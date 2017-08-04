Пивной живот. Как пиво захватило футбольный мир

Пиво и футбол — понятия неразделимые, а чаще — дополняющие друг друга. В день этого алкогольного напитка невозможно не упомянуть о самой популярной игре в мире. Еженедельник «Футбол» вспоминает самые яркие футбольные моменты, связанные с пивом.

Пиво помогает игрокам повышать свои скиллы. Защитник болгарского клуба «Верея» Иван Бандаловски попил пива во время матча чемпионата страны с «Левски», а в добавленное время отметился забитым мячом. Не волшебство ли?

Не так давно чешский клуб «Виктория Пльзень» оформил скамейку запасных на стадионе в виде пивной банки. Да и какая разница, что это партнерский проект.

«Пиво хорошо для восполнения жидкости в организме. Можно выпить колы или одно пиво. Это полезно для восстановления. Но только одно, не больше. И сразу же после игры, а не через час», — расхваливал лечебные свойства пива Антонио Конте. И не обманул. После одной из игр Диего Коста выложил фото с алкогольным напитком.

Однако были и обратные случаи. Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» был оштрафован на 41,5 тысячи евро и лишен пяти очков за поведение фанатов в игре против ПАОК. Встреча команд была прервана, когда в голову тренера ПАОКа Владимира Ивича попала банка с пивом. Будьте осторожны с хмельным напитком.

Чего не сделаешь ради веселого просмотра футбола. Так и подумал турецкий фанат, решивший пронести на матч 23 бутылки с пивом. Болельщик привлек внимание полиции своим внешним видом, так как был одет не по погоде. Под плотным плащом был надет жилет, на который были навешаны бутылки с пивом.

Ну и куда же без знаменитого пивного душа. Особую популярность он приобрел в Мюнхене.

К слову, однажды Франк Рибери обиделся на Жерома Боатенга из-за пивного душа и неуважения к его религии. Француз исповедует ислам и не пьет алкоголь. Даже на общих фотографиях с Октоберфеста Рибери не притрагивается к главному напитку Германии.

Текст: Лидия Дидык

Фото: официальный твиттер «Баварии», Global Look Press