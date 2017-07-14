Почему всегда побеждают немцы. Денис Бушуев – о сборной Германии

Автор: Категория PRO 1

Кубок конфедераций подарил нам настоящее зрелище. Убежден, все болельщики получили удовольствие: на поле было много борьбы, эмоций. Команда Йоахима Лева удивила тем, что выиграла турнир, хотя и не показала того яркого комбинационного футбола, который от нее теперь ждет вся Германия в каждом матче. Ну, а сборная России поразила отсутствием безразличия в глазах игроков.

Германия

Главной темой для всей футбольной Германии сейчас является новый контракт Йоахима Лева. Убежден, он еще очень долго будет работать с национальной немецкой командой, потому что до сих пор способен привнести в нее что-то новое. Лев не боится выпускать молодых футболистов, экспериментировать. Болельщики и федерация футбола довольны тренером на сто процентов.

Победа на Кубке конфедераций – это во многом заслуга Йоахима Лева. Он сделал серьезную заявку на «золото» чемпионата мира-2018. И прошедший в России турнир стал генеральной репетицией. Конечно, никто не знает, что будет с Германией через год. Скорее всего, многое поменяется в составе, в философии игры, в расстановке.

В Германии еще до турнира много обсуждали, что Йоахим Лев будет играть вторым или даже третьим составом. Но лично я не считаю, что это была «сборная В»: все футболисты провели очень хороший сезон у себя в клубах и были достойны выступить на Кубке конфедераций. Даже из «молодежки», которая победила на чемпионате Европы (U-21) в Польше, можно было привлечь футболистов к выступлениям за первую команду на турнире в России.

Обратил внимание, что немцы очень тяжело вливались в КК-2017. Первая игра, с австралийцами (2:3), показала, что к этой сборной есть очень много вопросов. По большому счету никто в Германии и не знал, на что способна эта национальная команда. Все-таки тренерский штаб ехал на Кубок конфедераций с целью посмотреть футболистов, которые проявили себя в национальных чемпионатах, ну и поэкспериментировать в тактике. В итоге получилось, что сборная показала не ту игру, которую от нее ждали фанаты, но результат всех порадовал.

Германия

Яркого футбола не получилось, но зато немецкие игроки на поле выглядели как единый и крепкий механизм. Компактно действовали в обороне, неплохо боролись в средней линии, опасно атаковали. В Германии убеждены, что главной звездой команды был Джошуа Киммих. Но есть еще и прекрасный центральный защитник Никлас Зюле, а также мобильные полузащитники Юлиан Дракслер и Себастьян Руди.

Возможно, соперникам в матчах против Германии не хватило именно коллективных действий. Немецкие школы славятся тем, что учат детей побеждать не столько индивидуальным мастерством, сколько коллективной игрой. Этот инстинкт у них практически с рождения, у остальных вряд ли такое присутствует. Еще нужно не забывать, что все лидеры соперников Германии провели тяжелые сезоны в национальных чемпионатах. Все-таки на ЧМ-2018 приедут другие, более сильные и свежие команды.

Единственное, что мне не понравилось в игре немцев, – мимолетная пассивность. В стране действительно все ждут от Германии яркого атакующего футбола. Но на Кубке конфедераций немцы все-таки слишком часто вытягивали три очка: понятно, что, возможно, сборная не сыгранна, применена непривычная тактика. А еще таких грубых ошибок, как гол от чилийца Алексиса Санчеса в групповом турнире, от немецких игроков вообще никогда не ждешь.

Германия

Отмечу также, что Кубок конфедераций стал показательным турниром для России. Наша команда где-то не дожала, где-то не поборолась, где-то не хватило удачи. Но у сборной Станислава Черчесова не было безразличия – это особенно было заметно. Футболисты расстроились после поражений, некоторые плакали. Они не «забивали» на негативный результат. Они переосмысливали игру, пытались что-то исправить. Получилось не много, но все же настрой и отношение к делу меня поразили.

Лично я хочу увидеть конкурентоспособную сборную России через год, в финале чемпионата мира. У нас есть год на подготовку: тренеры еще много должны работать над игрой, а футболисты – тренироваться и стараться развиваться в профессиональном плане у себя в клубах.

Есть куча проблем, которые появятся на пути России к финальному матчу мирового первенства. Но я все же помечтаю и скажу, что матч Россия – Германия был бы идеальным финалом ЧМ-2018.

Денис Бушуев — российский тренер, работавший в системе «Мюнхен 1860», — специально для еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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Категория PRO

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