Первое поражение «МанСити», хет-трик Салаха и победная серия «Вест Хэма». Главные события 16-го тура АПЛ

Сарри расстраивает Гвардиолу, Мохамед Салах вновь во главе бомбардирской гонки, а «Вест Хэм» продолжает серию побед. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 16-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» выходит на первое место

Очередной разгром вывел «красных» в единоличные лидеры. Гостевая победа над «Борнмутом» могла выйти скромнее, но в первом тайме арбитр засчитал спорный гол Салаха: в момент удара Фирмино из-за штрафной Мохамед находился в офсайде, что позволило ему первым успеть на добивание. Вторая же половина превратилась в безусловный бенефис египтянина: после паса Фирмино он в сольном проходе оттеснил корпусом двух защитников и из штрафной поразил дальний угол; а под занавес избиения Мо оформил хет-трик — обокрав у штрафной Кука, он издевательски дважды обвел Беговича и с линии вратарской катнул мяч в сетку. Салах был крут не только на футбольном поле: после игры он отдал награду лучшему игроку матча Джеймсу Милнеру, сыгравшему 500-й матч в АПЛ. «Ливерпуль» продолжает лучший старт в истории клуба, а продлить серию побед будет особенно приятно в следующем туре – на «Энфилд» прибудет «Манчестер Юнайтед».

Метаморфозы «Челси» меняют лидера АПЛ

После безочкового выезда в Вулверхэмптон «синие» вновь удивили общественность и уверенно победили лидирующий «Сити», попутно лишив Гвардиолу мечты пройти чемпионат без поражений. Почти весь первый тайм прошел с преимуществом «горожан», но перед перерывом «Челси» сумел забить первым ударом в створ: Азар ассистировал Канте, пустившему мяч над руками Эдерсона – 1:0. Удача не покинула хозяев «Стэмфорда» и во втором тайме: после первого (причем довольно спорного) в матче углового Давид Луиз перепрыгнул Лапорта и ударом головой от перекладины закрепил преимущество «синих» — 2:0. Первое поражение в чемпионате опускает «Манчестер Сити» на второе место и обостряет борьбу за титул.

«Манчестер Юнайтед» наконец побеждает

«Красные дьяволы» прервали четырехматчевую серию без побед. В игре с подвальным «Фулхэмом» атакующий потенциал «МЮ» наконец воплотился в яркий результат. Великолепный матч провел Маркус Рэшфорд – в первом тайме он дважды ассистировал Янгу и Мате, а под конец игры отличился уже сам, пробив ближний угол ворот Рико. Перед поездкой на «Энфилд» у Моуринью есть повод для оптимизма.

«Тоттенхэм» вновь стабилен

В гостевой встрече с упертым «Лестером» первый тайм проходил с преимуществом хозяев, но на перерыв в лидерах ушли «шпоры»: Сон Хын Мин снова забил шикарный гол – сместившись с правого угла штрафной, кореец поразил дальнюю «девятку» ворот Шмейхеля. Во втором тайме Сон оказался уже в роли ассистента: навес корейского форварда во вратарской замкнул Деле Алли. «Тоттенхэм» вновь обходится без ничьи, а «лисы» прерывают шестиматчевую серию без поражений, которая началась в день трагической гибели их президента.

«Вест Хэм» продолжает победную серию

После двух подряд выигрышей, «молотки» Пеллегрини вошли во вкус. Первый тайм домашней игры с «Пэласом» поставил серию под серьезный вопрос: уже на 6-й минуте Макартур опередил защитников «Хэма» и с линии вратарской проткнул мяч мимо Фабьянски. Но второй тайм поднял «Олимпийский» стадион на уши. Сравняв счет ударом из-за штрафной, шотландец Роберт Снодграсс забил первый гол за «молотков» в АПЛ. А спустя 15 минут исход игры был решен: Чичарито и Фелипе Андерсон ударами в дальний верхний угол предрешили победу «Юнайтед». Ответный гол Шлуппа не внес решающих корректив: «Вест Хэм» побеждает в третьем матче кряду, выдав лучшую серию с декабря 2016 года.

Thanks for sticking with us until the end today, amazing support as always! 👏🐺 pic.twitter.com/uOUIfHKCXj — Wolves (@Wolves) December 9, 2018

«Волки» распугали «сорок»

Сенсационно победив «Челси» в предыдущем туре (2:1), «Вулверхэмптон» приехал на «Сент-Джеймс Парк» с амбициозным настроем. Нестабильный «Ньюкасл», выигравший все три ноябрьских игры, вновь привыкает к черной полосе – в декабре у «сорок» лишь очко в трех встречах. Отчетный тур закончился очередным домашним поражением (1:2) и недоумением в глазах Рафаэля Бенитеса. Испанский специалист остается в раздумьях, как избежать продолжения очередного падения, а фанаты «Ньюкасла» вновь требуют отставки ненавистного президента Майка Эшли.

