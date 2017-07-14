Почему всегда побеждают немцы. Денис Бушуев – о сборной Германии

Кубок конфедераций подарил нам настоящее зрелище. Убежден, все болельщики получили удовольствие: на поле было много борьбы, эмоций. Команда Йоахима Лева удивила тем, что выиграла турнир, хотя и не показала того яркого комбинационного футбола, который от нее теперь ждет вся Германия в каждом матче. Ну, а сборная России поразила отсутствием безразличия в глазах игроков.

Главной темой для всей футбольной Германии сейчас является новый контракт Йоахима Лева. Убежден, он еще очень долго будет работать с национальной немецкой командой, потому что до сих пор способен привнести в нее что-то новое. Лев не боится выпускать молодых футболистов, экспериментировать. Болельщики и федерация футбола довольны тренером на сто процентов.

Победа на Кубке конфедераций – это во многом заслуга Йоахима Лева. Он сделал серьезную заявку на «золото» чемпионата мира-2018. И прошедший в России турнир стал генеральной репетицией. Конечно, никто не знает, что будет с Германией через год. Скорее всего, многое поменяется в составе, в философии игры, в расстановке.

В Германии еще до турнира много обсуждали, что Йоахим Лев будет играть вторым или даже третьим составом. Но лично я не считаю, что это была «сборная В»: все футболисты провели очень хороший сезон у себя в клубах и были достойны выступить на Кубке конфедераций. Даже из «молодежки», которая победила на чемпионате Европы (U-21) в Польше, можно было привлечь футболистов к выступлениям за первую команду на турнире в России.

Обратил внимание, что немцы очень тяжело вливались в КК-2017. Первая игра, с австралийцами (2:3), показала, что к этой сборной есть очень много вопросов. По большому счету никто в Германии и не знал, на что способна эта национальная команда. Все-таки тренерский штаб ехал на Кубок конфедераций с целью посмотреть футболистов, которые проявили себя в национальных чемпионатах, ну и поэкспериментировать в тактике. В итоге получилось, что сборная показала не ту игру, которую от нее ждали фанаты, но результат всех порадовал.

Яркого футбола не получилось, но зато немецкие игроки на поле выглядели как единый и крепкий механизм. Компактно действовали в обороне, неплохо боролись в средней линии, опасно атаковали. В Германии убеждены, что главной звездой команды был Джошуа Киммих. Но есть еще и прекрасный центральный защитник Никлас Зюле, а также мобильные полузащитники Юлиан Дракслер и Себастьян Руди.

Возможно, соперникам в матчах против Германии не хватило именно коллективных действий. Немецкие школы славятся тем, что учат детей побеждать не столько индивидуальным мастерством, сколько коллективной игрой. Этот инстинкт у них практически с рождения, у остальных вряд ли такое присутствует. Еще нужно не забывать, что все лидеры соперников Германии провели тяжелые сезоны в национальных чемпионатах. Все-таки на ЧМ-2018 приедут другие, более сильные и свежие команды.

Единственное, что мне не понравилось в игре немцев, – мимолетная пассивность. В стране действительно все ждут от Германии яркого атакующего футбола. Но на Кубке конфедераций немцы все-таки слишком часто вытягивали три очка: понятно, что, возможно, сборная не сыгранна, применена непривычная тактика. А еще таких грубых ошибок, как гол от чилийца Алексиса Санчеса в групповом турнире, от немецких игроков вообще никогда не ждешь.

Отмечу также, что Кубок конфедераций стал показательным турниром для России. Наша команда где-то не дожала, где-то не поборолась, где-то не хватило удачи. Но у сборной Станислава Черчесова не было безразличия – это особенно было заметно. Футболисты расстроились после поражений, некоторые плакали. Они не «забивали» на негативный результат. Они переосмысливали игру, пытались что-то исправить. Получилось не много, но все же настрой и отношение к делу меня поразили.

Лично я хочу увидеть конкурентоспособную сборную России через год, в финале чемпионата мира. У нас есть год на подготовку: тренеры еще много должны работать над игрой, а футболисты – тренироваться и стараться развиваться в профессиональном плане у себя в клубах.

Есть куча проблем, которые появятся на пути России к финальному матчу мирового первенства. Но я все же помечтаю и скажу, что матч Россия – Германия был бы идеальным финалом ЧМ-2018.

Денис Бушуев — российский тренер, работавший в системе «Мюнхен 1860», — специально для еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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