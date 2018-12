Первое поражение «МанСити», хет-трик Салаха и победная серия «Вест Хэма». Главные события 16-го тура АПЛ

Сарри расстраивает Гвардиолу, Мохамед Салах вновь во главе бомбардирской гонки, а «Вест Хэм» продолжает серию побед. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 16-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» выходит на первое место

Очередной разгром вывел «красных» в единоличные лидеры. Гостевая победа над «Борнмутом» могла выйти скромнее, но в первом тайме арбитр засчитал спорный гол Салаха: в момент удара Фирмино из-за штрафной Мохамед находился в офсайде, что позволило ему первым успеть на добивание. Вторая же половина превратилась в безусловный бенефис египтянина: после паса Фирмино он в сольном проходе оттеснил корпусом двух защитников и из штрафной поразил дальний угол; а под занавес избиения Мо оформил хет-трик — обокрав у штрафной Кука, он издевательски дважды обвел Беговича и с линии вратарской катнул мяч в сетку. Салах был крут не только на футбольном поле: после игры он отдал награду лучшему игроку матча Джеймсу Милнеру, сыгравшему 500-й матч в АПЛ. «Ливерпуль» продолжает лучший старт в истории клуба, а продлить серию побед будет особенно приятно в следующем туре – на «Энфилд» прибудет «Манчестер Юнайтед».

Метаморфозы «Челси» меняют лидера АПЛ

После безочкового выезда в Вулверхэмптон «синие» вновь удивили общественность и уверенно победили лидирующий «Сити», попутно лишив Гвардиолу мечты пройти чемпионат без поражений. Почти весь первый тайм прошел с преимуществом «горожан», но перед перерывом «Челси» сумел забить первым ударом в створ: Азар ассистировал Канте, пустившему мяч над руками Эдерсона – 1:0. Удача не покинула хозяев «Стэмфорда» и во втором тайме: после первого (причем довольно спорного) в матче углового Давид Луиз перепрыгнул Лапорта и ударом головой от перекладины закрепил преимущество «синих» — 2:0. Первое поражение в чемпионате опускает «Манчестер Сити» на второе место и обостряет борьбу за титул.

«Манчестер Юнайтед» наконец побеждает

«Красные дьяволы» прервали четырехматчевую серию без побед. В игре с подвальным «Фулхэмом» атакующий потенциал «МЮ» наконец воплотился в яркий результат. Великолепный матч провел Маркус Рэшфорд – в первом тайме он дважды ассистировал Янгу и Мате, а под конец игры отличился уже сам, пробив ближний угол ворот Рико. Перед поездкой на «Энфилд» у Моуринью есть повод для оптимизма.

«Тоттенхэм» вновь стабилен

В гостевой встрече с упертым «Лестером» первый тайм проходил с преимуществом хозяев, но на перерыв в лидерах ушли «шпоры»: Сон Хын Мин снова забил шикарный гол – сместившись с правого угла штрафной, кореец поразил дальнюю «девятку» ворот Шмейхеля. Во втором тайме Сон оказался уже в роли ассистента: навес корейского форварда во вратарской замкнул Деле Алли. «Тоттенхэм» вновь обходится без ничьи, а «лисы» прерывают шестиматчевую серию без поражений, которая началась в день трагической гибели их президента.

«Вест Хэм» продолжает победную серию

После двух подряд выигрышей, «молотки» Пеллегрини вошли во вкус. Первый тайм домашней игры с «Пэласом» поставил серию под серьезный вопрос: уже на 6-й минуте Макартур опередил защитников «Хэма» и с линии вратарской проткнул мяч мимо Фабьянски. Но второй тайм поднял «Олимпийский» стадион на уши. Сравняв счет ударом из-за штрафной, шотландец Роберт Снодграсс забил первый гол за «молотков» в АПЛ. А спустя 15 минут исход игры был решен: Чичарито и Фелипе Андерсон ударами в дальний верхний угол предрешили победу «Юнайтед». Ответный гол Шлуппа не внес решающих корректив: «Вест Хэм» побеждает в третьем матче кряду, выдав лучшую серию с декабря 2016 года.

