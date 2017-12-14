План побега. Почему лучший игрок «Севильи» покидает команду

В этом сезоне на долю «Севильи» выпала серия испытаний на прочность. В октябре команда пережила болезненные разгромные поражения от «Спартака» и «Валенсии». В ноябре андалусийцы были шокированы новостью о болезни Эдуардо Бериццо. А теперь на горизонте маячит новая проблема – скорое расставание с одним из ведущих игроков.

«Мое будущее – в другом месте. Надеюсь, что декабрь закончится как можно скорее. Желаю команде удачи в ЛЧ, но я больше не имею к ней отношения. Мне неприятно, что все сложилось именно так. После декабря мое время в «Севилье» истечет», – заявил Стивен Н’Зонзи в начале этого месяца. Ключевой игрок «Севильи» в прошлом сезоне, один из лучших опорников Ла Лиги и недавняя трансферная цель «Барселоны» сейчас даже не проходит в заявку андалусийцев.

Последний раз француз появлялся на поле в домашнем матче ЛЧ против «Ливерпуля», где был заменен после первого тайма. С того момента хавбек ни разу не проходил в заявку. И если его отсутствие в игре с «Вильярреалом» объяснялось «дисциплинарными причинами», то вскоре всплыл конфликт француза с тренерским штабом. Тогда в дело пришлось вмешаться президенту клуба Хосе Кастро. «Ситуация с Н’Зонзи – техническая проблема. И как любую проблему подобного рода, ее легко ликвидировать. Мы уважаем решение тренеров. Н’Зонзи работает с командой, но не играет. Это техническое решение, его несложно изменить, о чем тренеры высказывались публично», – заявил Кастро.

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В первой половине прошлого сезона француз был лучшим опорником Ла Лиги и входил в пятерку лучших распасовщиков в матчах ЛЧ. Было видно, что он остался разочарован нежеланием боссов клуба продавать его минувшим летом. Особенно после того, как он согласился продлить свое соглашение прошлой зимой. «Мончи (бывший спортдиректор «Севильи») разобрался бы с этим за два дня», — прокомментировал Н’Зонзи сложившуюся ситуацию. Боссы андалусийцев выбрали курс «мы не продаем своих лидеров». Исключением стал лишь отъезд Витоло, но за него заплатили отступные, прописанные в контракте.

Первые слухи о возможном отъезде Н’Зонзи появились еще весной. Различные европейские СМИ в течение полугода усердно «продавали» Стивена в «Юве». Но после трансфера Блеза Матюиди стало ясно, что ждать еще одного французского полузащитника в Турине не стоит. Экс-хавбек «ПСЖ» достался «бьянконери» бесплатно, а вот клаусула в 40 млн евро в контракте Н’Зонзи явно отпугнула итальянцев. Сейчас ходят слухи, что туринцы готовы вернуться за Стивеном и заполучить его за меньшие деньги. Но преградой может стать Эмре Джан. У футболиста «Ливерпуля» истекает соглашение с «красными», а туринцы готовы предложить ему пятилетний контракт на 20 млн евро. В случае успеха Н’Зонзи вновь окажется не у дел.

В начале декабря француз отправился в Англию, что для журналистов стало сродни команде «Фас!» для дрессированной собаки. «Я в Лондоне, но это не имеет никакого отношения к трансферу или футболу в целом. Я приехал, чтобы увидеть моего сына, который здесь живет, и насладиться проведенным вместе с ним временем», — заявил Стивен в интервью. Эту же версию поддержал и президент «Севильи». «Он слетал в Лондон с нашего разрешения, чтобы повидаться с сыном. У нас нет предложений по Н’Зонзи. Я не могу обсуждать сумму выкупа и предложений, их нет», — заверил Кастро.

Источники из Англии сообщают о желании нового босса «Эвертона» Сэма Эллардайса вернуть хавбека в АПЛ. За этот трансфер мерсисайдцы готовы вложить 28 млн евро. Большой С­эм давний поклонник таланта француза. Он даже собирался предложить тому выступать за сборную Англии, когда тренировал ее в прошлом году. Теперь, после того как Н’Зонзи в ноябре дебютировал за сборную Франции, такой вариант невозможен даже гипотетически,. Конкуренцию «Эвертону» за автограф хавбека может составить «Арсенал».

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Сейчас мысли большинства футболистов связаны с предстоящим чемпионатом мира в России. Н’Зонзи – не исключение. Но чтобы претендовать на попадание в заявку сборной, ему нужно получать игровую практику. Возможно, Стивену предоставят ее в Англии, но точно не в «Севилье» и точно не при Бериццо.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press