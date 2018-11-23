Пенсионная реформа. Что Маурицио Сарри изменил в «Челси»

От его переезда в Англию ждали многого. Но мало кто думал, что новый клуб подхватит идеи Маурицио Сарри так быстро. К концу осени «Челси» потерпел лишь одно поражение, притом что многое в команде радикально изменилось по сравнению с прошлым сезоном.

Атмосфера

«Заставить фанатов гордиться командой и наслаждаться футболом» – так итальянец ответил на вопрос, чего бы он хотел добиться с «Челси». Гордость болельщиков можно вызвать лишь победами, а кайф от игры должны ощутить в первую очередь футболисты. Сарри с самого начала действовал на контрасте с предшественником и ввел некоторые послабления в режиме.

Изменилось время тренировок: Маурицио сдвинул их ближе к вечеру, чтобы игроки могли дольше оставаться с семьями. С этой же целью он отменил традиционные сборы в отеле Chelsea Harbour перед домашними встречами. Раньше футболисты должны были собираться в гостинице вечером накануне матчей – теперь им позволено приезжать непосредственно в день игры. Важные изменения коснулись и питания: при Антонио Конте рацион был строжайшим образом ограничен, но Сарри отменил суровую диету.

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Либеральные реформы возымели действие: новый тренер быстро установил с игроками хороший контакт. Еще одним удачным ходом оказалось приглашение на должность ассистента Джанфранко Дзолы. Сарри убил сразу нескольких зайцев: получил одобрение болельщиков, с восторгом принявших новость о возвращении в клуб живой легенды, заручился поддержкой толкового соотечественника, а возможно, определил себе преемника.

Схема

«Это самая масштабная смена стиля игры в такой короткий срок за все время, что я когда-либо видел. Сарри – невероятный тренер», – восторгается Юрген Клопп. На смену контратакующей 3+4+3 пришла заточенная на владение и атаку 4+3+3. Точно так же при нем играл «Наполи». Даже главный передаточный механизм Маурицио привез с собой из Неаполя. Речь, разумеется, о Жоржиньо – он ключ к перемене стиля «Челси». Гениального опорника-разрушителя (Канте, если кто не понял) сменил гениальный опорник-созидатель: футбол Сарри предполагает наличие «реджисты», отвечающего за контроль мяча. Как итог, «синие» владеют мячом в среднем 63,3% времени против 54,4% в прошлом сезоне, а сам Жоржиньо – безоговорочный лидер по количеству передач (в среднем 98,8 за матч).

Н’Голо Канте осваивает новую роль: больше участвует в созидании, а движением без мяча создает свободные зоны для партнеров. Подобные задачи под конец карьеры в «Челси» начал ставить перед ним и Антонио Конте, поэтому если кто-то считает, что Канте способен только обороняться, то это не так. «Он может занимать любую позицию в центре поля. Я был действительно удивлен его техническими качествами», – подтверждает Сарри. Хромает разве что завершение атак, но, по крайней мере, Канте стал бить по воротам – это тоже прогресс. Завершители найдутся и без него, учитывая наличие Азара, Виллиана и Педро. Все они при Сарри стали чувствовать себя только увереннее, а первый и вовсе набрал космическую форму.

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Даже защитники теперь заточены на атаку: Давид Луиз и Антонио Рюдигер – не самые надежные в плане обороны, зато оба отлично владеют первым пасом. Для нового тренера это качество – определяющее. Крайние защитники играют очень высоко. «Иногда Алонсо оказывается выше меня, – смеется Азар. – Я однажды сказал ему: «Маркос, я думал, ты в первую очередь должен защищаться, ведь ты играешь левого защитника». Но этот парень не хочет слушать, он просто хочет забивать». Сарри это стремление только поддерживает. А защиту в его понимании определяет главным образом высокий и агрессивный прессинг.

Особенности

Прозвище Мистер 33, конечно, преувеличивает количество вариантов розыгрыша стандартов, имеющихся у Сарри, но суть оно оправдывает. Экс-игрок «Челси» Натаниэль Чалоба, пересекавшийся с Маурицио в Италии, вспоминал: «До перехода в «Наполи» я никогда в жизни не тренировал вбрасывания мяча из-за боковой. Когда я прибыл туда, мне сразу вручили лист с десятью разными сигналами, чтобы я их выучил. Сигналов было так много – для вбрасывания, для угловых, для штрафных. Мы должны были занимать именно ту позицию на поле, которую он хотел». Приверженность игре в пас вынуждает Сарри прорабатывать мельчайшие нюансы.

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Такая скрупулезность граничит с манией, но для тренера это в порядке вещей. Все наслышаны о его суевериях: он превращает в них почти каждую деталь, принесшую удачу. Очередную фобию Сарри недавно раскрыл Жоржиньо: «Во время матча он никогда не коснется мяча. Даже если мы проигрываем, а мяч уходит за пределы поля, и нам нужно как можно скорее вернуть его в игру, он не приблизится к нему».

Сарри все вокруг превращает в игру. Одним из своих главных принципов он называет то, что команда должна относиться к футболу именно как к игре. После муштры Конте в «Челси» явно соскучились по такому восприятию футбола. Общие впечатления выразил Виллиан: «Мы больше играем, больше владеем мячом, мы наслаждаемся и с удовольствием берем ответственность на себя». Похоже, главная задача Сарри в «Челси» уже начала воплощаться в реальность. Осталось лишь усовершенствовать детали.

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Центрфорвард

Альваро Мората разочаровывает не только чудовищной реализацией. Даже Сарри признал, что испанец порой бывает «хлипким». А его сменщик Оливье Жиру чистым страйкером не является и не совсем подходит под динамичный стиль игры.

Зависимость от Жоржиньо

На разыгрывающем опорнике в этом «Челси» держится слишком многое. Когда соперникам удается более-менее выключить Жоржиньо из игры, у «синих» возникают проблемы с розыгрышем мяча, а владение становится слишком «стерильным».

Неопределенность с третьим полузащитником

Места Жоржиньо и Канте в линии полузащиты неоспоримы, тогда как за третью вакансию конкурируют Ковачич, Баркли и Лофтус-Чик. Пока никто из них не показывает того, что хочет видеть Сарри на этой позиции.

Ненадежный центр обороны

Пара Давид Луиз – Рюдигер не выглядит непроходимой: оба способны сотворить у своих ворот какую-нибудь глупость. Высокий прессинг спасает их от большой нагрузки, но в играх с топ-командами их слабости могут оказаться роковыми.

Слишком атакующие крайние защитники

Высокие позиции Аспиликуэты и особенно Маркоса Алонсо делают команду уязвимой на флангах: за их спинами остается слишком много свободного пространства, и при быстрых контратаках они банально не успевают возвращаться.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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