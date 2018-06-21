Почему на чемпионате мира мало европейцев? Объяснение из Испании

Александр Вишневский передает из Казани с матча Испания – Иран (1:0), в котором иранская сборная играла словно дома.

Пас Зобнин на Головина, Головин на Кузяева, Кузяев на Самедова… Пока сборная России заканчивала триумфальный матч против Египта (3:1), я смотрел прямую трансляцию игры с экрана на стене вагона московского метро – надо было спешить на поезд до Казани на матч Испания — Иран. Посматривая за игрой Россия — Египет, в вагоне пели и веселились фанаты из Польши и Бразилии в футболках своих сборных. Поляки присоединялись к бразильцам в распевании песен в поддержку сборной Бразилии, а затем уже бразильцы смешно подпевали бравым польским гимнам. Все смеялись, обнимались, бразильцы скандировали для поляков фамилию Левандовсокого, а поляки выкрикивали фамилии своих любимых бразильских звезд – Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо.

Пестрая толпа бразильцев вышла из вагоне на «Краснопресненской», поляки ретировались на «Пушкинской», и вагон метро вдруг резко превратился из празднично-мундиального в обыденный – с людьми без каких-либо намеков на улыбки. Увы, российские пассажиры метро совсем не смотрели на мониторы с прямой трансляцией матча сборной России – футбол был интересен только гостям из Польши и Бразилии бразильцев, гудевших громче прежнего при опасных атаках на воротах любой из команд.

Пересадка с «Кузнецкого моста» на «Лубянку» — новый вагон, снова трансляция матча Россия – Египет и опять ни малейших признаков интереса к игре у российских пассажиров метро. Все-таки прав был Леонид Слуцкий: нефутбольная страна. Зато на «Чистых прудах» в вагон заносится толпа иранских болельщиков, и те сразу начинают внимательно смотреть на экран – и мужчины, и женщины. Женщин из Ирана на удивление много, они говорят что-то про Салаха.

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Казанский вокзал оказывается забитым иранцами. Количество оказавшихся на пути болельщиков с иранскими флагами перевалило уже за несколько десятков, а испанской атрибутики за это время не удалось увидеть вовсе. Наконец, ахожу в свое купе и обнаруживаю там… четырех иранцев. Один из них встает навстерчу и говорит на английском: «Вот моя жена, у нас места в разных купе. Можно попросить вас поменяться местами?» Конечно же, соглашаюсь. Захожу в свое новое купе – там другаясупружеская пара из Ирана и еще один человек, говорящий с иранцами на английском. Пассажир непонятной национальности в ответ на приветствиепроизносит «Hello, doyouwantcheburek?», разламывая пополам чебурек и протягивая мне половину.

Знакомимся: это Мигель, испанец из крохотного винодельческого региона Риоха. Вина у него с собой нет – только вокзальные чебуреки. Мы говорим с Мигелем то на испанском, то на английском – чтобы иранцы тоже понимали нас и участвовали в разговоре, и периодически Мигель вставляет в свою речь русские слова – «маршрутка», «утро», «погода плоха», «поезд». Подучить русский Мигель успел за те две недели, что уже путешествует по России.

Сегодня у меня тяжелый день, утром я был во Владивостоке. Летел оттуда с пересадкой в Новосибирске. — рассказывает испанец. Произнеся это на английском, Мигель далее говорит уже по-русски: «Семнадцать часов на самолет. К черту»!

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Большое путешествие по России стало для Мигеля возможным благодаря тому, что билеты на матчи чемпионата мира заменяли для иностранцев визы в Россию. И пока можно путешествовать по России без визы, испанцев решил не упускать такого шанса и поехал из Москвы по… Транссибирской магистрали до Владивостока, периодически меняя поезда. Из Владивостока Мигель прилетел в Москву, чтобы сразу же поехать на поездке в Казань на матч Испания-Иран, а из Казани он намеревается ехать в Чечню и Дагестан, чтобы походить там по горам.

— Я всегда мечтал побывать на Кавказе с тех пор, как прочитал «Хаджи-Мурата» Льва Толстого, — объясняет испанец. Наконец, спуститься с гор Мигель намеревается ради матча сборной Испании в 1/8 финала, где бы он ни проходил – либо в Сочи, либо – в Москве.

Календарь чемпионата составлен очень нелогично, — жалуется Мигель. – Сборная Испании играет третий матч в группе в Калининграде, а затем следующая игра может быть в Сочи.Ехать из Калининграда в Сочи около 48 часов на поезде – это не то, о чем мечтают болельщики.

Впрочем, испанских фанатов приехало крайне мало даже в Казань, хотя добираться туда из Москвы – задача несложная. Надо признать, болельщиков из европейских стран в России вообще поразительно мало по сравнению с настоящими полчищами фанатов из Мексики, Перу, Аргентины, Марокко… Достаточно сравнить количество европейцев сейчас в России и шесть лет назад на чемпионате Европы в Украине – сейчас их во много-много раз меньше. Мигель убедительно рассказывает, в чем причина этого:

— Для европейцев важны гарантии безопасности, большинство людей не хотят подвергать себя какой-либо риску, — говорит Мигель. — И потому просто испугались ехать в Россию, опасаясь насилия. У людей была паранойя о жестокости на российских стадионах, об агрессивности российской полиции.

Все думали, что в России будут фанатские войны.

