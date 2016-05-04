Письмо «Лестеру». Андрей Вдовин – о том, почему он не рад чемпионству «лис»

Я не понимаю людей, которые сейчас так славят «Лестер», хотя еще девять месяцев назад не знали ни одного игрока из его состава. Я немного завидую тем парням, что всегда болели за «лис» — то, что они переживают сейчас, это, возможно, лучшее приключение их жизни. Но мне обидно за них. Обидно за то что свое счастье они теперь должны делить с миллионами глорихантеров, которые присасываются сейчас к чужому счастью.





Где их клубы? Где их команды, которым они готовы отдать свои голоса на трибунах, деньги за билеты и ради которых готовы каждую неделю красть несколько часов времени у своих семей. Чтобы иметь право радоваться с «Лестером», надо прожить жизнь, опускаясь каждый второй уикенд в дерьмо. А может быть и чаще – в истории «Лестера» немало сезонов, когда он проигрывал больше, чем каждый второй матч.

Футбольный путеводитель по городам мира

Есть у вас такой клуб? Готовы вы для него отрезать часть своего сердца? Если да, вы не будете сейчас радостно вопить о победе «Лестера». Вы будете верить, что ваша команда когда-нибудь окажется на его месте. И вот тогда вы будете иметь полное право смотреть с презрением на тех, которые присосутся к вашей радости.

Говорят, на чемпионство «Лестера» в букмекерских поставило всего 12 человек. Такие ставки не делают ради выигрыша. Такая ставка, будь это 7 фунтов или 20 евро – высшая форма доверия команде. Это вера в чудо, иррациональный шаг. Но те кто болеет за «Спартак», многие из вас поставили хотя бы рубль на чемпионство своей команды? ЦСКА, сколько из вас отдали последние деньги на абонемент, чтобы мотаться в Химки и выживать в пробке возле «Ашана»? «Зенит», кто-нибудь из твоих болельщиков хоть секунду искренне поверил, что тебе под силу выиграть Лигу чемпионов? Нет, я верю что такие люди есть. И делали они это искренне. Но абсолютное большинство смотрят на них как на придурков, хотя и носят шарфы один и тех же с ними цветов.





А теперь они славят тебя, «Лестер». А я завидую тебе. Я хотел бы быть твоим болельщиком. Но не сейчас – а два десятка лет назад, когда болеть за тебя было болью. Я бы хотел, чтобы меня пробирало от звуков охотничьего горна, под которые «Лестер» в дань традиции охоты на лис выходил на поле и в Премьер-лиге и в Чемпионшипе и в третьем дивизионе. Я бы хотел в любой момент назвать, кто такой Артур Роули и сколько забил лучший голеадоров в твоей истории. А тот факт, что легендарный Гордон Бэнкс и Питер Шилтон пробили себе дорогу в сборную Англии через ворота моего клуба, вызывал бы у меня огромное чувство гордости.

По наглой рыжей морде. Как «Лестер» и Клаудио Раньери нашли друг друга

В моем детстве над письменным столом наверняка бы висел постер Гари Линекера – самого известного игрока в истории «лис». Я бы знал наперечет все трофеи «Лестера», все его три Кубка Лиги и Суперкубок страны, в который мои «Лисы» не имели права участвовать. И у моей дочери точно любимой игрушкой был бы плюшевый Фильберт Фокс – пожалуй, лучший а теперь и самый удачливый маскот в истории АПЛ. Я бы по традиции ностальгировал о старом добром «Фильберт Стрит» – стадионе который 111 лет был домом «Лестера», и с которого команда съехала в 2002-м, и смеялся бы сейчас над Камбьяссо, который год назад сбежал из едва спасшейся от вылета команды. Но всего этого нет и не было.

И поэтому «Лестер», я не рад за тебя. Я не имею на это права. Я не заплатил за это счастье чемпионства годами преданности. Поэтому я буду ждать, когда на твоем месте будет моя команда.

Текст: Андрей Вдовин



Фото: Global Look Press

Скачайте приложение еженедельника «Футбол»!



App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/ezenedel-nik-futbol-zurnal/id957851524?mt=8



Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.weeklyfootball&hl=ru