По стопам старших. Как сборная Германии выиграла молодежный Евро и что дальше

Сборная Германии во второй раз в истории стала победителем чемпионата Европы (U-21). В финале немцы одолели испанцев, считавшихся фаворитами турнира благодаря точному удару головой защитника Митчелла Вайзера. «90 минут» — о команде, которая через пять лет будет главным претендентом на Кубок мира в Катаре.

Дубль два

В 2009 году сборная Германии до 21 года стала первой на чемпионате Европы, обыграв сборную Англии в финале (4:0). Тогда Европа заговорила о команде, которая положит конец постоянным неудачам «бундестим» на крупных футбольных первенствах. Так оно и случилось. Через пять лет шесть человек из того состава выиграли чемпионат мира в Бразилии. Ими стали Мануэль Нойер, Сами Хедира, Месут Озил, Жером Боатенг, Матс Хуммельс и Бенедикт Хеведес. Сегодня Германия снова сумела вырастить поколение, способное перевернуть футбольную игру. Однако теперь этих ребят куда больше, и главному тренеру лишь остается выбирать из огромной рассады талантов.

А кто играть будет?

Йоахим Лев, преследовавший собственные цели, лишил молодежную сборную Германии нескольких ключевых игроков и вызвал их на Кубок конфедераций. Так, на чемпионат Европы в Польшу не поехали Леон Горецка, Юлиан Брандт, Маттиас Гинтер, Беньямин Хенрикс и Никлас Зюле. К тому же перед турниром защитник «Байера» Джонатан Та получил травму и не сумел помочь команде на Евро. Казалось, что немцам можно было даже не разбирать чемоданы, приехав в Польшу. Однако ситуация повернулась так, как никто не ожидал.

Золотой шанс на игру получили игроки, ранее вызывавшиеся лишь на скамейку. Защитники Жереми Тольян и Марк-Оливер Кемпф стали частью бетонной защиты сборной и уже готовы присоединиться к команде Йоахима Лева. Оборона «бундестим» даже в отсутствие Гинтера, Хенрикса, Зюле и Та показала, что у Боатенга, Хеведеса, Хуммельса и Мустафи есть серьезные конкуренты помоложе. Сборная пропустила на турнире три гола, два из которых – от Англии. На воротах в «молодежке» стоит будущий Мануэль Нойер — Юлиан Поллерсбек. Голкипер самостоятельно решил исход полуфинала, потащив сразу два пенальти от игроков сборной Англии.

Митчелл Вайзер, полюбившийся фанатам «Герты», но выброшенный из «Баварии», стал национальным героем. Дела Митча в сборной шли не так хорошо, как у некоторых из его коллег, но именно ему было суждено забить в финале Евро. Теперь руководство «Баварии» пора уже готовить злостный план по возвращению Вайзера.

Наследство Хрубеша

Хорст Хрубеш с 2000 года работал с молодежным составом сборной Германии. Именно он воспитывал чемпионов мира – начиная от Швайнштайгера и заканчивая Киммихом. «Если я начну набирать что-то на клавиатуре, то пройдет весь день. Я практически не пользуюсь WhatsApp», – сказал когда-то тренер. Да, именно этот человек 16 лет тренировал молодежь. Второй отец всего поколения игроков сборной Германии мог спокойно брать с тренеров основной сборной дополнительную плату за воспитание достойного поколения для них. Но летом прошлого года Хрубеш оставил молодежную сборную и стал спортивным директором основной сборной. Бывший полицейский и экс-президент «Кайзерслаутерна» Штефан Кунтц занял место главного знатока молодежи и получил от него в наследство команду, способную противостоять взрослым мировым сборным. Подобно выпускнику, после десяти месяцев упорного изучения своей команды в конце Кунтца ждал экзамен — европейское первенство. Специалист успешно с ним справился. Немец повторил успех Франца Беккенбауэра и выиграл титул чемпиона Европы дважды: как игрок и как тренер. «Я должен признать, Штефан: то, что вы сделали со сборной, — это сенсация», — восторгался Хорст Хрубеш после финального матча.

Это была действительно сенсация. Мало кто верил в успех сборной Германии в финале. Даже самые преданные немецкие болельщики с опаской относились к Испании, проехавшейся по итальянцам в полуфинале. Сборная Испании привезла на турнир свой лучший состав, а титулы испанских игроков наводили еще большую панику. Один Маркос Льоренте с кубком Лиги чемпионов чего стоит. Однако, как уже много раз доказывалось, о звездах много говорят, но титулы выигрывают команды. Молодежная сборная Германии представляет собой слаженный работающий механизм, где взаимодействие игроков, их понимание друг друга оказалось куда важнее, чем громкие имена.

Их эпоха не за горами

А что дальше? Чемпионат Европы выявил игроков, способных войти во взрослую сборную уже на приближающемся чемпионате мира в России. Шесть человек команды вошли в символическую сборную молодежного Евро. Среди них: вратарь Юлиан Поллерсбек, защитники Жереми Тольян, Никлас Штарк, Янник Герхардт и два полузащитника — капитан Максимилиан Арнольд и Макс Майер. Это далеко не весь список игроков, способных через несколько лет стать самой грозной силой мира. Дэви Зельке, Надим Амири, Махмуд Дауд — все они конкурентоспособны. Последний, к слову, является сирийским беженцем, что в очередной раз доказывает способность немецких специалистов находить таланты где угодно. Пожалуй, победа на молодежном чемпионате Европы напоминает, что Кубок мира-2014 — далеко не конец истории успеха немецкой системы воспитания футболистов.

Чемпионат Европы-2017 (U21). Финал.

Германия — Испания — 1:0 (1:0)

Краков. 30 июня.

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

Германия: Поллерсбек, Арнольд, Вайзер, Герхардт, Гнабри (Амири, 81), Кемпф, Майер, Тольян, Филипп (Озтунали, 87), Хаберер (Кор, 82), Штарк.

Испания: Аррисабалага, Асенсио, Беллерин, Вальехо, Деулофеу, Льоренте (Майорал, 83), Мере, Сауль, Рамирес (Уильямс, 71), Себальос, Джонни (Гайя, 51).

Гол: 1:0 — Вайзер (40).

Предупреждения: Сауль (43), Арнольд (47), Хаберер (50), Льоренте (54), Майер (78), Вальехо (89).

18 (4) удары (в створ) 13 (1)

4 угловые 12

1 офсайды 1

16 фолы 12

41 % владения мячом 59

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press