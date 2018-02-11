Пирамида Салаха. Выходец из египетских трущоб покоряет европейские вершины

Чемпионат мира в России станет лишь третьим в истории сборной Египта. Однако в этот раз она опасна как никогда, ведь имя ее лидера гремит на всю Европу. Когда-то на Старый Свет наводил ужас великий султан Египта Салах-ад-Дин, или Саладин; сегодня его дело на полях футбольных сражений продолжает Мохамед Салах.

Дарящий счастье

Сегодня в родном Нагриге его имя произносят с таким благоговением, будто он действительно снизошел с неба в статусе сына бога солнца. Мохамед пожертвовал миллионы на благоустройство родной деревни. Благодаря ему здесь появились новая школа, крытое футбольное поле и спортзал; местная больница закупила современное оборудование; скоро откроется новый молодежный центр; молодожены могут за его счет устраивать свадьбы.

О щедрости игрока слагают легенды. По одной из них, Салах был в числе первых, кто откликнулся на призыв чиновников о притоке иностранной валюты и перечислил государству 210 тысяч фунтов. Другая гласит, что когда его семью ограбили, а преступника поймали и хотели отдать под суд, то Мохамед попросил снять все обвинения, поделился с грабителем деньгами и устроил его на работу.

«Ему удалось то, чего еще не сделал ни один политик: Салах объединил Ближний Восток, — убежден ведущий передачи для арабских болельщиков «Ливерпуля» Хатем Кадус. – Марокканцы, тунисцы, саудиты, кувейтцы, жители Эмиратов и Омана – все хотят футболку с его фамилией. Он дает надежду 90-миллионному населению Египта. У нас серьезные экономические проблемы, чуть ли не каждую неделю случаются теракты, а Салах – единственный, кто поддерживает жителей и дарит им надежду. Загляните в любое кафе в Каире, когда играет «Ливерпуль» – это же просто невероятно! На два часа он объединяет нацию, и мы забываем обо всех ужасах вокруг».

После того как 8 октября 2017 года Салах забил мяч в ворота сборной Конго, который вывел египтян на чемпионат мира, миллиардер Мамдух Аббас решил подарить футболисту шикарную виллу. Однако игрок отказался от щедрого презента и попросил вместо этого пожертвовать деньги на обустройство Нагрига. Хотя для многих египтян сам факт выхода сборной на ЧМ был дороже любых денег: в Youtube можно найти видео, где после гола Салаха солидные мужчины преклонного возраста плачут как дети, а фото с одноногим фанатом, делающим кульбит на костылях, облетело весь мир. Столько счастья Египту футбол не дарил уже очень давно.

Рождение фараона

«Я впервые влюбился в игру, когда был ребенком лет семи или восьми. Я помню, как смотрел матчи Лиги чемпионов, а затем пытался быть похожим на Роналдо, Зидана и Тотти, играя на улице с друзьями», – вспоминает Мохамед. Он по-прежнему часто приезжает в Нагриг и раздает детишкам подарки, ведь он не забыл, как трудно приходилось ему самому, когда он был вынужден разрываться между учебой и тренировками, тратя по полдня на дорогу туда и обратно.

В 14 лет Мохамед подписал первый контракт с клубом «Мокавлун», где сразу поняли, что парень может вырасти в большую звезду. Правда, для этого приходилось искать компромисс со школой. Сегодня он со смехом вспоминает нелегкое время: «У меня была официальная бумага, которую дал мне клуб. В ней говорилось: «Мо может раньше уйти и школы, чтобы успеть на тренировку в 2 часа дня». Мне приходилось делать по три, четыре, а иногда даже пять пересадок только для того, чтобы приехать на тренировку». Хотя у Мохамеда не было никакой уверенности, что он станет профессиональным футболистом, никакого другого ответа на вопрос «Кем ты хочешь стать?» у него не было. У него была мечта, и он к ней шел, день за днем выдерживая нудный график, в котором не было места ничему, кроме учебы, тренировок, приемов пищи и сна.

Труды Мохамеда были вознаграждены: в 18 лет он забронировал место в основном составе «Мокавлуна». Уже тогда он играл правого вингера и отличался бешеной результативностью, хотя так было не всегда. Молодежная команда играла по схеме 3+5+2, и Мохамеду отводили место левого латераля либо левого центрального защитника. Но после одного из матчей, который команда выиграла со счетом 4:0, все изменилось. Тренер Мохамеда Саид Эль-Шишини вспоминал: «Я заметил, как сильно он переживал, что не смог забить: он просто расплакался в раздевалке! Игрокам, которые забивали голы, были обещаны премии, однако я дал ее и Салаху. Хоть он и не отличился, он явно был лучшим игроком в матче». С тех пор наставник понял, что его нельзя закапывать в обороне, и отвел Салаху место на правом крыле атаки.

