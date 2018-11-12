По ту сторону «желтой стены». Что такое Дер-Класикер в Дортмунде, если ты болеешь за «Баварию»

Вы же все знаете, как круто умеют болеть в Дортмунде? Вы же видели «желтую стену»? Вы ведь слышали, как она поет? Но вы даже представить себе не можете, что чувствуют в это время фанаты соперников «Боруссии»! Чтобы узнать это, корреспондент еженедельника «Футбол» отправилась на главный матч чемпионата Германии «Боруссия» Д – «Бавария» в футболке мюнхенского клуба.

На грани срыва

— Эй, может, все-таки переоденешь ее? Проблем не избежать после матча.

Этот совет от проходящей мимо компании ребят в черно-желтой форме преследовал меня все три часа до главного матча Бундеслиги.

— Нет, не думаю, что форма чемпионов Германии — это повод для проблем, — отвечаю чуть резче, чем необходимо в этом городе.

Дортмунд не очень гостеприимен, если твой любимый игрок всех времен — Бастиан Швайнштайгер. Хуже может быть только прогулка в форме «Шальке» по центру. Однако в этот раз все было куда сложнее: «Боруссия» впервые за последние семь лет — безоговорочный фаворит матча, которого поддерживают все в Германии. Ну хорошо, почти все, кроме двух команд лиги.

Форма Бирхоффа, медаль Беккенбауэра и торшер с лицом Йоахима Лева. Что можно найти в Дортмунде, самом футбольном городе Германии

А что с «Баварией»? Действующего чемпиона Германии ненавидят и чужие, и свои. Скандал со вскрытыми данными о желании «Баварии» выйти из Бундеслиги, бредовые решения руководства клуба, поиски игрока, сотрудничающего с журналистами и сливающего информацию, желание Хуммельса, Рибери и Боатенга избавиться от Ковача… Плюс отвратительные результаты в лиге, и все это помноженное на жен футболистов, осуждающих тренера, — вот она формула сегодняшней «Баварии». Паника, ненависть, гнев и отчаяние — главные составляющие чемпионов Германии.

«Боруссия» же на подъеме по всем показателям. Первое место в ЛЧ и в чемпионате, отличный новый тренер, веселая и дерзкая игра в исполнении новичков… И даже – вот уж чудо из чудес! — здоровый Марко Ройс! Баварские фанаты давно не чувствовали себя так неуверенно в Дортмунде, как сейчас. И как же это раздражает, если ты в футболке Бастиана Швайнштайгера.

Кто тут из Мюнхена?

Парни в желто-черном уверенны и веселы. «Боруссия» наконец почувствовала себя полноценным хозяином ситуации, а не очередной легкой преградой на пути «Баварии» к чемпионству. Но в этот день в Дортмунде были люди в другой форме.

«Бавария» хоть и ехала в Дортмунд уже в качестве второго номера, но фанатский интерес такая ситуация в таблице чемпионата только подогревала.

— Мы приехали сюда из Марселя. Мы следим за «Баварией» с сезона-2011/12, когда они приезжали к нам в рамках ЛЧ, — трое молодых французов в экипировке «Баварии» объясняли, что забыли в Дортмунде. Другие малочисленные баварцы, видимо, были рады встретить любого фаната гостей в этом желтом аду. И прибывшие из Мюнхена постоянно подчеркивали, что их город все равно лучше, что бы там ни говорила турнирная таблица.

— Хочешь пиво? Оно тут значительно хуже, чем у нас в Мюнхене, но довольствуемся тем, что есть. К тому же мы впервые видим русскую фанатку на выезде «Баварии».

Новые кумиры

Но Дортмунд стал другим не только потому, что вознесся на первое место. С уходом Дембеле и Обамеянга у фанатов «Боруссии» сменились любимчики. Теперь каждый второй «желто-черный» болельщик идет с фамилией Витселя на спине. Бельгиец за 11

туров так полюбился местной публике, что его встречали почти так же громко, как и капитана Ройса.

