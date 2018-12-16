«Почему я должен бежать, когда мяч может это сделать?». Свободолюбивый Хуан Роман Рикельме

Его талантом и мастерством восторгались, уверяя, что с уходом Хуана Романа Рикельме закончился футбол. При этом аргентинца критиковали за лень, нескрываемый эгоизм и скверный характер. Как и любой одаренный творческий человек, Рикельме закрывался от тех, кто навязывал ему собственное мнение. Но так он еще больше подчеркивал свою уникальность.

Выход из зоны комфорта

В конце 2001 года на знаменитой «Бомбанере», домашней арене «Боки Хуниорс», состоялся матч в честь аргентинской легенды Диего Марадоны. Среди зрителей был тренер национальной сборной Марсело Бьелса, активно освистываемый фанатами. Гнев болельщиков не имел ничего общего с какими-либо разногласиями между Бьелсой и Марадоной. Всему виной было решение Эль Локо не включать в состав лидера столичного клуба — Хуана Романа Рикельме. К тому моменту хавбек уже стал двукратным чемпионом Аргентины, дважды завоевал Кубок Либертадорес и вдоволь поиздевался над «Реалом» в финале Межконтинентального кубка. Рикельме хотели подписать все ведущие клубы Европы, но сам игрок равнодушно реагировал на любые слухи. Он пересмотрел свое мнение несколько месяцев спустя.

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В начале апреля был похищен его младший брат Кристиан Рикельме. Согласно комментариям очевидцев, он прогуливался с тремя друзьями по улицам города Дон Торкуато. В следующее мгновение подъехала машина, из которой вышла небольшая группа вооруженных людей, приказавшая приятелям лечь на землю. Они потратили несколько секунд на опознание, прежде чем выбрать брата футболиста, затолкать его в машину и умчаться прочь. Потрясенный похищением, Хуан Роман пропустил встречу «Боки Хуниорс» с командой «Уракан». «Сине-золотые» победили со счетом 2:0, а во время матча фанаты клуба скандировали: «Рикельме, Рикельме! «Бока» рядом с тобой!» На следующий день Кристиана Рикельме вытолкали из машины перед рассветом на одной из пустынных улиц города Рамос Мехия. Его освобождение обошлось в полмиллиона долларов. А Хуан Роман решил перебраться в Европу, где его семья была бы в большей безопасности.

Неуд по философии

«Я никогда не верил в тактику. Футбол очень прост. Если вы играете лучше, чем ваш соперник, то у вас больше шансов на победу», — заявил однажды Рикельме. Именно такой легкомысленный настрой аргентинца стал одной из ключевых причин его разногласий с Луи ван Галом. Но еще больше голландца злило неуважение Хуана Романа и его нежелание следовать указаниям тренера. Ван Гал видел игрока на левом фланге, тогда как тот привык действовать в центре на позиции плеймейкера и попросту отказывался выходить на поле в иной роли.

«Ты лучший футболист, когда у тебя есть мяч, но когда ты лишаешься его, у нас в команде становится на одного игрока меньше», — однажды сказал ему Ван Гал. «Почему я должен бежать, когда мяч может это сделать?» — парировал Рикельме. Было очевидно, что эти двое никогда не поладят. Но окончательно их отношения испортил именно Хуан Роман. Он решил улететь в Буэнос-Айрес, чтобы присутствовать при рождении своего второго сына, о чем сообщил тренеру лишь за сутки до отъезда. На прощание Ван Гал вручил хавбеку комплект мини-формы «блаугранас» в качестве подарка для ребенка, в шутку заявив: «Он, вероятно, будет носить ее чаще, чем это станешь делать ты». Но вскоре стало ясно, что эта фраза оказалась пророческой.

Злоупотребление добротой

После провала в «МЮ» Диего Форлан отправился реабилитировать карьеру в «Вильярреал». И первым, кто оказал ему теплый прием, был Рикельме. «Я помню, как на одной из тренировок он пожал мне руку и настоял, чтобы я поел у него дома тем вечером. Он спросил, какая еда мне нравится. И я ответил, что миланеса (отбивная из мяса). Когда я приехал к нему домой, меня ждали миланеса и картофельное пюре, приготовленные Романом. Так вкусно готовит разве что мой брат. Было трудно попасть в его близкий круг общения, но если вам повезло это сделать, у вас появлялся верный друг», — вспоминает Форлан. Вероятно, он был единственным человеком в «Вильярреале», сохранившим хорошие воспоминания о Хуане.

