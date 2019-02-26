Перфоманс Деулофеу, нули в Северо-Западном дерби и серия пенальти в Борнмуте. Главные события 27-го тура АПЛ

Парад одиннадцатиметровых от «вишенок» и «волков», рекорды «Уотфорда» и сенсационный «Бернли». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 27-го тура АПЛ.

Матч тура: нули и травмы

Северо-западное дерби между «МЮ» и «Ливерпулем», без сомнения, стало главным событием тура, но в плане зрелищности разочаровало многих. Первый тайм запомнился нереализованным свободным от Милнера и сразу четырьмя заменами из-за травм. Вторая половина проходила с небольшим преимуществом гостей, но редкие моменты создавались в основном со стандартов. Итоговые 0:0 оставили чувство неудовлетворенности у обеих сторон и по-настоящему должны порадовать только Давида де Хеа: испанец провел сотый «сухой» матч в АПЛ. Набрав очко, «Ливерпуль» возвращает себе лидерство, но эфемерный отрыв гарантирует обоюдную рубку за титул до последних туров.

«Фулхэм» — лидеры по безволию

В стартовой игре тура «Вест Хэм» принимал «Фулхэм», с каждой неделей грустнеющий все более. В начале встречи счастье забрезжило для «дачников» Раньери: Райан Бабел забил свой первый мяч после возвращения в АПЛ. Но еще до перерыва все расклады поменялись: вначале Чичарито рукой (!) сравнял счет, а спустя одиннадцать минут Диоп после углового вывел «Юнайтед» вперед. Уже в компенсированное время второго тайма преимущество «молотков» закрепил Майкл Антонио: после навеса Арнаутовича англичанин забил головой прямо с 11-метровой отметки. 3:1 — «Дачники» проигрывают в четвертый раз в сезоне, ведя в счете по ходу игры.

Непобедимый «Бернли» лишил Почеттино самообладания

Главная сенсация тура состоялась в первом матче субботы. «Бернли», выдавший лучшую серию с 1975 года, принимал «Тоттенхэм», имевший шанс сократить отставание от лидеров до трех очков. После нулей в первом тайме, хозяйский «Терф Мур» взорвался после подачи углового и гола от перекладины в исполнении Криса Вуда. Тренер гостей Маурисио Почеттино взорвался от гнева и был прав: корнер действительно был липовым. В отличии от коуча, футболисты «шпор» быстро взяли себя в руки, и восстановившийся Харри Кейн после вброса аута от Орье забил первый мяч с начала января. Но это не спасло гостей: за семь минут до конца Эшли Барнс, избежав офсайда, воплотил в победный гол прострел Гудмундссона. В последних играх австрийский англичанин разошелся не на шутку и забивает в четвертом матче кряду. 2:1 – «Бернли» продолжает беспроигрышную серию, а «Тоттенхэм» вновь удаляется от заветного чемпионства.

Блестящий «Уотфорд» пишет новую историю

Главное шоу тура прошло в Кардиффе, куда приехал фестивалить «Уотфорд». В начале игры счет открыл Жерар Деулофеу, пробив ближний угол ворот Этериджа. Валлийцы могли рассчитывать на скорую сатисфакцию, но арбитр Саймон Хупер не поставил пенальти за стопроцентный фол от Янмата. А второй тайм превратился в театр одного актера: дважды за три минуты реактивный Деулофеу убегал от защитников почти с центра поля, оформив хэт-трик – первый для игрока «Уотфорда» в топ-дивизионе с 1986 года. Дубль Троя Дини (первый гол капитан с передачи неуемного Деулофеу) добил валлийцев, попутно присовокупив еще одну памятную цифру: последний раз пять голов «шершни» забивали 33 года назад! В том же чемпионате «Уотфорд» добился и наилучшего достижения – девятого места. Текущая форма греет фанатов «шершней» надеждой на исторический сезон в топ-8.