Подойдя к стадиону, я увидела, как куча черно-желтых футболок столпилась вокруг какого-то чернокожего парниши. Если вы хоть немного погружены в чемпионат, то с легкостью бы узнали в нем Юссуфа Мукоко — 13-летнего вундеркинда из Камеруна, играющего за «Боруссию» U-17. Возраст нападающего вызывает вопросы (все знают истории с подделыванием документов африканскими игроками), но факт остается фактом: сейчас он самый главный талант «шмелей».

Желтая эйфория у стадиона

— Откройте сумку, пожалуйста, — у официального фан-шопа «Боруссии» в день матча тоже осматривали каждого посетителя. А может, просто проверяли, сколько у вас свободного места в багаже. В день матча на полки магазина выставляли все — в любом случае сумасшедшие фанаты и приезжие туристы скупят товар без разбора. Адвент-календари, банные халаты, поводки для собак, лимонный ликер собственного производства… Корзины покупателей напоминали бессистемный анамнез шопоголиков в крайне тяжелой стадии заболевания.

Дальше — больше. Стоит отметить, что система оплаты вне стадиона и внутри отличается. За пределами ворот можно приобрести классическое пиво и хот-доги за наличные деньги, а вот уже на арене это сделать не удастся: для начала нужно получить пластиковую карту «Боруссии», закинуть туда деньги и расплачиваться только ею. Это занимает две секунды и не вызывает особых сложностей.

«Боруссия» на входе угощает всех посетителей (вне зависимости от фанатских предпочтений) мороженым в цветах клуба. Тут же и конфетный «рынок», и турецкий донер, и классические бретцели (в России это назвали бы словом «крендель»)… А вот развлечения для фанатов «Боруссия» оскудели. Исчез даже аквагрим! В такие моменты хочется вспомнить «Зенит» и его безупречную работу с болельщиками.

Фанаты «шмелей» устроили праздник еще до начала матча: над трибунами полетели надувные шары черного и желтого цветов и застреляли хлопушки, ознаменовывавшие уверенность в силах команды.

Цены на стадионе Сигнал Идуна Парк

Газировка 0,5 — 3,50 евро

Пиво 0,5 — 3,90 евро

Бретцель — 2,80 евро

Хот-дог — 3 евро

Мороженое — бесплатно

Готовность к игре

Перед матчем «Боруссия» потерпела свое первое поражение в сезоне от «Атлетико» в Мадриде (0:2), что немного приземлило воодушевленных «шмелей». Но на составе это отразилось странным образом: пожалуй, впервые в воротах появился Марвин Хитц, а на острие — Марио Гетце, потерявший место в старте при Фавре. Казалось, что «черно-желтые» абсолютно расслаблены и не испытывают никакого страха перед встречей с действующим чемпионом.

Желтая стена плача. Как Дортмунд принимал Суперкубок

Такой настрой сыграл с ними злую шутку в первом тайме. «Бавария» выглядела сильнее, чаще била по воротам, не подпускала никого к Нойеру и первой открыла счет. А вот ко второй половине матча «Дортмунд» полностью собрался, перестроил игру и набрал такую скорость, что соперник не сумел справиться с этим ураганом. С «Баварией» все было куда сложнее: команду лихорадит, и какой-то суперсильной игры против «Боруссии» никто не ожидал. Концентрация, как показал и поединок со «шмелями», — одна из самых главных проблем нынешних мюнхенцев.

Коктейль «Две «семерки»

Особое внимание в матче привлекло противостояние двух «семерок»: Франка Рибери и Джейдона Санчо. Левый фланг «Баварии» вдвое старше правого фланга «Боруссии», но это не мешало игрокам быть на одном уровне. Стоит отдать должное Санчо: более быстрого футболиста в «Боруссии» нет. Англичанин уходил в отрыв от старика Рибери, когда тот только успевал развернуться. По ходу игры француз пытался угнаться за молодой версией Арьена Роббена, но дриблинг того вызывал восторг даже у фанатов «Баварии».

