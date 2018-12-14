Пас на третьего. Может ли Шотландия поспорить со сборной России за путевку на Евро-2020

Жеребьевка отборочного цикла чемпионата Европы настроила россиян на позитив. В группе I наша сборная выглядит явным кандидатом на второе место. Оно, как известно, так же непринужденно выводит нас в финальную часть. Больше об этой группе говорить было бы нечего, если бы не одно но: Шотландия. Команда, которая может все запутать.

Шапки в сторону

Успех на ЧМ-2018 нехило поднял авторитет российской сборной. Команда проявила себя выше всяких похвал, но надо помнить, что ей были созданы идеальные условия. Время возвращаться в реальный мир – туда, где мы обычно спотыкаемся о Словению, Словакию или об Алжир.

Шотландия даже на их фоне смотрится диковато. За последние 20 лет, кроме Даррена Флетчера и еще пары игроков, и вспомнить некого. Плюс чемпионат после банкротства «Рейнджерс» утратил смысл. Но даже на этой почве в стране взошли благодатные футбольные ростки. Сразу несколько молодых талантливых шотландцев ворвались в основу сборной. «Тартановая армия» полным ходом проводит смену поколений, и закончиться она может рождением лихой и крепкой команды.

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Левостороннее движение

Передача капитанской повязки Энди Робертсону стала символом омоложения «кельтов». Левый защитник «Ливерпуля» быстро превратился в самого звездного футболиста Шотландии, так как уверенно прописался на левом фланге обороны «красных». Весь 2018 год он шпарит у Клоппа почти без замен.

Робертсон не только отлично исполняет кроссы и легко может закинуть мяч через все поле защитникам за шиворот. Он еще и классно умеет тащить мяч вперед, быстро замечая свободное пространство и без промедления врываясь в него. Когда Энди набирает ход с мячом, сдержать его очень трудно.

В роли дублера Робертсона есть 21-летний Киран Тирни – главный местный вундеркинд. Три года подряд его признают лучшим молодым игроком страны. Но в сборной места ему пока не находится, хотя Алекс Маклиш ищет варианты. Один из них – схема с тремя центрдефами, где Тирни становится левым центральным, а Робертсон играет левого латераля.

Вингера на том же фланге исполняет 163-сантиметровое исчадие ада по имени Райан Фрэйзер – один из наиболее интересных бойцов «тартановой армии». Текущий сезон 24-летний хавбек «Борнмута» проводит блестяще: он идет в лидерах АПЛ по ассистам и количеству созданных моментов.

Шустрый, техничный, хорошо владеющий обеими ногами Фрэйзер – постоянная головная боль для защитников. Из-за странной манеры бега Райан напоминает какого-то корявого лепрекона, но с мячом он обращается отлично, а угнаться за ним – задача не из простых. Марио Фернандесу точно не будет скучно.

Центробежная сила

В центр поля новых кандидатов тоже хватает. Например, Скотт Мактоминей из «Манчестер Юнайтед». В какой-то момент Жозе Моуринью настолько разочаровался в Поле Погба и других топах, что начал выпускать 22-летнего дублера в опорную зону. И каши он особо не портил.

Еще один шотландец, засветившийся в Англии, – Стюарт Армстронг. Он уже не так молод – ему 26, – но лишь этим летом он перебрался из «Селтика» в «Саутгемптон», где выглядит одним из лучших. Армстронгу здорово удаются мощные включения через центральную зону, и в играх за сборную он смотрелся довольно убедительно.

Очередная надежда «кельтов» – 23-летний Райан Кристи из «Селтика». Начиная с конца октября почти в каждой игре он совершает результативное действие. Кроме него есть Джон Макгинн и Каллум Макгрегор – добротные игроки в хорошем футбольном возрасте, готовые бороться за место в основе.

Кто ищет, тот найдет

За четверть века работы тренером Алекс Маклиш вряд ли видел в Шотландии столь перспективное поколение. В его руках качественный материал, теперь нужно им толково распорядиться. Перестройка не окончена: в воротах все тот же динозавр Аллан Макгрегор, с форвардами беда, центр обороны – проходной двор.

Пока тренер не определился ни со схемой, ни с составом, ни с позициями для многих новобранцев. Неудивительно, ведь многие из них начали раскрываться лишь осенью. Маклиш колеблется между 3+4+3 и 4+3+3, меняет вингеров и крайних защитников флангами, пробует разные варианты в средней зоне – словом, ищет. Трудно сказать, как будет выглядеть его команда весной и тем более осенью, когда с ней и будет играть Россия. Но наличие плеяды молодых игроков, выделяющихся даже на фоне АПЛ, делает сборную Шотландии потенциально опасным соперником для россиян.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press, твиттер сборной Шотландии

Постскриптум: 5 главных футбольных достижений Шотландии

1. Хозяйка и участница первого в мире официального футбольного матча между сборными

Историческая встреча между сборными Англии и Шотландии состоялась 30 ноября 1872 года на крикетном стадионе «Гамильтон Кресент» в Глазго и завершилась вничью – 0:0. На матче присутствовало порядка 4000 зрителей.

2. Родина самого титулованного тренера в мире

31 декабря 1941 года в Глазго на свет появился Александр Чепмен Фергюсон, или просто Алекс Фергюсон, впоследствии завоевавший рекордные 48 титулов в большом футболе. Большая часть из них пришлась на «Манчестер Юнайтед», тем не менее 10 трофеев сэр Алекс завоевал с родным «Абердином».

3. Победа «Селтика» в Кубке европейских чемпионов-1966/67

Единственный раз шотландская команда выигрывала звание лучшего клуба Европы – это был «Селтик» образца 1967 года. В финале со счетом 2:1 был повержен «Интер» под руководством Эленио Эрреры. «Кельтов» тогда возглавлял Джок Стейн – он стал первым британским тренером, выигравшим Кубок европейских чемпионов.

4. Выступление на ЧМ-1978 в Аргентине

Шотландия была близка к выходу в плей-офф. После поражения от сборной Чили, где зажигал Теофило Кубильяс, шотландцы сыграли вничью с Ираном, а в третьем матче вовсе выиграли у Голландии – будущих финалистов турнира – со счетом 3:2. Правда, для того чтобы потеснить голландцев со второй строчки, нужно было забить на два гола больше.

5. Выход на Евро-1992

В отборочном турнире шотландцы заняли первое место в своей группе, опередив сборные Болгарии, Румынии и Швейцарии, и впервые вышли на чемпионат Европы. В финальном этапе Шотландия попала на Нидерланды, Германию и СНГ. Голландцы и немцы победили «клетчатых», но в заключительной встрече Шотландия ошарашила преемницу сборной СССР, выиграв со счетом 3:0.

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football