«Первое сильное впечатление — статуя гладиатора». Знакомство с новой звездой «Спартака» Андре Шюррле

Немецкий полузащитник Андре Шюррле будет выступать за «Спартак». 28-летний футболист арендован красно-белыми у дортмундской «Боруссии» на один год, после этого московский клуб сможет выкупить трансфер игрока за 8 млн евро. Шюррле до «Спартака» выступал за шесть клубов, в числе которых был «Челси», где он завоевал звание чемпиона АПЛ, также Андре выигрывал Кубок мира в составе сборной Германии.

«Я хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке» — как в этом сезоне, так и после, — заявил Андре Шюррле на официальном представлении в качестве игрока красно-белых. — Я ноу говорю по-русски и ноу понимаю, ха-ха. Да, моя жена говорит по-русски, ее родители из Казахстана. Она, безусловно, повлияла на мое решение. Я сам не очень еще говорю по-русски, но буду учить язык».

Также немецкий полузащитник признался, что его «первое сильное впечатление в «Спартаке» — статуя гладиатора около стадиона. Он символизирует клубную идею — бороться всегда до последнего».

Для того, чтобы понять: каков он – Андрей Шюррле, лучше всего познакомиться с его инстаграмом

Звезда проникается спартаковским духом…

… любит жену Анну Шарипову и баскетбол

… празднует пять лет со дня победы на чемпионате мира

… регулярно посещает тренажерный зал

… наслаждается своими голами за «Фулхэм», где выступал в последнее время

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: инстаграм Андре Шюррле

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