Пивной душ для «Баварии»

— Чтоб ты сдох, говнюк! — кричал в адрес Роберта Левандовски пожилой мужчина в форме Кубы Блащиковски. Нужно отдать должное поляку: его ненавидит буквально каждый «черно-желтый» фанат, а когда мяч попадает к нему, стадион заливается дичайшим свистом. Впрочем, на самого Роба это не произвело никакого впечатления – два гола в ворота Дортмунда были его ответом.

Однако исход матча решил не он, а появившийся позже Пако Алькасер. Люсьен Фавр однозначно сделал ставку на испанца как на джокера, который выходит на замену и решает исход встречи в пользу «Боруссии». План работает на все сто: нападающий всего на гол отстает от лучшего бомбардира Йовича.

Существует поверье, что соперникам «Боруссии» очень сложно находиться внутри стадиона «Сигнал Идуна Парк». Отличный пример: на прошедшем Дер-Класикер в VIP-ложе фанаты «шмелей» бросили бокал пива в Хенесса и Румменигге и капитально облили боссов Мюнхена. Пожалуй, это был последний пивной душ для «Баварии» в этом сезоне.

Что касается обычных фанатов, то тут не все так плохо. Я сидела на юго-восточной трибуне, где не было ни одного болельщика «Мюнхена», кроме меня. «Шмели» с недоверием поглядывали на красную форму среди желтого моря, но не пытались затеять разговор о том, какой их соперник ужасный. Кроме того, узнавая, что фанаты из России ради не самой лучшей «Баварии» готовы приехать в Дортмунд, «шмели» проникались уважением.

Путь домой

Уехать с «Сигнал Идуна Парк» можно несколькими способами. Самые популярные — метро, личный автомобиль и такси. Чтобы воспользоваться последним, нужен лайфхак. Ни один из указателей не направляет фанатов к стоянке такси, а ваш смартфон на время превращается в бесполезный кирпич: мобильной связи в пределах километра от стадиона вы не поймаете. Болельщики, которые не продумали путь домой, были вынуждены толпой отправиться в ближайший отель и выстроиться на ресепшене в очередь за паролем от вайфая, а кто-то и вовсе с просьбой заказать им такси.

Кажется, местные работники постоянно сталкиваются с подобным и без особого возмущения помогают особо нерадивым. Далее происходит самое интересное: фанаты начинают борьбу за такси, где наиболее проворный и щедрый едет на машине по своему адресу.

Впрочем, без особого удовольствия — из-за раздражающего соседства: до трех ночи по Дортмунду сновали машины, откуда доносились кричалки «шмелей» с примесью алкогольного опьянения. Город праздновал победу как уже выигранное чемпионство. Пойдет ли это на пользу команде — об этом пусть они подумают завтра.

Дортмунд

Бундеслига. 11-й тур.

БОРУССИЯ Д — БАВАРИЯ — 3:2 (0:1)

Дортмунд. 10 ноября.

Стадион: «Сигнал Идуна Парк». 81 365 зрителей.

Судья: Мануэль Грефе (Германия).

«Боруссия» Д: Хитц, Пишчек, Хакими, Аканджи, Загаду, Вайгль (Дауд, 46), Санчо, Витсель, Гетце (Алькасер, 59), Ройс, Ларсен (Делейни, 82).

«Бавария»: Нойер, Киммих, Алаба, Хуммельс (Зюле, 65), Боатенг, Мартинес, Горетцка, Рибери, Гнабри (Саншеш, 74), Мюллер (Вагнер, 82), Левандовски.

Голы: 0:1 – Левандовски (26), 1:1 – Ройс (49 — с пенальти), 1:2 – Левандовски (52), 2:2 – Ройс (67), 3:2 – Алькасер (73).

Предупреждения: Вайгль (29), Аканджи (36), Рибери (55), Зюле (87), Хитц (90), Вагнер (90).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Лидия Дидык