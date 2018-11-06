Первые победы «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда», юбилейный гол Агуэро и минута молчания. Главные события 11-го тура АПЛ

Единолично первый «Манчестер Сити», ничья претендентов на титул на «Эмирейтс» и рекорд Маурицио Сарри. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 11-го тура АПЛ.

«Лестер» победой почтил память президента

Выезд в Кардифф тысячи фанатов «Лестера» совершали со слезами на глазах – меньше недели назад трагически погиб президент клуба Вишай Шривадданапрабха. Перед началом каждой встречи в этом туре проводилась минута молчания. В Кардиффе она была самой длинной и печальной – все игроки и персонал «Лестера», обнявшись полукругом, почтили память ушедшего босса, а фанаты растянули баннер с тайским флагом.

Исход встречи решил единственный гол Демарая Грея, после чего вингер «Лестера» снял майку, показав надпись «For Chun Vichai» («Для Вишая»). А после игры все игроки «лис» в один голос посвятили победу Вишаю Шривадданапрабха.

«Ливерпуль» упускает победу на «Эмирейтс»

«Красные», до встречи с «Арсеналом» делившие первую строчку с «МанСити», приехали в Лондон за победой. Встреча с «канонирами» была наполнена голевыми моментами и яркими ситуациями, но завершилась вничью. В первом тайме арбитр в спорной ситуации отменил гол Мане. Во второй половине на убойный удар Милнера из центра штрафной ответил Лаказетт, технично закрутивший мяч под штангу мимо рук Алиссона. Результативная история встреч этих соперников сулила град голов, но команды на этот раз сыграли на тотал «меньше» (1:1). Несмотря на яркое выступление в этом сезоне, «Ливерпуль» вновь не смог одолеть топ-соперника по АПЛ, что не может не тревожить амбициозных фанатов «красных», заждавшихся чемпионского парада.

Голевые качели на «Олимпийском стадионе»

«Вест Хэм», после одного очка в трех матчах, вновь порадовал своих суппортеров ярким триллером. Счет открыл лидер «молотков» Марко Арнаутович – в начале встречи австриец у штрафной обокрал Тарковски и расстрелял ворота «Бернли». Отлично проявил себя выпускник академии «Вест Хэма» Грейди Диангана. В первом тайме арбитр пропустил железобетонный пенальти на юниоре. Во второй половине 20-летний вингер, ценой едва не оторванных ног, вывел Андерсона один-на-один с Хартом и бразилец вернул «Вест Хэму» лидерство в матче. А уже при счете 2:2 Диангана на правом углу штрафной разыграл стенку с Арнаутовичем в результате чего Андерсон после рикошета забил победный мяч. Первый гол Чичарито в сезоне закрепил успех хозяев (4:2). В следующем туре парни Пеллегрини едут в гости к «Хаддерсфилду» и вправе рассчитывать на продление победной серии.

ICYMI — #MUFC ensure Mourinho's 900th game in management ends in a win thanks to @MarcusRashford 's last-gasp strike! Match report: https://t.co/olRBMoZp88 pic.twitter.com/sIzsdIyl4k — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2018

«МЮ» обретает стабильность?

В игре с колким «Борнмутом» Жозе Моуринью проводил 900-й матч в карьере в качестве главного тренера. Манкунианцы вновь не смогли сыграть на «ноль» — в начале первого тайма лучший снайпер «вишенок» Каллум Уилсон открыл счет. Для Давида Де Хеа это уже 18-й пропущенный мяч (в прошлом сезоне было всего 28), при этом испанец в нынешней кампании не пропускал лишь однажды. Равенство восстановил Антони Марсьяль — француз впервые в своей карьере отличился в четвертом матче АПЛ подряд. Героем встречи стал вышедший на замену Маркус Рэшфорд – в компенсированное время суета в штрафной «Борнмута» завершилась тычком форварда мимо Беговича. Для 21-летнего Рэшфорда это второй победный гол на 90-й минуте за «красных дьяволов». По этому показателю он сравнялся с легендарным Полом Скоулзом и Робином ван Перси. 2:1 – волевая победа поднимает «МЮ» в таблице, попутно давая надежду фанатам на дальнейшую стабильность выступлений.

«Вулверхэмптон» возвращается в реальность

После ударного старта (лишь одно поражение в 8 играх и седьмое место) «волки» проигрывают третий матч кряду. На этот раз «Уондерерз» уступили дома «Тоттенхэму» (2:3), но бились до последнего и имели шансы превратить в ничью безнадежные 0:3 за полчаса до конца. Оба мяча «волки» забили с пенальти, которые привез аргентинский дебютант «шпор» Хуан Фойт. Дежурным голом отметился Харри Кейн – для «Урагана» «Вулверхэмптон» стал 28-й командой в АПЛ, ворота которой он поразил. Продержаться от его напора смог пока только «Кардифф», но им еще встречаться во втором круге.