Скоро Мо дебютировал в сборной Египта. «Я не мог в это поверить, потому что в то время это считалось слишком рано. Большинство попадало в сборную, когда им было 27, 28… но мне было 19, так что это было похоже на «вау!». На Олимпиаду 2012 года Салах отправился, уже имея на руках контракт с «Базелем». Была и еще одна причина, на этот раз со знаком минус: из-за трагедии в Порт-Саиде, где жертвами давки стали более 70 человек, чемпионат Египта был отменен. Местные футболисты оказались в подвисшем состоянии и искали любую возможность перебраться в другие страны. Не стал исключением и Салах.

2012. Покорение Швейцарии. Поле битвы: Базель

Первая заграничная поездка стала суровым испытанием: вдали от дома 20-летний Мо должен был доказать, что его купили не зря. А ведь швейцарцы считали его ни много ни мало заменой ушедшему в «Баварию» Джерджану Шакири. «Это было трудное время. Я ничего не знал о Швейцарии, ничего не мог понять, так как не говорил ни на английском, ни на швейцарском немецком. Я даже не мог посмотреть телевизор, потому что там не было египетских каналов. После окончания тренировки у меня было 15 часов до следующей, 10 из них – на сон. Поэтому я просто гулял по улицам несколько часов и возвращался в гостиницу».

Проводя в одиночестве все это время, Салах мог думать лишь об одном: как стать лучше на футбольном поле. И он рос над собой. Вместе с Мо «Базель» выиграл чемпионат Швейцарии, а сам Салах был признан лучшим игроком Суперлиги. На следующий год клуб добрался до полуфинала Лиги Европы, Мохамед же показал себя одним из лучших ассистентов в турнире. Уже зимой египтянин получил уникальный шанс попробовать себя в Англии.

2014. Первый английский поход. Поле битвы: Лондон

В январе 2014-го Жозе Моуринью, недовольный Кевином де Брюйне, перевел его в «дубль» «Челси» и попросил у руководства нового дублера Виллиана на позицию правого вингера. Один кандидат на примете уже был. В групповом этапе ЛЧ «Челси» испытал серьезные проблемы с «Базелем»: неугомонный «бегунок» на правом фланге швейцарцев поочередно завозил сначала Эшли Коула, а потом Сесара Аспиликуэту. Впечатление, которое произвел тогда Салах, стало ключевым при его переезде в Лондон. Впрочем, первая английская командировка продлилась гораздо меньше, чем ожидалось.

Бегущий по лезвию. Станет ли «Ливерпуль» командой мечты для Мохамеда Салаха

Удовлетворить запросы Моуринью – задача не из простых. Египтянин сразу ошарашил защитников Премьер-лиги бешеной скоростью, но трибунам «Стэмфорда» из матча в матч приходилось изумленно охать от того, как Салах лупит в них, а не в ворота. А когда Жозе убедился, что Мо не любит выполнять оборонительную работу, он тут же был задвинут в глубокий запас. Подменять Виллиана стал довольно ограниченный, но зато сверхработоспособный Рамирес. Зимой 2015-го Жозе присмотрел себя новую жертву в лице Хуана Куадрадо (его период в стане «пенсионеров» окажется еще хуже, чем у Салаха), а Мохамеда отдали в аренду в «Фиорентину». Тогда он был в шаге от перехода в московский «Спартак»: Мо даже посещал Тарасовку, но восстанавливать свое реноме все же решил в Италии.

2015. Итальянский фронт. Поле битвы: Флоренция, Рим

Получив в распоряжение Салаха, главный тренер «фиалок» Винценцо Монтелла поначалу высказывал сомнения: «Нам еще предстоит оценить его сильные и слабые стороны, но я думаю, что он хорошо адаптируется к итальянскому чемпионату». Прошел месяц, и Монтелла запел совсем по-другому: «Теперь я уверен, что клуб сделал правильный выбор, когда продал Куадрадо. Мы заработали приличные деньги и сумели пригласить в команду хорошего игрока. Единственный в мире, кто превосходит Салаха по скорости движения с мячом, – это Лионель Месси».

Однако летом Монтелла покинул «Фиорентину», и «Рома», воспользовавшись неразберихой с будущим египтянина, арендовала его с правом обязательного выкупа. Салах тут же нашел общий язык с Лучано Спаллетти: «Лучано мне очень помог. После тренировки я говорил ему: «Тренер, я хочу улучшить это и это», — и он никогда не отказывал. Он помог мне в плане оборонительных действий, показал, как защищаться всей командой, и я видел, как становился лучше в этом аспекте». В сезоне-2015/16 Салах вошел в топ-3 лучших игроков Серии А по системе «гол+пас» (14+8) и помог «Роме» занять 3-е место в двух очках от «Наполи». За следующий год он записал на свой счет еще 15 мячей, а «волки» вплотную подобрались к титулу, уступив лишь «Ювентусу». К этому времени в Англии Жозе Моуринью уже устал отбиваться от вопросов про Салаха, сводя все к тезису: «В Италии любой быстрый футболист имеет преимущество». Тогда он еще не знал, что феерическое возвращение Мо в АПЛ не за горами.

