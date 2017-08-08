Париж любит троицу. Воспоминания о звездах «ПСЖ» до эпохи шейхов

Мальчишки, бегающие в футболках «горожан» с фамилией Ибрагимовича, – уже история. Сейчас подростки со всего мира выпрашивают у своих родителей средства на приобретение формы французов с надписью «Неймар». Но Париж не всегда скупал признанных звезд: некоторые из них обретали статус «топ» именно в команде из города на Сене.

Заокеанский любовник

Бразильцы в «ПСЖ» — как Мастер и Маргарита: жизнь друг без друга невозможна. Еще в конце прошлого века это подтверждал Раи: родной брат легендарного Сократеса стал символом побед «столичных» в 1990-е.

Поначалу он не оправдывал свой трансфер за 4 млн долларов: большое количество работы в обороне не раскрывало потенциал игрока. Но новый главный тренер (Луис Эрнандес) направил Соузу на путь истинный: тот стал играть в связке с тремя нападающими и приносить команде титулы: чемпионство (1994), три Кубка лиги и два Кубка страны. А главное, при Раи парижане единственный раз выиграли серьезный международный трофей – Кубок кубков.

Клятвы игрока в любви к Франции стали приятным бонусом для воспоминаний фанатов. Но чемпион мира-1994 покинул вторую родину ради завершения карьеры в «Сан-Паулу».

Бразилец создал фонд для сбора денег сиротам на образование, участвовал в благотворительных акциях борьбы с бедностью. Однако Елисейские Поля настолько захватили сердце Раи, что в 2006-м он приехал обратно ради работы тренером в «ПСЖ». Но в «Городе Света» специалист тогда не зажег: меньше сезона в системе клуба.

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Столичное наследие

Как и Раи, Роналдиньо не имел опыта выступлений в Европе до «ПСЖ». Но его достижения («золото» ЧМ U-17 и Копа Америка-1999), техника и амбиции заставили руководство «красно-синих» выкупить дарование из «Гремио» за 5 млн евро.

Сын медсестры и сторожа на стоянке пытался доказать свое внеземное происхождение еще во Франции: после победы на мундиале-2002 «волшебник» взял лидерство в «ПСЖ» на себя. Он примерил на спину 10-й номер, его дубль вывел клуб в финал Кубка Франции. Но титулов все не было.

Красочными мячами (25 голов) бразилец поразил местную торсиду, но средний уровень команды ударил по его самолюбию. Покинул клуб Ронни в 2003-м из-за неучастия в еврокубках, но болельщики не обиделись на его решение. По прошествии времени стало ясно: в столице Франции чудо-игрок начал путь к Олимпу.

«Золотой мяч», победа в ЛЧ и проблемы с алкоголем – резкие взлет и падение футболист переживал вне «Парка де Пренс». Но любовь «ПСЖ» к 37-летнему крайнему хавбеку не

угасает: в январе руководство пригласило бразильца на матч с «Монако», а фанаты встретили кумира овацией.

«Горжусь, что оставил наследие в этом великом клубе» — так южноамериканец радовался своему включению в Зал славы «горожан». Теперь Диньо не только продает свою коллекцию спиннеров, но и участвует в делах бывшей команды: он был советчиком Неймара во время его переговоров с парижанами.

Престарелый снайпер

Если для Роналдиньо «ПСЖ» стал трамплином на вершины, то для Педру Паулеты – последним прыжком. После чемпионства в Ла Лиге с «Депортиво» «азорский орел» вспорхнул в «Бордо», а в 2003-м оказался в Париже.

Роль первой скрипки в столичном оркестре после ухода Ронни занял он: в первый сезон 31-летний португалец сумел наколотить 18 мячей и выиграть Кубок страны впервые в новом веке. Уже через год Паулета и К попали в группу ЛЧ, но заняли там последнее место.

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На улицах столицы до сих пор вспоминают, как португалец два сезона подряд становился лучшим снайпером Лиги 1, а также преодолел отметку в 100 мячей за клуб. При нем «ПСЖ» взял последний трофей (национальный Кубок-2006) до прихода шейхов. В 2008-м Париж чуть не лишился места в элите, и позже Паулета отправился на родину — в деревенский «Сан-Роки».

Экскурсия на «Парк де Пренс» не только добавила в копилку форварда кучу голов, но и дала ему место для работы. Сегодня Паулета – селекционер команды, отслеживающий «горожанам» парней для детской академии.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press