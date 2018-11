Первые победы «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда», юбилейный гол Агуэро и минута молчания. Главные события 11-го тура АПЛ

Единолично первый «Манчестер Сити», ничья претендентов на титул на «Эмирейтс» и рекорд Маурицио Сарри. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 11-го тура АПЛ.

«Лестер» победой почтил память президента

Выезд в Кардифф тысячи фанатов «Лестера» совершали со слезами на глазах – меньше недели назад трагически погиб президент клуба Вишай Шривадданапрабха. Перед началом каждой встречи в этом туре проводилась минута молчания. В Кардиффе она была самой длинной и печальной – все игроки и персонал «Лестера», обнявшись полукругом, почтили память ушедшего босса, а фанаты растянули баннер с тайским флагом.

Исход встречи решил единственный гол Демарая Грея, после чего вингер «Лестера» снял майку, показав надпись «For Chun Vichai» («Для Вишая»). А после игры все игроки «лис» в один голос посвятили победу Вишаю Шривадданапрабха.

«Ливерпуль» упускает победу на «Эмирейтс»

«Красные», до встречи с «Арсеналом» делившие первую строчку с «МанСити», приехали в Лондон за победой. Встреча с «канонирами» была наполнена голевыми моментами и яркими ситуациями, но завершилась вничью. В первом тайме арбитр в спорной ситуации отменил гол Мане. Во второй половине на убойный удар Милнера из центра штрафной ответил Лаказетт, технично закрутивший мяч под штангу мимо рук Алиссона. Результативная история встреч этих соперников сулила град голов, но команды на этот раз сыграли на тотал «меньше» (1:1). Несмотря на яркое выступление в этом сезоне, «Ливерпуль» вновь не смог одолеть топ-соперника по АПЛ, что не может не тревожить амбициозных фанатов «красных», заждавшихся чемпионского парада.

Голевые качели на «Олимпийском стадионе»

«Вест Хэм», после одного очка в трех матчах, вновь порадовал своих суппортеров ярким триллером. Счет открыл лидер «молотков» Марко Арнаутович – в начале встречи австриец у штрафной обокрал Тарковски и расстрелял ворота «Бернли». Отлично проявил себя выпускник академии «Вест Хэма» Грейди Диангана. В первом тайме арбитр пропустил железобетонный пенальти на юниоре. Во второй половине 20-летний вингер, ценой едва не оторванных ног, вывел Андерсона один-на-один с Хартом и бразилец вернул «Вест Хэму» лидерство в матче. А уже при счете 2:2 Диангана на правом углу штрафной разыграл стенку с Арнаутовичем в результате чего Андерсон после рикошета забил победный мяч. Первый гол Чичарито в сезоне закрепил успех хозяев (4:2). В следующем туре парни Пеллегрини едут в гости к «Хаддерсфилду» и вправе рассчитывать на продление победной серии.

«МЮ» обретает стабильность?

В игре с колким «Борнмутом» Жозе Моуринью проводил 900-й матч в карьере в качестве главного тренера. Манкунианцы вновь не смогли сыграть на «ноль» — в начале первого тайма лучший снайпер «вишенок» Каллум Уилсон открыл счет. Для Давида Де Хеа это уже 18-й пропущенный мяч (в прошлом сезоне было всего 28), при этом испанец в нынешней кампании не пропускал лишь однажды. Равенство восстановил Антони Марсьяль — француз впервые в своей карьере отличился в четвертом матче АПЛ подряд. Героем встречи стал вышедший на замену Маркус Рэшфорд – в компенсированное время суета в штрафной «Борнмута» завершилась тычком форварда мимо Беговича. Для 21-летнего Рэшфорда это второй победный гол на 90-й минуте за «красных дьяволов». По этому показателю он сравнялся с легендарным Полом Скоулзом и Робином ван Перси. 2:1 – волевая победа поднимает «МЮ» в таблице, попутно давая надежду фанатам на дальнейшую стабильность выступлений.

«Вулверхэмптон» возвращается в реальность

После ударного старта (лишь одно поражение в 8 играх и седьмое место) «волки» проигрывают третий матч кряду. На этот раз «Уондерерз» уступили дома «Тоттенхэму» (2:3), но бились до последнего и имели шансы превратить в ничью безнадежные 0:3 за полчаса до конца. Оба мяча «волки» забили с пенальти, которые привез аргентинский дебютант «шпор» Хуан Фойт. Дежурным голом отметился Харри Кейн – для «Урагана» «Вулверхэмптон» стал 28-й командой в АПЛ, ворота которой он поразил. Продержаться от его напора смог пока только «Кардифф», но им еще встречаться во втором круге.

Цифры тура

«Ньюкасл» впервые в чемпионате победил! Домашняя игра с «Уотфордом» проходила с преимуществом гостей, в итоге не реализовавших ни одного момента: когда Дубравка был бессилен, «шершни» проверяли на прочность каркас ворот. Судьбу встречи решил один мяч: кореец Ки хлесткой подачей с левого угла штрафной нашел на линии вратарской Айозе Переса – испанец в касание не оставил Фостеру шансов. Долгожданная победа обязана вернуть «сорок» в активный тонус – неудачи на старте теперь не дадут команде Бенитеса спокойной жизни до самого финиша.

Кун Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в АПЛ. Для этого аргентинцу понадобилось лишь 12 минут игры с «Саутгемптоном», закончившейся разгромом «святых» (6:1). 30-летний форвард– третий игрок в истории АПЛ, кто забил 150 голов в составе одного клуба. Ранее это удалось Тьерри Анри («Арсенал», 175) и Уэйну Руни («Манчестер Юнайтед», 183).

Very happy for this win and for scoring my 150th goal on the @premierleague with this great club. A big thanks to all the team and fans for their support. And we're going for even more! 🤟🏽 #mancity pic.twitter.com/ihFD7qc55q

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 4, 2018