Поздняя драма в Борнмуте

«Борнмут» и «Вулверхэмптон» провели не самый яркий матч, но он все равно запомнится надолго. Причина — сразу в трех назначенных пенальти, хотя их могло быть и больше. В первом тайме форвард «вишенок» Джошуа Смит грамотно подставился в штрафной под колено Моутинью и сам же реализовал 11-метровый. Уже под конец игры, за семь минут до конца, защитник Доэрти заработал для «волков» ответный пенальти и Рауль Хименес преобразовал его в гол – 10-й в чемпионате и четвертый в четырех последних матчах. Но это было не все: спустя две минуты Райан Фрейзер «купил» Боли на входе в штрафную и арбитр Роджер Ист вновь показал на «точку». Исполнять «приговор» вновь отправился Джош Кинг, но со второй попытки отправил мяч мимо ворот. В итоге ничья (1:1), лишь породившая претензии тренера гостей Нуну.

«Сороки» продлили черную полосу «Хаддерсфилда»

В прямой игре за выживание «Ньюкасл» принимал «Хаддерсфилд», увядающий с каждым туром. Исход игры во многом предопределило раннее удаление: уже на 20-й минуте Томми Смит срубил Хайдена в центре поля и досрочно отправился в раздевалку. Численное преимущество было воплощено в результат в начале второго тайма: форварды «сорок» Рондон и Айосе отметились очередными голами, к 52-й минуте деморализовав «террьеров». 2:0 — «Ньюкасл» все ближе к спокойной жизни в АПЛ, а «Хаддерсфилд» уже может вспоминать знакомую логистику Чемпионшипа.

«Канониры» вернули должок «святым»

После поражения от «Саутгемптона» в первом круге (2:3) «Арсенал» был заряжен на реванш. Уже к 17-й минуте исход игры был предрешен: Лаказетт и Мхитарян расстреливали ворота гостей с линии вратарской. 2:0 – «Арсенал» возвращается в топ-4, а «святые» остаются в зоне вылета.

Нахальный «Пэлас» вновь вытер ноги о хозяев

2019 год пока проходит кошмарно для «Лестера». После первоянварской победы над «Эвертоном» у «лис» как отрезало – лишь одно очко в шести играх. В отчетном туре «синие» принимали «Кристал Пэлас», не проигрывавший больше месяца. В конце первого тайма свой первый гол за гостей забил Миши Батшуайи, по-хоккейному подставивший колено под удар Макартура. В середине второй половины Джонни Эванс сравнял счет, но последние 20 минут стали ужасом для «лис»: дубль Уилла Заха и пенальти от Миливоевича принесли «Пэласу» крупную победу, а тренеру «Лестера» Клоду Пюэлю – освобождение от занимаемой должности. Итоговые 1:4 — пятая гостевая победа для непредсказуемых «орлов» (дома в текущем чемпионате пока три). В прошлом сезоне на их счету было лишь четыре выездных успеха.

Цитата тура:

«Три месяца назад, если бы счет в домашнем матче было 0:0, трибуны бы скандировали: «В атаку, в атаку, в атаку». Сейчас же они распевали «Оле-Гуннар Сульшер» весь второй тайм. Настроение абсолютно изменилось. Его поддерживают болельщики. Думаю, сейчас для руководства не та ситуация, чтобы отдать эту работу кому-то другому. Болельщики взбунтуются. Они любят Сульшера. Они поддерживали команду весь второй тайм, но в основном пели про него»

— так Гари Невилл, ныне работающий аналитиком на ТВ, оценил перспективы Оле-Гуннара Сульшера остаться во главе «МЮ» и по окончании сезона.

Результаты тура:

Вест Хэм – Фулхэм – 3:1 (2:1)

(Эрнандес, 29, Диоп, 40, Антонио, 90; Бабел, 3).

Бернли – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)

(Вуд, 57, Барнс, 83; Кейн, 65).

Кардифф – Уотфорд – 1:5 (0:1)

(Бамба, 82; Деулофеу, 18, 61, 63, Дини, 73, 90).

Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

(Кинг, 14 – с пенальти; Хименес, 83 – с пенальти).

Ньюкасл – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

(Рондон, 46, Перес, 52).

Лестер – Кристал Пэлас – 1:4 (0:1)

(Эванс, 64; Батшуайи, 40, Заха, 70, 90, Миливоевич, 81 – с пенальти).

Арсенал – Саутгемптон – 2:0 (2:0)

(Лаказетт, 6, Мхитарян, 17).

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0.

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль»), Агуэро («МС») – по 17, Обамеянг («Арсенал»), Кейн (Тоттенхэм») – по 15, Азар («Челси»), Стерлинг («МС»), Мане («Ливерпуль») – по 12 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»