Каталонии. Как бы то ни было, сбылась мечта мерсисайдца: в «Ливерпуле» появился реально топовый защитник.

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Почему так дорого

Ответ прост: Ван Дейк – лучший центральный защитник АПЛ по совокупности показателей. Ему 26 лет, но он способен еще прибавить, и вырасти в одного из сильнейших игроков мира в своем амплуа. Вот как описал Вирджила привезший его в Англию Рональд Куман: «Он силен, быстр и очень важен во время выхода из обороны в атаку. Хорош как в коротком пасе, так и в длинных передачах. Вирджил также прекрасен в игре на «втором этаже», у него поставленный удар, и он умеет забивать со штрафных. Он очень хороший центральный защитник».

Цифры только подтверждают сказанное. Если рассматривать последние два с половиной сезона, Ван Дейк перебивает всех конкурентов по среднему количеству и проценту успешных отборов, выносам и выигранным верховым единоборствам. Последний факт особенно важен для «Ливерпуля» – самой низкорослой команды Премьер-лиги. Приход 193-сантиметрового Ван Дейка весом за 90 килограммов – большое подспорье в противодействии навесам. Для таких внушительных габаритов голландец очень быстр и техничен – сочетание его навыков с ростом и массой уникально. Да, точность передач (89,5%) недотягивает до показателей Стоунза (95%), а по перехватам Вирджил уступает Лорану Косельни (2,73 против 3,24 у француза), однако он все равно обладает приличным пасом и хорошо читает игру. Ван Дейк создает партнерам в среднем 0,27 шанса за матч – это лучший показатель АПЛ среди защитников наравне с Яном Вертонгеном.

«Ливерпуль» получил рослого игрока, которого крайне трудно обыграть один в один, умело действующего на перехватах и способного начинать атаки пасом на любую дистанцию, да еще с отменным ударом с правой. Похоже на утопию, но все это – факт. Хотя один недостаток у него все же замечают. «Он иногда теряет концентрацию», – в один голос твердят бывшие игроки «Саутгемптона» Мэтт Ле Тиссье и Джейми Реднапп. Но тут же добавляют: «Это всего лишь значит, что он очень хорош. Он так расслаблен, потому что игра очень легка для него».

Судя по дебютному матчу с «Эвертоном», где голландец забил победный мяч, новоявленный Турбомэн неплохо приживается в новом клубе. Тем более что Ван Дейк силен и в ментальном плане. «Мы работали с ним только полгода, но даже за это время он показал, что обладает невероятным характером», – убеждает экс-тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль.

Предыстория и послесловие

Внешность Вирджила выдает в нем очередного выходца с Парамарибо, то есть суринамского голландца. Родной город Ван Дейка – Бреда, а первой его взрослой командой стал «Гронинген», где Вирджил дебютировал в 2011 году. Детские тренеры отмечали умение Ван Дейка читать игру и видеть поле. Однако парня нужно было заставлять работать из-под палки. В частности, ему необходимо было улучшать «физику»: он был не слишком хорошо координирован, к тому же перенес перитонит и был довольно щуплым.

«Я сразу увидел его очевидный талант, но он показался мне слишком легкомысленным и вальяжным, – вспоминал тренер «молодежки» «Гронингена» Дик Луккиен. – Иногда он усердно тренировался, иногда выкладывался на 50 или 60 процентов. Я пытался объяснить ему, что это главное, над чем ему нужно работать». Первое время отношения между Ван Дейком и тренерами были напряженными, но все поменял матч против «Ден Хаага» в мае 2011-го. «Нам нужно было активно атаковать, так что мы поставили его в центр нападения таргетменом, и он хорошо справился. Он забил дважды и сделал себе имя в той игре», – рассказал тогдашний тренер «Гронингена» Питер Хуистра, впервые выпустивший Ван Дейка за первую команду. С тех пор Вирджил стал игроком основы и вскоре перебрался в «Селтик».

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В Шотландии к талантливому защитнику пришли первые титулы (чемпионство сезона-2013/14 и Кубок лиги-2015). Благодаря успешным выступлениям он привлек внимание Гуса Хиддинка, тогда работавшего со сборной Голландии, а вскоре на Ван Дейка вышел Куман с предложением перебраться в «Саутгемптон». К тому моменту Вирджил усвоил, насколько важна работа над собой, так что сотрудничество с одним из лучших тренеров-соотечественников в топовом чемпионате выглядело особенно удачным вариантом. Как итог – 6-е и 8-е места в АПЛ с «Саутгемптоном», а теперь и звание самого дорогого защитника современности. Нет сомнений в том, что он и «Ливерпуль» сделают друг друга лучше. Насколько – уже второй вопрос. Ведь даже если голландец искоренит проблемы «красных» с защитой, у Клоппа остается как минимум две болевые точки… Но о Миньоле с Кариусом разговор, судя по всему, пойдет в другое трансферное окно.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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