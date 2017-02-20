Первая победа «Пескары» за 7 месяцев, рекордное шествие «голубых», трагедия Джо Харта. Главные события 25-го тура Серии А

Первая игра «Пескары» под руководством Зденека Земана заканчивается феерией, «Аталанта» готовится к битве за еврокубки, а голкипер «Милана» выбирает место для продолжения карьеры. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать пятого тура чемпионата Италии.

5 главных событий тура:

1. «Пескара», что это было? «Дельфины» прервали свою мегаунылую серию в чемпионате. Да как! Впервые с 28 августа северяне победили своего соперника, «взорвав» ворота «Дженоа» пятью безответными мячами. А последняя летняя победа «Пескары» также завершилась с разгромным счетом (3:0 над «Сассуоло»). Этот матч стал первым для нового главного тренера команды Зденека Земана. Теперь последнее место в чемпионате не выглядит так ужасающе, ведь от спасительного 17-го места сине-белых отделяет 10 очков. Зденек, верим?

2. «Аталанта» творит историю. Футболисты Джан Пьера Гасперини одерживают четвертую победу подряд. Несмотря на сложный домашний матч против «Кротоне», черно-синие набрали очередные три очка и вошли в еврокубковую зону. Более того, всего 6 очков – и «боги» будут оправдывать свое внеземное прозвище: Лига чемпионов уже близка. Удастся ли «Аталанте» добиться лучшего достижения в своей истории?

3. «Наполи» не желает очередного скудетто «Ювентуса». Вот уже 14 матчей подряд ни одна команда Серии А не может поставить наглых южан на место. Диего Марадона со слезами гордости смотрит на успехи неаполитанцев. На этот раз от команды Маурицио Сарри пострадал «Кьево». Очередная победа «голубых» укрепила шансы клуба на призовую тройку. Но разве вся Италия не ждет свержения королей из Турина? «Наполи» в очередной раз берет курс на покорение Серии А.

4. Титаны футбольной Италии бьются за юного Джанлуиджи Доннарумму. Как известно, 17-летний миланский гений является главной трансферной целью туринского «Ювентуса»: «бьянконери» готовы расстаться с 40 млн евро ради выгодного приобретения. А на днях стало известно, что новые руководители «Милана» готовы на все ради сохранения Джанлуиджи. Скоро «дьяволы» предложат вратарю обновленное соглашение с зарплатой в 10 млн евро. За чьим «рублем» погонится молодой итальянец?

5. «Кротоне» продолжает свою безголевую серию. Вот уже с конца января футболисты Давиде Николы уходят с поля в полном опустошении: и очки не набираются, и голы не забиваются. Можно предугадать, какие желания попросили бы «акулы», встретив итальянского джинна. Но сейчас команде не до сказок: «Кротоне» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице и для радости нет причин.

Цитата тура:

Судебный пристав по делу кальчополи Карло Порчедду – об ошибках прошлого:

«Решение отобрать скудетто-2005/06 у «Ювентуса», а также его последующее присвоение «Интеру» – серьезная ошибка. У Федерального суда не было достаточных доказательств, чтобы отбирать титул у «бьянконери». Однако уполномоченное лицо Федерации футбола Италии назначил расследовать дело своих друзей. Один из его товарищей был членом совета директоров «Интера». Именно поэтому «нерадзурри» и получили скудетто».

Герой тура:

Футболист «Ювентуса» Паоло Дибала выступил в роли гробовщика бывшей команды. Дубль аргентинца «похоронил» какие-либо шансы «Палермо» на очки. Теперь счастливый Паоло получает премиальные от благодарных руководителей «старой синьоры», а сицилийцы продолжают прозябать в зоне вылета.

Антигерой тура:

Италия – жестокое место для Джо Харта. В очередном туре игроки безжалостной «Ромы» отправили в его ворота четыре мяча. За проведенные полгода в «Торино» английский голкипер уже пропустил 36 мячей. Минутка статистики: в своем самом худшем сезоне за «Манчестер Сити» Харт пропустил столько же голов. Похоже, в мае антирекорд будет обновлен.

Цифра тура:

320 миллионов евро – и «Милан» становится китайским. Азиатский консорциум Sino-Europe Sports уже приготовил эту огромную сумму. Торги должны состояться в начале весны. Болельщики «россонери» давятся слезами: красно-черная эра Сильвио Берлускони подошла к концу.

Результаты тура:

Ювентус – Палермо – 4:1 (2:0)

1:0 – Маркизио (13), 2:0 – Дибала (40), 3:0 – Игуаин (63), 4:0 – Дибала (89), 4:1 – Чочев (90).

Аталанта – Кротоне – 1:0 (0:0)

1:0 – Конти (48).

Эмполи – Лацио – 1:2 (0:0)

1:0 – Крунич (67), 1:1 – Иммобиле (68), 1:2 – Кейта (80).

Болонья – Интер – 0:1 (0:0)

0:1 – Габриэль (81).

Сампдория – Кальяри – 1:1 (1:1)

0:1 – Исла (6), 1:1 – Квальярелла (22).

Пескара – Дженоа – 5:0 (3:0)

1:0 – Орбан (5, в свои ворота), 2:0 – Капрари (19), 3:0 – Бенали (31), 4:0 – Капрари (81), 5:0 – Черри (87).

Кьево – Наполи – 1:3 (0:2)

0:1 – Инсинье (31), 0:2 – Гамшик (38), 0:3 – Зелиньски (58), 1:3 – Меджорини (72).

Удинезе – Сассуоло – 1:2 (1:0)

1:0 – Фофана (7), 1:1 – Дефрель (70), 1:2 – Дефрель (79).

Рома – Торино – 4:1 (2:0)

1:0 – Джеко (10), 2:0 – Салах (17), 3:0 – Паредес (65), 3:1 – Лопес (84), 4:1 – Наингголан (90).

Милан – Фиорентина – 2:1 (2:1)

1:0 – Куцка (16), 1:1 – Калинич (20), 2:1 – Деулофеу (31).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 19 — Эдин Джеко (Рома), Гонсало Игуаин (Ювентус), 17 — Андреа Белотти (Торино), 16 — Дрис Мертенс (Наполи).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press, официальный сайт Серии А