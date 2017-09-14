Побег в будущее. Что ждет Андрея Ярмоленко в «Боруссии» Дортмунд

За ним охотились топ-клубы Европы, а руководство «Динамо» и сам футболист каждый раз отказывали потенциальным покупателям. С этого сезона Андрей Ярмоленко — игрок дортмундской «Боруссии».

Перезрелый фрукт

Андреем Ярмоленко восхищались Пеп Гвардиола, Франк Рибери и куча других звезд мирового футбола. «Барселона», «Бавария», «Челси», «Арсенал» — это далеко не полный список бывших претендентов на футболиста. Однако перебраться в европейский чемпионат ему каждый раз мешали обстоятельства и президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. На своем пике Андрей был пару лет назад, но тогда предпочел остаться в родном клубе. В конце этого лета об одном из главных талантов снова заговорили: тогда Ярмоленко было уже не остановить. Крупные трансферы любят тишину. «Барселона» и «ПСЖ», вероятно, не согласны с этим, но это так. За пару дней 27-летний футболист исполнил мечту всей своей карьеры и перебрался в европейский чемпионат.

«Тут все очень солидно. Отношение к футболу меня поразило. Я сразу почувствовал, что «Боруссия» — топ-клуб», —рассказал о впечатлениях Ярмоленко уже в Дортмунде.

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Не лучшее время

Почему сейчас, когда очередь за Ярмоленко уже не напоминает толпу в «Макдоналдс» на Пушкинской площади в начале 90-х, «Боруссия» провернула самый дорогой трансфер для киевского клуба? «Шмели» три года пристально следили за Андреем и даже не раз отправляли официальный запрос. «Динамо» же отказывало: то сам футболист хотел в Англию, то клуб заключал новый контракт с ним. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк уже прямым текстом говорил, что Ярмоленко для «шмелей» — главная трансферная цель. Дембеле после истерики отправился в «Барселону», а еще один правый вингер — Эмре Мор — в «Сельту». Тут «Боруссия» и решила восполнить баланс в составе и обратиться к недоступному Ярмоленко. Но проблема в том, что этим летом «черно-желтые» укомплектовались лучше, чем Тони Старк в третьем «Железном человеке». Найдется ли украинцу место в стартовом составе?

Что по позиции?

«Боруссия» и тренер Петер Бош отдают предпочтение молодым футболистам. Трансферы, которые «шмели» провели под руководством голландца, доказали это. Но что тогда в команде делает 27-летний Ярмоленко? Ответ прост: «Боруссия» очень давно следит за украинцем, а внезапный уход Дембеле заставил немцев срочно искать кого-то на правый фланг. Бош не очень ладит со взрослыми игроками, а значит, у Ярмоленко как минимум два конкурента на амплуа правого вингера. Место в старте однозначно оставит за собой Кристиан Пулишич. Восемнадцатилетний американец заработал доверие главного тренера и не собирается просто так отдавать свою позицию новичкам. Не стоит забывать и о 17-летнем Джейдоне Санчо, перебравшемся этим летом из «Манчестер Сити». Юноша получил официальное разрешение от ФИФА выступать за основу «Боруссии». Зная любовь Боша к молодежи, наигрывать в старте Санчо он будет часто.

Что тогда стоит ждать Ярмоленко? Выход на замену — потолок для украинской звезды.

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Надежды

Что же может помешать такому развитию событий? Только кропотливая работа Ярмоленко. Андрей — невероятно талантливый игрок, имеющий парочку козырей в рукаве. Во-первых, отличные скиллы. Несмотря на высокий рост (189 см), он демонстрирует классный дриблинг и хорошую скорость. Не зря же его так часто сравнивают с Арьеном Роббеном. Кроме того, игра головой — тоже сильная сторона украинца, чем не может похвастаться Пулишич. Во-вторых, с большой вероятностью тандем Ярмоленко — Обамеянг может стать взрывным для Бундеслиги. Дриблинг Андрея плюс умение разрезать центр обороны позволили бы такому дуэту противостоять самым сильным соперникам.

Пока Ярмоленко провел лишь несколько минут в официальном матче за «Боруссию». Однако предыстория отношений игрока и немецкого клуба вселяет надежду на успешную карьеру украинца в Дортмунде. Не раз футбольная история доказывала, что игрок может стать незаменимым там, где его будущее было под вопросом.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press