«Подводники» окружили Рикельме вниманием и заботой. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини позволял ему пропускать тренировки и проводить в родной стране больше времени, чем другим легионерам. Все это было сделано с определенной целью: чтобы Роман действовал в тех условиях, которые он предпочитал. Чтобы он продолжал улыбаться. Но Рикельме в ответ даже не благодарил его. Никто в клубе не смел упрекнуть хавбека после его знаменитого промаха с пенальти в ответном полуфинале ЛЧ против «Арсенала». Зато сам Роман в свойственной ему манере отметил: «Я же никого не убил. Все, что я сделал, — лишь промахнулся с пенальти».

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Терпение Пеллегрини лопнуло в тот момент, когда после очередного возвращения из Аргентины футболист объявил о желании перестать тренироваться. Президент клуба Фернандо Роиг выступил решительно: «Рикельме будет подчиняться клубу и выполнять свои обязательства. Иначе у него будут проблемы со мной». Ходили слухи, что аргентинец затаил на «Вильярреал» сильную обиду, после того как они отдали его место на парковке новичку клуба Роберу Пиресу.

Альфа-самец

«Я могу называть себя футболистом только с понедельника по субботу. Потому что по воскресеньям я не могу назвать это работой: мне так нравится играть матчи. Я простой человек» — такие слова произнес Рикельме после возвращения в «Бока Хуниорс». Аргентинец отверг предложения «Ювентуса» и «Атлетико», чтобы вернуться туда, где болельщики обожали его при любых обстоятельствах. В 2009 году он даже подписал с клубом контракт, исключавший получение заработной платы. «Я единственный идиот, который работает бесплатно, поэтому я не думаю, что кто-то может прийти и читать мне лекции о моих обязанностях», — надменно отмечал Роман.

Но в Буэнос-Айресе его ждал достойный конкурент в борьбе за фанатскую любовь. Человек, раздражавший Рикельме еще больше, чем Диего Марадона, из-за которого, к слову, он окончательно покинул сборную Аргентины, попутно обвинив во всевозможных грехах. Этим человеком был Мартин Палермо. Два аргентинских нарцисса невзлюбили друг друга еще в 2000 году. Перед решающим матчем за Межконтинентальный кубок против «Реала» Рикельме настаивал на включении в состав «Боки» своего друга Марсело Дельгадо. Палермо же хотел выйти на поле вместе с Гильермо Скелотто. Дело едва не дошло до драки, но в основе все же оказался Дельгадо.

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Еще изощреннее Рикельме подгадил Мартину в 2010 году. В матче чемпионата страны против «Арсенала» из Саранди Роман эффектно отыгрался в стенку с партнером и, оказавшись перед вратарем, выкатил мяч под удар Палермо на пустые ворота. Это был 219-й гол Мартина за «Боку», что сделало его лучшим бомбардиром в истории клуба. После забитого мяча Рикельме демонстративно помчался праздновать в противоположную от форварда сторону, а за ним последовало полкоманды. Прифигевшему Палермо оставалось лишь с недоумением наблюдать со стороны. А чуть позже Рикельме окончательно добил его фразой: «Любой может забивать такие голы». Впрочем, спустя годы Мартин забыл обиды: «Я не пригласил Рикельме на прощальный матч. У нас были напряженные взаимоотношения – теперь я жалею об этом. Если бы вне поля мы относились друг к другу лучше, то и результаты были бы другими».

Ради наслаждения

«Если бы нам пришлось ехать из пункта А в пункт Б, то все бы ехали по шестиполосной трассе и добирались туда как можно быстрее. Все, кроме Рикельме. Он выбрал бы извилистую горную дорогу, которая занимает шесть часов, но наполняет ваши глаза сценами красивых пейзажей», – однажды сказал аргентинский форвард Хорхе Вальдано.

Рикельме всегда был и остается таким: принимает не самые очевидные решения, вставая в позу, усложняя себе жизнь. По крайней мере, так кажется со стороны. Аргентинцу же все его поступки наверняка видятся единственно правильными. Он живет в свое удовольствие, а для полного счастья ему необходима лишь одна вещь: «Мяч дал мне все что нужно. Точно так же, как маленькие девочки любят кукол, лучшая игрушка, которую я когда-либо имел или мог иметь, — это футбол. Человек, который его изобрел, — настоящий герой: никто не может этого превзойти».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press