Цифры тура

«Ньюкасл» впервые в чемпионате победил! Домашняя игра с «Уотфордом» проходила с преимуществом гостей, в итоге не реализовавших ни одного момента: когда Дубравка был бессилен, «шершни» проверяли на прочность каркас ворот. Судьбу встречи решил один мяч: кореец Ки хлесткой подачей с левого угла штрафной нашел на линии вратарской Айозе Переса – испанец в касание не оставил Фостеру шансов. Долгожданная победа обязана вернуть «сорок» в активный тонус – неудачи на старте теперь не дадут команде Бенитеса спокойной жизни до самого финиша.

Кун Агуэро забил 150-й гол за «Манчестер Сити» в АПЛ. Для этого аргентинцу понадобилось лишь 12 минут игры с «Саутгемптоном», закончившейся разгромом «святых» (6:1). 30-летний форвард– третий игрок в истории АПЛ, кто забил 150 голов в составе одного клуба. Ранее это удалось Тьерри Анри («Арсенал», 175) и Уэйну Руни («Манчестер Юнайтед», 183).

Very happy for this win and for scoring my 150th goal on the @premierleague with this great club. A big thanks to all the team and fans for their support. And we're going for even more! 🤟🏽 #mancity pic.twitter.com/ihFD7qc55q — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 4, 2018

Шеймус Коулман забил за «Эвертон» в АПЛ впервые с февраля 2017 гола. Мяч ирландского защитника стал победным в непростой игре с «Брайтоном» (3:1).

Не проиграв в первых 11 играх с «Челси», Маурицио Сарри повторил рекорд для тренеров-дебютантов АПЛ. Он сравнялся с достижением Фрэнка Кларка, возглавлявшего в 1994 году «Ноттингем Форест». Победу над «Кристал Пэлас» (3:1) принес Альваро Мората, впервые с сентября 2017-го забивший более одного гола в матче АПЛ.

11 — Chelsea manager Maurizio Sarri is unbeaten in his first 11 Premier League games (W8 D3 L0), equalling the longest unbeaten start by a Premier League manager set by Frank Clark in 1994 at Nottingham Forest. Nous. pic.twitter.com/VYIfX1Wi0z — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2018

«Хаддерсфилд», до отчетного тура завязнувший в зоне вылета, отметился сразу двумя важными достижениями. Кроме первого гола на домашнем стадионе, «терьеры» убрали «ноль» из графы «победы» (1:0). Для Дэвида Вагнера она стала 50-й во главе клуба. Команда еще далека от спокойной жизни и долгожданный успех не стоит переоценивать. Главное – в течение недели фанаты «Хаддерсфилда» имеют повод впервые с апреля отметить победу любимой команды в АПЛ. Таких возможностей в этом сезоне у них может быть не много.

Цитата тура

«Я полностью осознаю, почему люди носят цветки мака и безгранично уважаю право каждого на это. Я поддерживаю любого, кто потерял тех, кого любит, во время военных конфликтов. Но для меня все это – напоминание о войне, которую я застал испуганным двенадцатилетним мальчишкой во Врело. Мою страну бомбили в 1999-м. Несмотря на то, что я уже носил цветок мака раньше, не считаю, что это стоит продолжать»,

— так Неманья Матич объяснил отказ одевать маковый цветок (дань память погибшим британским солдатам) на форму.

Результаты тура:

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:2 (1:1)

(Уилсон, 11; Марсьяль, 35; Рэшфорд. 90).

Кардифф Сити – Лестер Сити – 0:1 (0:0)

(Грей, 55).

Эвертон – Брайтон энд Хоув Альбион – 3:1 (1:1)

(Ришарлисон, 23, 77, Коулман, 50; Данк, 33).

Ньюкасл Юнайтед – Уотфорд – 1:0 (0:0)

(Перес, 65).

Вест Хэм Юнайтед – Бернли – 4:2 (1:1)

(Арнаутович, 10, Андерсон, 68, 84, Эрнандес, 90; Гудмундссон, 45, Вуд, 77).

Арсенал – Ливерпуль – 1:1 (0:0)

(Лаказетт, 82; Милнер, 61).

Вулверхэмптон – Тоттенхэм Хотспур – 2:3 (0:2)

(Невеш, 68 – с пенальти, Хименес, 79 – с пенальти; Ламела, 27, Моура, 30, Кейн, 61).

Манчестер Сити – Саутгемптон – 6:1 (4:1)

(Худт, 6 – в свои ворота, Агуэро, 12, Сильва, 18, Стерлинг, 45, 67, Сане, 90; Ингс, 28 – с пенальти).

Челси – Кристал Пэлас – 3:1 (1:0)

(Мората, 32, 65, Педро, 70; Таунсенд, 53).

Хаддерсфилд Таун – Фулхэм – 1:0 (1:0)

(Фосу-Менса, 29 – в свои ворота).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Азар («Челси»), Обамеянг («Арсенал»), Агуэро («МС») — по 7, Ришарлисон («Эвертон»), Стерлинг («МС»), Мане («Ливерпуль»), Уилсон («Борнмут»), Кейн (Тоттенхэм»), Мюррей («Брайтон») – по 6 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»