Охота на президента. Коррупционный скандал в испанском футболе

Пока во всем мире увлеченно следят за предсезонными сборами и многомиллионными переходами, в Испании взорвалась бомба, не имеющая отношения к трансферному рынку. Гражданская гвардия арестовала главу Федерации футбола Испании Анхеля Марию Вильяра, обвиняемого в растрате государственных денег. Под раздачу также попали его сын Горка Вильяр и еще два видных чиновника. И это та история, по которой хоть сейчас снимай политически детектив.

В главных ролях

Анхель Мария Вильяр – глава испанского футбола, занимающий пост с 1988 года. В мае 2017-го был переизбран на восьмой срок. В 1970-х был игроком «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании. После отставки Мишеля Платини с мая по сентябрь 2016 года исполнял обязанности руководителя УЕФА. В глазах народа – коррумпированный чиновник, присваивающий деньги, направленные на помощь детям Гаити.

Горка Вильяр – сын Анхеля. Юрист, специализирующийся на спортивном праве. С 2014 по 2016 год занимал пост генерального директора КОНМЕБОЛ, где не особо ладил с уругвайскими клубами. Хосе Луис Чилаверт прозвал его мозговым центром мафии, которая управляет латиноамериканским футболом.

Хуан Пардон — вице-президент по экономике Федерации футбола Испании и президент Федерации футбола Тенерифе. Согласно заявлению полиции, «предположительно превысил свои административные полномочия, связанные с активами».

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Рамон Буск – генеральный секретарь Федерации футбола Тенерифе. Как утверждается, участвовал в постоянном распределении средств через общество, которым управляет совместно с Пардоном.

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На прошлой неделе полиция провела обыск в офисе Королевской испанской футбольной федерации. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных оказались наши герои.

Основная линия сюжета

В 2015 году Анхель Вильяр был вовлечен в коррупционный скандал в ФИФА и УЕФА. Тогда комитет по этике ФИФА вел расследование в отношении Вильяра в связи с его отказом от дачи показаний по поводу дела о коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Баллотировался на пост президента УЕФА, но снял свою кандидатуру незадолго до выборов. Чиновника также обвиняли в присвоении 1,5 млн евро гуманитарной помощи, направленной для строительства футбольных школ в Ливии и Гаити.

Горка Вильяр не раз обвинялся в вымогательстве. В сентябре 2015 года восемь уругвайских клубов, включая «Пеньяроль», обвинили Вильяра в вымогательстве у них денег, чтобы заставить их снять жалобу против КОНМЕБОЛ. Клубы обвинили организацию в продаже телевизионных прав на Кубок Либертадорес по сниженной цене. «Пеньяроль» был вынужден отозвать жалобу под угрозой исключения из Кубка Либертадорес.

Хуан был обвинен в вымогательстве и финансовых махинациях. Некоторые из его фирм были бизнес-партнерами Федерации футбола Испании и предоставляли фальшивую отчетность. Его сын Франсиско в 2011 году был приговорен к тюремному заключению за сексуальные домогательства к несовершеннолетним.

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Вильяр и его товарищи по несчастью подозреваются в хищении 45 млн евро. Судья вынес решение поместить виновников под стражу без права освобождения под залог.

Первым политиком, отреагировавшим на новости об аресте Вильяра, стал Иньиго Мендес де Виго, министр образования, культуры и спорта Испании: «Законы должны соблюдаться, законы распространяются на всех».

Президент испанской лиги Хавьер Тебас, годами публично воюющий с Вильяром, не хотел обсуждать этот вопрос. Но журналисты все же вытянули из него пару слов: «Я уже десять лет говорил, кто такой Вильяр. Покопайтесь в архивах, и вы убедитесь».

Потенциальным сменщиком Вильяра может стать вице-президент Федерации футбола Испании Жоан Гаспар. С 2000 по 2003 год 72-летний испанец занимал пост президента «Барселоны». Гаспар успел высказать слова поддержки в адрес Вильяра: «Вильяр – уважаемый человек. Я верю в справедливость, которая медленно, но верно должна восторжествовать».

Титры

Самому Вильяру грозит лишение членства в ФИФА и УЕФА. В обеих организациях он занимал посты вице-президента. «ФИФА не может себе позволить, чтобы вице-президент отбывал тюремный срок, особенно на фоне судебных разбирательств в США. УЕФА придерживается той же позиции, ведь по этой причине ушел Мишель Платини», — заявил анонимный источник в ФИФА. Похоже, что ненавистный для испанцев чиновник наконец уйдет на пенсию, пусть и не по своей воле.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press