2017. Второй английский поход. Поле битвы: Ливерпуль

Вечером 22 июня 2017 года «Ливерпуль» официально объявил о покупке Мохамеда Салаха за 42 млн евро, и тот признался: «Я помню, когда я играл за «Челси» и мы приехали на «Энфилд», испытав эту атмосферу, я сказал себе: «Я должен однажды приехать сюда и играть здесь». Я был очень счастлив играть здесь против «Ливерпуля» — и теперь я еще более счастлив играть здесь за «Ливерпуль». Салах вернулся в Англию совсем другим: научился увереннее распоряжаться моментами и быть спокойнее в целом, прибавил в тактическом понимании игры. Теперь ему не надо сидеть дома и мечтать о египетских каналах: он может изъясняться как на английском, так и на итальянском.

Мо мечтает стать лучшим в истории Египта, и его футбольные завоевания доказывают серьезность таких намерений. В 2017 году он был признан лучшим арабским игроком года и лучшим футболистом Африки-2017, а в дебютном сезоне за «Ливерпуль» Мо лидирует в Премьер-лиге по системе «гол+пас, занимает второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги и уже дважды признавался игроком месяца в АПЛ. После покорения Швейцарии и Италии наследник Саладина добрался и до Англии. А впереди, похоже, маячат Пиренеи: мадридский «Реал» якобы уже подсчитывает, сколько миллионов потребуется на покупку египетского завоевателя.

Излюбленные маневры. Как забивает Мохамед Салах

Никаких особых секретов действия Салаха не таят, но это не делает проще его нейтрализацию. «Сила Мохамеда в том, что он умеет на скорости проходить игроков соперника», — убежден кумир «Барселоны» Хави. «Он очень быстрый, и его сложно сдержать, когда он набирает скорость», — подтверждает лидер ПСЖ Неймар. Партнер по «Ливерпулю» Джо Гомес подытоживает: «Все знают, что, если дать ему несколько ярдов свободного пространства, это обернется проблемой. Когда вы отдаете ему мяч, в девяти из десяти случаев он либо что-то создаст, либо сохранит его». Основная проблема в том, что никто не знает, каким образом ограничить Мо в пространстве и не дать использовать его главный козырь – бешеную скорость.

Гол «Тоттенхэму» на «Уэмбли» (на видео с 00:57)



Защитная линия «шпор» располагается слишком высоко. Салах резко ускоряется в зазор между Орье и Вертонгеном. Алли не слишком плотно опекает Хендерсона, и ему не удается перехватить верховую передачу Джордана, а Льорис не успевает выйти на перехват. Будь линия на мару метров ближе к воротам, мяч либо оказался бы у Льориса, либо Мохамед получил бы его у самой лицевой. В данном случае Салах выигрывает солидную фору у Вертонгена и Орье, встречается с мячом в удобной для удара точке и забивает одним касанием.

Гол «Саутгемптону» на «Энфилде» (на видео с 01:41)



Фирмино оттягивается от границы штрафной и предлагает себя движущемуся с мячом Коутиньо, чтобы отыграть Ориоля Ромеу. Ван Дейк пытается этому помешать: он выдергивается вперед на Фирмино и ломает защитную линию. Как только голландец делает пару шагов вперед, Салах резко ускоряется за спину Уэсли Худту в центр штрафной. В тот же момент Коутиньо отправляет мяч в образовавшуюся из-за Ван Дейка брешь, Форстер не вусспевает сократить угол обстрела, и Мо в касание переправляет мяч в ворота.

Зона Салаха для дальних ударов

Помимо внедрений Салаха между крайним и центральным защитниками, стоит подчеркнуть его умение бить из-за пределов штрафной на границе зон 14 и 15. За последние два года Мохамед забил ударами из этой точки 7 мячей: по два гола в ворота «Сассуоло» и «Фиорентины», еще по разу — «Пескаре», «Севилье» и тому же «Саутгемптону». Такое происходит, если медленные защитники дают себе слишком большую фору и встречают Мо слишком далеко от него, опасаясь того, что он будет пытаться на рывке войти в штрафную. Если Салах оказывается в этой зоне и оппоненты не успевают повиснуть на его левой ноге, он не задумываясь бьет, и его удары становятся все более разящими.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, твиттер @hammad2090

Видео: Youtube

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