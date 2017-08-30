Перестрелка в Милане. Почему Мауро Икарди – самый яркий участник гонки бомбардиров

Звание «Лучший бомбардир сезона в Серии А» почти наверняка будет разыгрываться между Пауло Дибалой и Андреа Белотти. Но есть важное замечание: к гонке снайперов без труда может подключиться и Мауро Икарди. В прошлом сезоне нападающий «Интера» забил 24 мяча и стал самым забивным футболистом команды. В этом – пока два, но и те стали важными и помогли «нерадзурри» расчленить полудохлую «Фиорентину».

Прошедший сезон получился для Мауро Икарди чересчур насыщенным. Во-первых, аргентинец в своей автобиографии рассказал о конфликте с одним из болельщиков фанатской группировки миланцев Curva Nord. Потом форвард пообещал пригласить бандитов, которые помогут разобраться с остальными взбунтовавшимися фанатами. Чуть позже всплыла новость о том, что Диего Марадона, Лионель Месси и другие лидеры сборной Аргентины не хотят видеть Икарди в национальной команде из-за его конфликта с Макси Лопесом (для неосведомленных: в 2014 жена Лопеса, бывшая порноактриса Ванда Нара, ушла к Икарди). А под конец нападающего дисквалифицировали на два матча за пинок мячом в сторону судьи.

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Но непривлекательный медийный образ Мауро никак не влиял на его профессиональные качества: Мауро медленно повышал скиллы и иногда даже бил рекорды. Во-первых, в матче с «Аталантой» он оформил хет-трик всего за 9 минут, и это стало лучшим результатом «Интера» за последние 70 лет. Во-вторых, Икарди получил несколько комплиментов своей игре от Габриэля Батистуты и обнаружил приглашение в сборную Аргентины впервые с октября 2013 года. В-третьих, откуда-то появилась новость, что если «Интер» и продаст своего лучшего нападающего, то не меньше чем за 110 млн евро.

Пробежав больше сотни матчей за «Интер» и имея целый ряд предложений от более успешных клубов, чем «нерадзурри», Мауро Икарди не торопится никуда уходить. Хотя был предметный интерес со стороны «ПСЖ», «Атлетико» и «Ливерпуля». Икарди настолько предан своей команде, что говорит о нежелании возвращаться в «Барселону». «Сначала футбол для меня был как хобби, но потом я попал в «Барсу», и началась настоящая работа, — вспоминает он сейчас. — У меня остались приятные воспоминания о команде. Этот опыт помог мне заиграть в Серии А. Я ушел из «Барселоны», потому что решил, что стиль игры клуба мне не подходит. В итальянском футболе многое устроено иначе. Теперь мое будущее – в «Интере». Слухи будут появляться, но я хочу остаться здесь навсегда и помочь клубу вернуться на вершину».

На самом деле фанаты «Интера» так привыкли не любить Мауро Икарди, что перестали им дорожить. Они периодически выступают за лишение его капитанской повязки, за изгнание из команды. И они не понимают: на одном Эдере даже обновленный Лучано Спаллетти состав не вывезет, а равная Икарди замена на позицию центрфорварда наверняка выбьет «нерадзурри» за пределы правил финансового «фейр-плей».

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Мауро Икарди – капитан «Интера», хотя ему всего 24 года. Он унаследовал повязку от Хавьера Дзанетти и, несмотря на глобальные конфликты вне футбола, продолжает доказывать свою необходимость для команды на поле. У Икарди нет особых навыков, которые выделили бы его из толпы современных топовых нападающих. Зато аргентинец обладает подборкой всех важных навыков для унижения вратарей Серии А: отличным ударом, шикарными подключениями к атаке партнеров, чувством гола.

Контракт Мауро Икарди с «Интером» заканчивается летом 2021 года. Но нет сомнений: аргентинец и дальше будет играть за миланскую команду. Его совсем не интересуют споры о том, какие клубы круче в манчестерском дерби, в испанском или немецком класико. Икарди существует в собственной футбольной системе координат – когда получается забивать «сампдориям», обводить медленных защитников «Кьево». В сезоне-2014/15 он уже становился лучшим бомбардиром Серии А (забил 22 мяча, как и Лука Тони). Почему бы сейчас не повторить это достижение?

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»