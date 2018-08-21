Первый гол Кейна в августе, второй отбитый пенальти Этериджа и три мяча Агуэро. Главные события 2-го тура АПЛ

Второй тур АПЛ выдался очень богатым на громкие заголовки. Заслуженное поражение «МЮ», исторический гол Харри Кейна и геройства Этериджа. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 2-го тура АПЛ.

Харри Кейн впервые забивает в августе

Форвард «Тоттенхэма» последние пять сезонов забивает голы пачками: на любом стадионе и в ворота любого соперника. При этом в августе в рамках АПЛ Кейн не забивал никогда! Летнее проклятие Харри закончилось в матче с «Фулхэмом» — спустя 14 августовских игр Кейн сумел отличиться, воплотив в гол великолепный проход Ламелы.

Вратарь «Кардиффа» второй тур подряд тащит пенальти

Филиппинский голкипер «Кардиффа» Нил Этеридж не перестает удивлять на старте сезона. В прошлом туре он стал первым за 5 лет вратарем, отбившим пенальти в дебютной игре английской Премьер-лиги. Во второй встрече филиппинец вновь проявил себя молодцом, а его спасение после бесхитростного удара Кенеди принесло валлийцам первое очко после возвращения в АПЛ.

Заслуженная победа «Брайтона» над «МЮ»

Перед сезоном Жозе Моуринью высказывал серьезную обеспокоенность касательно недостаточного укрепления состава «красных дьяволов». Проблемы манкунианцев ярко проявились уже во втором туре. Агрессивный «Брайтон» в первом тайме рвал оборону «МЮ», как стая пираний свою жертву, а центральные защитники Байи и Линделеф лишь нелепо озирались друг на друга после очередного неудачного эпизода. Три пропущенных мяча в первом тайме – лучшее, на что могли рассчитывать гости. Гол Погба на последних секундах уже ничего не решал – 3:2. «Брайтон» одерживает важную победу, а Жозе вновь находится в поисках удачного оправдания.

Матч тура

Календарь на старте безжалостен к «Арсеналу». После неудачи в первом туре с «Ман Сити», «канониры» отправились на «Стэмфорд Бридж». Первый тайм встречи «Челси» — «Арсенал» стал самым ярким и непредсказуемым зрелищем в начале сезона – гости отыгрались с 0:2, трижды промахивались из центра штрафной, но при этом имели шансы даже вести в счете. Во второй половине продолжилась игра на встречных курсах, в которой чуть больше повезло «синим» — 3:2.

Братское противостояние

Хавбек «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи вышел на поле против брата-близнеца, игрока «Кардиффа» Джоша Мерфи. Это второй случай в истории премьер-лиги.

History. Special moment @jacobmurphy95 🖤 A post shared by Joshua Murphy (@joshymurph) on Aug 19, 2018 at 10:55am PDT

Цифры тура:

200-й матч Гленна Мюррея за «Брайтон»

Круглую цифру форвард набил за восемь сезонов. Любопытно, что он забивал за «чаек» в трех топ-дивизионах английского футбола и за два пришествия. Свой юбилей Мюррей отметил голом в ворота «МЮ», который стал 88-ым в чемпионатах Англии для 34-летнего форварда.

Glenn Murray bullying and bamboozling Lindelof with his movement for the opener.#BHAMUN pic.twitter.com/ZDqx5xFnlx — Gilles (@GrimandiTweets) August 19, 2018

9-й хэт-трик Серхио Агуэро в АПЛ

Аргентинский форвард вновь забил три мяча – третий раз за последние девять игр в АПЛ. Сделав очередной хэт-трик, Агуэро обошел Харри Кейна и сравнялся с Робби Фаулером – больше только у Алана Ширера – 11. Кроме того, Кун делит рекорд премьер-лиги по количеству «трюков со шляпой» за одну команду — Алан Ширер 9 раз оформлял три мяча за «Блэкберн» (дважды – за «Ньюкасл»), Агуэро все свои мячи забил за «Сити».

2-я победа Грасии

Бывший тренер казанского «Рубина» Хави Грасия ударно начал карьеру в АПЛ. После победы над «Брайтоном» (2:0), «шершни» обыграли на выезде крепкий «Бернли» (3:1). Бывший форвард «бордовых» Андре Грей отметился голом в ворота бывшего клуба.

Неудачник тура

Бразильский хавбек «Ньюкасла» Кенеди должен запомнить матч с «Кардиффом» надолго. В первом тайме ему невероятно повезло, когда судья, находясь в пяти метрах, не заметил откровенный удар по ногам от бразильца, тянувший на удаление. Рафе Бенитесу следовало бы задуматься о замене экзальтированного бразильца, но тот отыграл до конца. На 90-й минуте «сороки» получили право на пенальти, Кенеди решил отмазаться за все грехи, однако бесхитростно пробил по центру и оставил счет без изменений.

Цитата тура:

«Гонка за титулом? Я не заинтересован в том, чтобы отправлять послания «Манчестер Сити» или кому-либо еще. Я хочу выигрывать футбольные матчи, именно это мы и сделали сегодня» — Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля».

Результаты тура:

2-й тур.

18 августа

Кардифф Сити – Ньюкасл Юнайтед 0:0

Незабитый пенальти: Кенеди, 90 (Ньюкасл).

Удаление: Хейден, 66 (Ньюкасл).

Эвертон – Саутгемптон 2:1 (2:0)

(Уолкотт, 15, Ришарлисон, 31; Ингс, 54)

Лестер Сити – Вулверхэмптон 2:0 (2:0)

(Доэрти, 29 – в свои ворота, Мэддисон. 45)

Тоттенхэм Хотспур – Фулхэм 3:1 (1:0)

(Моура, 43, Триппьер, 74, Кейн, 77: Митрович, 52)

Вест Хэм Юнайтед – Борнмут 1:2 (1:0)

(Арнаутович, 33 – с пенальти; Уилсон, 60, Кук, 66)

Челси – Арсенал 3:2 (2:2)

(Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81; Мхитарян, 37, Ивоби, 41)

19 августа

Бернли – Уотфорд 1:3 (1:1)

(Тарковски, 6; Грей, 3, Дини, 48, Хьюз. 51)

Манчестер Сити – Хаддерсфилд Таун 6:1 (3:1)

(Агуэро, 25, 35, 75, Жезус, 31, Сильва, 48, Конголо, 84 – в свои ворота; Станкович, 43)

Брайтон энд Хоув Альбион – Манчестер Юнайтед 3:2 (3:1)

(Мюррей, 25, Даффи, 27, Гроос, 44 – с пенальти; Лукаку, 34, Погба. 90 – с пенальти).

20 августа

Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:2 (0:1)

(Милнер, 45 – с пенальти, Мане, 90)

Удаление: Ван-Биссака, 75 (Уотфорд).

Бомбардиры: Мане («Ливерпуль»), Ришарлисон («Эвертон»), Агуэро («Манчестер Сити») – по 3 гола.

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»