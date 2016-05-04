Письмо «Лестеру». Андрей Вдовин – о том, почему он не рад чемпионству «лис»

Я не понимаю людей, которые сейчас так славят «Лестер», хотя еще девять месяцев назад не знали ни одного игрока из его состава. Я немного завидую тем парням, что всегда болели за «лис» — то, что они переживают сейчас, это, возможно, лучшее приключение их жизни. Но мне обидно за них. Обидно за то что свое счастье они теперь должны делить с миллионами глорихантеров, которые присасываются сейчас к чужому счастью.
Где их клубы? Где их команды, которым они готовы отдать свои голоса на трибунах, деньги за билеты и ради которых готовы каждую неделю красть несколько часов времени у своих семей. Чтобы иметь право радоваться с «Лестером», надо прожить жизнь, опускаясь каждый второй уикенд в дерьмо. А может быть и чаще – в истории «Лестера» немало сезонов, когда он проигрывал больше, чем каждый второй матч.
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Есть у вас такой клуб? Готовы вы для него отрезать часть своего сердца? Если да, вы не будете сейчас радостно вопить о победе «Лестера». Вы будете верить, что ваша команда когда-нибудь окажется на его месте. И вот тогда вы будете иметь полное право смотреть с презрением на тех, которые присосутся к вашей радости.
Говорят, на чемпионство «Лестера» в букмекерских поставило всего 12 человек. Такие ставки не делают ради выигрыша. Такая ставка, будь это 7 фунтов или 20 евро – высшая форма доверия команде. Это вера в чудо, иррациональный шаг. Но те кто болеет за «Спартак», многие из вас поставили хотя бы рубль на чемпионство своей команды? ЦСКА, сколько из вас отдали последние деньги на абонемент, чтобы мотаться в Химки и выживать в пробке возле «Ашана»? «Зенит», кто-нибудь из твоих болельщиков хоть секунду искренне поверил, что тебе под силу выиграть Лигу чемпионов? Нет, я верю что такие люди есть. И делали они это искренне. Но абсолютное большинство смотрят на них как на придурков, хотя и носят шарфы один и тех же с ними цветов.
А теперь они славят тебя, «Лестер». А я завидую тебе. Я хотел бы быть твоим болельщиком. Но не сейчас – а два десятка лет назад, когда болеть за тебя было болью. Я бы хотел, чтобы меня пробирало от звуков охотничьего горна, под которые «Лестер» в дань традиции охоты на лис выходил на поле и в Премьер-лиге и в Чемпионшипе и в третьем дивизионе. Я бы хотел в любой момент назвать, кто такой Артур Роули и сколько забил лучший голеадоров в твоей истории. А тот факт, что легендарный Гордон Бэнкс и Питер Шилтон пробили себе дорогу в сборную Англии через ворота моего клуба, вызывал бы у меня огромное чувство гордости.
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В моем детстве над письменным столом наверняка бы висел постер Гари Линекера – самого известного игрока в истории «лис». Я бы знал наперечет все трофеи «Лестера», все его три Кубка Лиги и Суперкубок страны, в который мои «Лисы» не имели права участвовать. И у моей дочери точно любимой игрушкой был бы плюшевый Фильберт Фокс – пожалуй, лучший а теперь и самый удачливый маскот в истории АПЛ. Я бы по традиции ностальгировал о старом добром «Фильберт Стрит» – стадионе который 111 лет был домом «Лестера», и с которого команда съехала в 2002-м, и смеялся бы сейчас над Камбьяссо, который год назад сбежал из едва спасшейся от вылета команды. Но всего этого нет и не было.
И поэтому «Лестер», я не рад за тебя. Я не имею на это права. Я не заплатил за это счастье чемпионства годами преданности. Поэтому я буду ждать, когда на твоем месте будет моя команда.
Текст: Андрей Вдовин
Фото: Global Look Press
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2 thoughts on “Письмо «Лестеру». Андрей Вдовин – о том, почему он не рад чемпионству «лис»”
I have never heard of this beor.ef..and it looks so delicious! Thank you for sharing, sweet friend, and thank you for your kind words on my blog this morning. It means so much to have your support! I hope you have a wonderful Monday.
When you think about it, that’s got to be the right anrews.