Во многом в этом вина чемпионата Европы-2016 во Франции. Всех очень испугало происходившее там: обилие агрессии, драк, нападений футбольных хулиганов на мирных болельщиков. Российские фанаты были участниками самых массовых беспорядков в Марселе, они часто дебоширят на европейских выездах, в газетах писали про то, как российские футбольные хулиганы искали по Москве английских фанатов и избивали их перед матчем Россия – Англия в 2007 году. Кто захочет себе такой опасный отпуск? Разве что я!

Наконец, второй причиной была политическая, — продолжает испанец. — Люди в Европы постоянно видят в новостях и в газетах истории про то, как в России не соблюдаются права человека, про разгул беззакония, про притеснения ЛГБТ. Вполне логично, что у людей после такого мало желания ездить в такие страны, как Россия, или Иран, или Саудовская Аравия. Вот южноамериканцам это не страшно, они готовы ражи чемпионата мира ехать куда угодно. А у европейцев другой подход. Ситуацию не спасло даже то, что Россия очень дешевая страна — по сравнению с Францией, где проходил прошлый чемпионат Европы. Более того, Россия ведь предоставила всем идеальные условия для туризма: отменила для обладателей билетов на матч эти дурацкие визы. Да, у ФИФА дорогие билеты на матчи, но эти билеты дают массу преимуществ: бесплатный проезд в поездах между городами, бесплатный проезд в общественном транспорте во всех городах чемпионата, даже от московских аэропортов можно доехать бесплатно на аэроэкспрессе.

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— Самое интересное, что теперь уже очевидно, что все страхи были напрасными, — говорит Мигель. – Не будет преувеличением сказать, что чемпионат в России проходит просто идеально. Нет никакой агрессии, нет нападений футбольных хулиганов, нет жесткости полиции. Чемпионат оказался настоящим праздником, атмосфера на турнире просто великолепная. Все ждали тут настоящей войны, а получится грандиозный праздник – очень странно!

Мигель рассказывает о болельщике, удивившем его в России больше всего – это китаец, с которым Мигель познакомился в хостеле в Иркутске. Этот парень провел часы за попытками купить билеты на любой матч чемпионата мира в России и в итоге смог вырвать билет только на один матч: Исландия – Нигерия в Волгограде. И он был абсолютно счастлив ехать из Китая в Волгоград неделю на поездах только ради одного матча между Нигерией и Исландией.

Похожих болельщиков из азиатских стран и из США в России сейчас тысячи: им важен сам чемпионат, они счастливы ехать на любые матчи и произвольно выбирают себе команды для поддержки. Азиаты ходят на российские стадионы в футболках сборных Швеции, Сенегала, Аргентины, Дании… Собственно, когда сборная России в прошлый раз блеснула на крупном турнире – чемпионате Европы-2008 с Гусом Хиддинком – то уже к четвертьфиналу около цюрихского стадиона оказалось масса болельщиков в футболках сборной России из африканских и азиатских стран.

Между тем иранец Манджид рассказывает, почему среди иранских фанатов так много женщин: только заграницей они имеют возможность сходить на футбол.

В Иране вход на стадионы запрещен для женщин. После Исламской революции конца семидесятых годов женщинам вообще нельзя ездить заграницу без мужа либо отца. С братом, например, уже нельзя. Покажут ли по иранскому телевидению этих иранок, которые попирают традиции посещением стадионов и перестают скрывать свои волосы, едва перейдя государственную границу? Манджид утверждает, что нет: для иранского телевидения идет специальная трансляция матчей без показа болельщиков на трибунах.

На «Казань-Арене» кажется что сборная Ирана играет сегодня дома. Иранцев на трибунах оказывается более чем в десять раз больше, чем болельщиков в футболках сборной Испании. Это поражает еще больше с учетом того, что четырьмя днями ранее иранцы немного растворялись в Петербурге на фоне куда более многочисленных болельщиков сборной Марокко.

Иранцы создают на каждом матче совсем особенную атмосферу – они неистово дудят в дудки, напоминающие своим гулом вувузелы, которые официально запрещены к проносу на стадион. Впрочем, сборную Испании не испугать таким звуками. Под гул вувузел Ла Роха выиграла чемпионат мира 2010 года в Южной Африке.

Найти на казанском стадионе фан-сектор сборной Испании оказывается не получается вовсе. Весь стадион – это исландский сектор. Особенно повеселила группа болельщиков с плакатом на русском языке с просьбой не снимать их, поскольку их «дамы думают, что мы в камандировки». Только попросите не делать что-нибудь…

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Сквозь гул иранских дудок на стадионе иногда слышалось скандирование «Россия-Россия!». Испанцев не было слышно вовсе. Где-то на трибунах должен был быть знаменитый валенсийский барабанщик Маноло дель Бомбо, приехавший на свой десятый подряд чемпионат мира – хоть он не испугался. Но бой барабана совсем не был слышен в неистовом гуле дудок. В такой обстановке сборная Испании всегда побеждает, как и восемь лет назад. Пусть и натужно, пусть и при не слишком яркой игре, но главное – побеждает. Диего Коста забил единственный гол в матче и догнал самого Черышева в списке лучших бомбардиров чемпионата. Больше голов только у Криштиану Роналду, который следующим столкнется с гулом иранских дудок. Персидская армия теперь движется в Саранск на свой решающий бой – против Португалии.

Ну а Мигель, с которым мы договаривались на следующее утро вместе поехать на машине в Нижний Новгород на матч Аргентина – Хорватия, внезапно присылает следующее сообщения: «Езжай без меня, я вынужден остаться еще на один день в Казани. Тут так красиво, что я не хочу отсюда уезжать».

Текст: Александр Вишневский

Фото: Global Look Press, Александр Вишневский

Александр Вишневский Автор еженедельника «Футбол»