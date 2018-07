Планшеты, переводчики и виртуальный Азар. Главные инновации ЧМ-2018

Двадцать лет понадобилось Франции, чтобы снова стать чемпионом мира. Чтобы понять, насколько изменился мир с тех времен, еженедельник «Футбол» составил список самых заметных технических новинок ЧМ-2018. Сравните с тем, что было 20 лет назад, – и вы тоже будете восхищены.

Тренерские планшеты

Одной из ключевых новинок наряду с VAR стала система под названием The Electronic Performance and Tracking Systems. Ее главным инструментом стал планшетный компьютер, на который в режиме реального времени поступают аналитические и статистические данные. В распоряжении каждого тренерского штаба были три специализированных планшета: один для аналитика на трибунах, которому выделяют специально оборудованное место, другой – для аналитика на скамейке запасных и третий – для медицинской бригады. Также им обеспечивают канал связи для переговоров.

Как это работает: ключевая информация поступает на планшеты с двух оптических камер слежения, а также в распоряжении команд появляются записи с тактических камер, оборудованных по всему стадиону. Видеоматериалы каждого игрового эпизода поступают на планшеты не более чем с 30-секундной задержкой. Это позволяет тренерским штабам команд оперативнее реагировать на ход матчей, внося коррективы прямо по ходу игры. Считается, что в том числе активное использование этой системы позволило сборной России выступить так хорошо.

Как это было 20 лет назад: тренеры-аналитики с трибун записывали каждое ТТД игрока на диктофон. На обработку информации уходило 2–3 дня.

Голограммы футболистов

Самую удивительную техническую фишку ЧМ-2018 продемонстрировал бельгийский телеканал La Une, взявший интервью после одного из матчей турнира у голограммы Эдена Азара. Капитан бельгийцев сидел на стуле в форме национальной команды напротив ведущих. Создавалось полное впечатление, что ему удалось телепортироваться в студию прямо из раздевалки.

На самом же деле такое интервью стало возможным благодаря технологии дополненной реальности. Для этого бельгийским телевизионщикам пришлось прибегнуть к помощи студии графического дизайна и анимации Dreamwall, работающей в тандеме с компанией Zero Density. Они использовали платформу Unreal Engine – игровой движок, разработанный компанией Epic Games, позволяющий создавать не только игры, но и различные симуляции и визуализации. Интервью с голограммой Азара получилось настолько реалистичным, что казалось, будто собеседники даже устанавливали между собой зрительный контакт.

Impressive use of hologram technology, Hazard doing Belgian TV from Russia.

Curious what you guys think about this, if this opens up more opportunities in broadcasting are you for it? pic.twitter.com/wstK2THq9c

— Cristian Nyari (@Cnyari) July 10, 2018