«Саутгемптон»: новый тренер – старый результат

Ральф Хазенхюттль, возглавивший на этой неделе «святых», стал первым австрийским тренером в АПЛ. Перед гостевой игрой в Кардиффе новый коуч почти не внес изменений в состав, лишь перекроив центр обороны — но беда пришла как раз оттуда. За 16 минут до конца защитник гостей Янник Вестергор не разобрался с мячом и ногами, запустив за спину Каллума Паттерсона – 25-летний шотландец, войдя в штрафную, забил второй победный мяч в сезоне (1:0). «Кардифф», не подававший надежды в начале сезона, выигрывает третий раз в пяти матчах и удаляется от зоны вылета. Новому тренеру «Саутгемптона» досталось тяжкое наследство – «святые» без побед уже в 12 играх.

«Бернли» вспомнил о победах

После восьми безвыигрышных игр «бордовые» наконец прервали неудачную серию. Домашняя встреча с «Брайтоном» подарила суппортерам с «Терф Мур» долгожданную победу. Исход встречи решил единственный гол – подача Гудмундссона с правого фланга завершилась фирменной толкотней в штрафной, после чего мяч отскочил к Джеймсу Тарковски, расстрелявшему ворота Райана. 1:0 – «Бернли» возвращается в игру.

Гол тура:

Домашний матч с «Хаддерсфилдом» выдался тяжелейшим для «канониров». Почти всю игру «терьеры» уверенно и удачливо обороняли ничью, но победу «Арсеналу» принес блестящий удар через себя в исполнении Лукаса Торрейры. Скромные 1:0 — Унаи Эмери продолжает вести «пушкарей» в Лигу чемпионов.

«Эвертон» и «Уотфорд» не дали заснуть в понедельник

Понедельничная игра «Эвертона» и «Уотфорда» была последней в туре. Главной интригой было противостояние тренера «ирисок» Марку Силвы, еще в прошлом сезоне возглавлявшего «черно-желтых», и Ришарлисона, купленного летом у «шершней» за 56 миллионов евро. Исход встречи мог решить гол бразильца в первой половине, но во втором тайме команда Грасии в течение пяти минут перевернула расклады: сначала Коулмен срезал мяч в свои ворота, а гол Дукуре через две минуты вывел гостей вперед. «Эвертон» мог отыграться почти сразу, но бесхитростный пенальти Сигурдссона Бен Фостер отбил ногами. «Ириски» бились до последнего и на 96-й минуте Лука Динь сравнял счет со штрафного. 2:2 – ударно стартовавший «Уотфорд» не побеждает уже шесть игр.

Цитата тура:

«Мы проиграли, если вы об этом, но вы не видели игру. «Челси» – хорошая команда, у них хорошие игроки. Но первый тайм был невероятным, мы играли исключительно. В целом мы выглядели фантастически. Мне не о чем жалеть. Мы приехали и продемонстрировали, что хотим победить»

— так Хосеп Гвардиола прокомментировал первое поражение «Манчестер Сити» в чемпионате.

Результаты тура:

Борнмут – Ливерпуль – 0:4 (0:1)

(Салах, 25, 48, 77, Кук, 68 – в свои ворота).

Арсенал – Хаддерсфилд Таун – 1:0 (0:0)

(Торрейра, 83).

Бернли – Брайтон энд Хоув Альбион – 1:0 (1:0)

(Тарковски, 40).

Кардифф Сити – Саутгемптон – 1:0 (0:0)

(Паттерсон, 74).

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 4:1 (3:0)

(Янг, 13, Мата, 28, Лукаку, 42, Рэшфорд, 82; Камара, 67 – с пенальти).

Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 3:2 (0:1)

(Снодграсс, 48, Эрнандес, 62, Андерсон, 65; Макартур, 6, Шлупп, 76).

Челси – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)

(Канте, 45, Луиз, 78).

Лестер Сити – Тоттенхэм Хотспур – 0:2 (0:1)

(Сон, 45, Алли, 58).

Ньюкасл Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:2 (1:1)

(Перес, 23; Жота, 17, Доэрти, 90).

Эвертон – Уотфорд – 2:2 (1:0)

(Ришарлисон, 15, Динь, 90; Коулмен, 63 – в свои ворота, Дукуре, 65).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль»), Обамеянг («Арсенал») – по 10, Кейн (Тоттенхэм») – 9, Агуэро («МС»), Стерлинг («МС»), Мюррей («Брайтон»), Уилсон («Борнмут») – по 8 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»