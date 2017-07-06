Планы на следующее лето. Валерий Непомнящий – об итогах Кубка конфедераций

Интерес болельщиков, уровень организации и антураж на матчах Кубка конфедераций привели меня в восторг. Очень понравился и футбол, показанный на турнире.

Сразу скажу, что меня смущал состав сборной Германии, приехавшей к нам без половины игроков основного состава. А на деле получилось, что немцы прибавляли с каждой игрой и закономерно вышли в финал. В нем оказались две команды, которые показали, на мой взгляд, самую интересную и сбалансированную игру и были очень мотивированы пополнить коллекцию своих трофеев Кубком конфедераций. К тому же мы увидели, насколько велик резерв немецкого футбола: показывать мощнейшую игру они способны и с молодежью в составе.

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Стоит дополнительно порадоваться за накал борьбы и увиденное мастерство еще и потому, что уровень футбола на этом турнире был выше, чем обычно бывает во многих матчах чемпионата мира. Да, принято считать, что в футбол сегодня умеют играть все, тем не менее на первенствах мира всегда есть статисты. Не готовые оказать сопротивления, позволяющие обыгрывать себя безоговорочно. На Кубке конфедераций, кроме Новой Зеландии, таких не было. Хотя от Австралии можно было ожидать и большего: они, думаю, провели турнир ниже своего уровня.

Все остальные команды были хорошо укомплектованы, способны на контригру, все запомнились хорошими матчами. Или как минимум длительными отрезками, в которых мы видели организованный, динамичный и созидательный футбол. Хотя от португальцев я тоже ожидал большего. По матчам в группе они оставили сильное впечатление, я их видел в финале. В том числе и потому, что очень уж хотелось посмотреть в очной встрече на действующих чемпионов мира и Европы. Но против Чили я увидел команду, действующую ниже своего потенциала. Даже при этом у Роналду с компанией шансы выйти в финал были высоки: все решилось лишь в серии пенальти, да и за 120 минут заметного игрового преимущества чилийцы не добились. Но и Португалия соперника не переиграла, не убедила, что места в решающей встрече турнира заслужила больше. Отдельно футболистов специально не выделяю — акцент делаю на командах.

Пришло время подвести итоги выступления нашей сборной. По результату и показанному футболу можно сделать несколько выводов. Начну с положительного: команда выглядела объединенной, заряженной на борьбу, готовой отдать на поле все возможное и вызвать симпатию болельщиков. С другой стороны, заметил, что вокруг сборной со стороны общественности и СМИ возникала напряженная атмосфера. Думаю, причина этого — недостаточная открытость, а порой и раздраженность Станислава Черчесова. Для более позитивного отношения к команде стоит все-таки конкретней говорить о целях на турнир, подробней рассказывать о методах их достижения и понятней свои решения объяснять. Возможно, руководству национальной команды стоит всерьез подумать, как улучшить контакт с журналистами, ведь они формируют отношение к сборной, а значит, и ее имидж.

Отмечая отличную самоотдачу сборной России, замечу, что, наверное, она показала максимум, на который сегодня готова. Но год, оставшийся до чемпионата мира, — достаточный срок, чтобы этот максимум приподнять и сделать команду сильнее, приблизить уровень игроков и командных взаимодействий к лидерам мирового футбола. Резерв нашей сборной вижу не только в привлечении Марио Фернандеса, возвращении Романа Зобнина, Алана Дзагоева, возможно, Игоря Денисова и еще нескольких футболистов. За этот год реально найти тот баланс в игре, который позволит сделать ее более надежной, разнообразной и лучше использовать сильные качества каждого. Но для этого с костяком и основной моделью игры нужно определяться уже сейчас.

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Черчесов подчеркивает, что все попадающие в заявку игроки для него основные. Это правильные слова. Тем не менее основной состав — примерно 18 человек, на которых главный тренер может рассчитывать в первую очередь. Далее определяется костяк – 13–14 футболистов для стартового состава. Эта стабильность позволит быстрее освоить идеи тренера и свою роль на поле. Кроме основной тактической схемы нужны и дополнительные — план В, план С, но важно определиться с ними уже сейчас. Не уверен, кстати, что главный тренер оставит в качестве основной ту модель игры, которую мы в большинстве матчей видели. Но стабильность схемы и состава — именно те условия, что помогут сборной России встретить домашний чемпионат мира более сильной командой.

Текст: Валерий Непомнящий

Фото: Сергей Дроняев

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