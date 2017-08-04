Пивной живот. Как пиво захватило футбольный мир

Автор: Лидия Дидык 0

Пиво и футбол — понятия неразделимые, а чаще — дополняющие друг друга. В день этого алкогольного напитка невозможно не упомянуть о самой популярной игре в мире. Еженедельник «Футбол» вспоминает самые яркие футбольные моменты, связанные с пивом.

Анчелотти

Пиво помогает игрокам повышать свои скиллы. Защитник болгарского клуба «Верея» Иван Бандаловски попил пива во время матча чемпионата страны с «Левски», а в добавленное время отметился забитым мячом. Не волшебство ли?

Не так давно чешский клуб «Виктория Пльзень» оформил скамейку запасных на стадионе в виде пивной банки. Да и какая разница, что это партнерский проект.

Виктория Пльзень

«Пиво хорошо для восполнения жидкости в организме. Можно выпить колы или одно пиво. Это полезно для восстановления. Но только одно, не больше. И сразу же после игры, а не через час», — расхваливал лечебные свойства пива Антонио Конте. И не обманул. После одной из игр Диего Коста выложил фото с алкогольным напитком.

Коста

Однако были и обратные случаи. Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» был оштрафован на 41,5 тысячи евро и лишен пяти очков за поведение фанатов в игре против ПАОК. Встреча команд была прервана, когда в голову тренера ПАОКа Владимира Ивича попала банка с пивом. Будьте осторожны с хмельным напитком.

Чего не сделаешь ради веселого просмотра футбола. Так и подумал турецкий фанат, решивший пронести на матч 23 бутылки с пивом. Болельщик привлек внимание полиции своим внешним видом, так как был одет не по погоде. Под плотным плащом был надет жилет, на который были навешаны бутылки с пивом.

турок и пиво

Ну и куда же без знаменитого пивного душа. Особую популярность он приобрел в Мюнхене.

К слову, однажды Франк Рибери обиделся на Жерома Боатенга из-за пивного душа и неуважения к его религии. Француз исповедует ислам и не пьет алкоголь. Даже на общих фотографиях с Октоберфеста Рибери не притрагивается к главному напитку Германии.

Бавария

Текст: Лидия Дидык
Фото: официальный твиттер «Баварии», Global Look Press

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лам

Лам и не снилось. Кто стал лучшим немецким игроком прошлого сезона

РФПЛ. 23 тур. Спартак-Зенит, 2:1. Москва, Открытие арена, 16 апреля 2017 г.

Три ставки на игры 4-го тура РФПЛ и другие главные матчи недели

Честер Беннингтон

In The End. Каким Честер Беннингтон запомнится футбольному миру

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 