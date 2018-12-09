Партия «зеленых». Как «Боруссия» М принимает соперников 

Бундеслига внезапно стала одной из самой интригующих лиг в этом сезоне. «Бавария» потеряла лидерство, «Дортмунд» в шаге от чемпионства, а лидеры таблицы и вовсе удивляют. «Боруссия» М занимает второе место. Корреспондент еженедельника «Футбол» побывала на игре и восхитилась игрой темной лошадки чемпионата.

Очевидный фаворит

Если в названии твоего клуба присутствует «Боруссия», то ты автоматически успешен в этом сезоне. «Гладбах» под предводительством Дитера Хеккинга доказал, что к этому турниру они подошли в полной готовности бороться: 3:0 с «Баварией» вселили в них уверенность. Собственно, в домашнем матче против «Штутгарта» ничего не изменилось. «Гладбах» заслуженно занимает второе место и продолжает преследовать «шмелей».

Зеленый цвет

«Напоминает глобальную рекламу абсента», — подумала я, увидев огромную зеленую светящуюся махину под названием «Боруссия Парк». Стадион небольшой, на матче присутствовало чуть меньше 50 тысяч человек, но ярко-зеленый цвет наводит страх и на фанатов соперника, и на своих.

Уже внутри вызывают вопрос зеленые пятна на стадионе. Дождь — обязательный атрибут зимней Германии, а зеленый дождевик — часть фанатской сумки. Менхенгладбах — невероятно зеленый город с кучей деревьев. Если фанаты «жеребят» тоже поглощают углекислый газ и выделяют кислород, то этому никто не удивится.

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Клиннинговая компания

Что вы знаете о гениальной рекламе? Если вы не видели, как «Гладбах» объявляет о полученных футболистами карточках, то вы пропустили самый яркий маркетинг. На экранах после эпизода появляется мультфильм, где уборщик собирает мусор, через секунду мальчик — главный злодей ролика — портит собранную кучку и весь труд уборщика идет насмарку. Тут на экране возникает конь, показывающий карточку сорванцу с именем провинившегося на поле игрока. Все это безумие — завуалированная реклама немецкой клиннинговой компании. Браво, «Гладбах»!

Классический Гомес

Марио Гомес стареет, а его способность не забивать в стопроцентных моментах никуда не девается. В середине первого тайма нападающий должен был открывать счет, но решил промахнуться. Это был первый и главный момент в матче со стороны «Штутгарта».

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Никакого мусора

«6 евро за стакан пива и 4 евро за Колу? Обдираловка!», — вот мои мысли в момент, когда я увидела ценники на «Боруссия Парк». На самом деле все не так просто. Условные Мюнхен и Дортмунд сильно страдают от пластиковых стаканов, разбросанных по территории стадиона после матча. Гладбах заботится об экологии и фанатах. За 6 евро вы получаете пиво и брендированный стакан, куда после первого раза можно дешевле наливать напитки. Никакого мусора, фанаты довольны сувенирами, клуб богатеет. Организаторы ЧМ-2018 явно тоже взяли эту историю на вооружение.

Чемпионский провал

Бенжамен Павар — один из главных действующих талантов Бундеслиги. Он — действующий чемпион мира, который играет в тонущем «Штутгарте». «Бавария» уже заочно приобрела талантливого француза, а он закопал себя в матче с «Гладбахом». Никто не ожидал от гостей победы, но разгромного автогола от самого драгоценного игрока в составе уж точно не было в планах. Француз довел матч до полного уничтожения своей команды и отправился сторожить погреб Бундеслиги.

Еженедельник «Футбол» благодарит за организованную поездку бизнес-школу RMA.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press