План «Е». Андрей Вдовин – о «Спартаке» Массимо Карреры

Пришло время Массимо Каррере опять доказывать, какой он тренер. После 7-го тура у «Спартака» уже отставание от лидера — 5 очков и всего 6 забитых мячей. И все (!) они забиты со стандартных положений. А 23 сентября — главный матч осени с ЦСКА. С чем к нему подходит «Спартак»?

Это действительно уже напрягает: «Спартак» разучился играть в давление. Когда окончательно упала золотая пелена после чемпионского сезона, оказалось, что команда Карреры — это прежде всего эмоции, контратаки и стандарты. Это кавалерийские наскоки, прорывы по флангам в свободные зоны, а кроме них — подключение центральных защитников на подачи с угла поля. Причем после чемпионства эмоции улеглись, и когда из России уехал Промес, задававший контрвыпадам скорость, остались одни только угловые. С них «Спартак» забил пять голов в этом чемпионате, еще один мяч — это реализованный пенальти.

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Но невозможно в России выигрывать медали, не умея вести позиционные атаки. Всегда будут такие команды, как «Ахмат». Они четко знают, чего хотят, и им объяснили, как этого добиться, отдав мяч сопернику. А «Спартак» Карреры не понимает, что делать с этим мячом, как им распорядиться, через какие зоны искать подходы к воротам. В матче с командой из Грозного москвичи сделали 24 кросса — то есть грузили и грузили мяч верхом в штрафную в расчете на прыгучесть Зе Луиша. Но в чемпионате России осталось немного команд, которые не могут справиться с таким давлением. Красно-белым нужно что-то другое. И все чаще трибуны задумываются, сможет ли это дать им Каррера.

У него есть железное оправдание: летом клуб лишился главной своей звезды — Квинси Промеса. Но надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что к такому трансферу все и шло, что голландец не останется в Москве навечно. Нужен был план «В» на случай исчезновения Квинси или даже его травмы, нужна была схема на замену уже приевшейся всем 4+3+3, необходимо понимание, как может играть команда. Похоже, всего этого у Карреры нет.

Говорят, в «Спартаке» очень рассчитывают на Романа Еременко, что он и есть тот самый антикризисный план «Е». Вроде как на тренировках в Тарасовке полузащитник дает всем понять, что он в большом порядке, что за два года дисквалификации не растерял форму, и когда пробьет 10 октября, он появится на поле и перевернет всю игру команды. Что именно через него будут строиться все атаки «Спартака», а сам Еременко будет его вычислительным центром. Может быть, оно и так. Однако как-то стремно делать ставку на парня, который попался на употреблении кокаина, а потом не играл в футбол целых два года.

Но про «Спартак» много чего говорят. Красно-белые — это самая большая машина по генерации слухов в российском футболе. Недели не проходит, чтобы клуб не дал повода обсуждать свои внутренние дела. Несколько дней назад, например, с поста технического директора «Спартака» ушел Юхан Гераскин — зять владельца команды Леонида Федуна. Вроде как он отправился за границу управлять зарубежными активами семьи. Но 16 сентября камеры выхватили Гераскина в ложе «Открытие Арены» в компании с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Спартак», как и любой клуб с деньгами, — это сложная экосистема с несколькими группами влияния и с извечным перетягиванием одеяла трансферного бюджета. Уход одного топ-менеджера по любым причинам означает перемены в экосистеме: какая-то группа ослабла, какая-то усилилась — и пошла реакция по цепи. И иногда с трибун видно, как ток бежит по команде.

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Взять ситуацию с Луисом Адриано. Почему при такой результативности «Спартака» самый квалифицированный его форвард получает только 7 минут игрового времени? Не готов физически? Но с начала чемпионата прошло уже полтора месяца, почему тренерский штаб не может привести футболиста в форму? Или все-таки у них конфликт после того непонятного удаления в решающем матче квалификации Лиги чемпионов с ПАОК?

Что происходит с Ханни? Он вообще нужен Каррере? В каком качестве? Только на фланге? Потому что в центре поля при схеме 4+3+3, кажется, ему места нет. Что происходит с Глушаковым? Он все, закончился? Его вообще нельзя привести в те кондиции, которые нужны команде? Каково будущее Комбарова, Ещенко, Самедова?..

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Это только часть вопросов, и кажется, что не на все из них Массимо Каррера может ответить. «Спартак» всегда был клубом, в котором игровые проблемы тесно переплетаются с менеджерскими, и невозможно понять, где заканчиваются одни и начинаются другие. Вероятно, в том числе и поэтому «Спартак» — самый популярный клуб страны. И уж точно именно по этим причинам он сейчас отстает от лидера уже на 5 очков.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Сергей Дроняев, официальный твиттер «Спартака»

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»