Охота на лис, остерегайся «святых» и орлиное гнездо. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Пока во всем мире мысли людей заняты украшением домов и поиском подарков, в Англии продолжают играть в футбол. Помимо традиционного Boxing day один из туров выпадает на первый день нового года. Но в этот раз компанию английским клубам составят команды Серии А.

27 декабря

«Милан» – «Интер»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Сан-Сиро»

Время: 22:00 (мск)

Самый тяжелый календарь в конце года — у «Интера». Для начала «нерадзурри» ожидает миланское дерби в четвертьфинале Кубка Италии. Несмотря на ужасные результаты команды Дженнаро Гаттузо в последних матчах, настрой на встречу с «Интером» будет запредельным. «Черно-синие» не могут победить в четырех последних встречах, когда хозяином поля значился «Милан». В предыдущих трех играх обе команды забивали минимум по два гола в ворота друг друга.

П1 Х П2

«Милан» – «Интер» 3,13 3,49 2,25

30 декабря

«Интер» – «Лацио»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Джузеппе Меацца»

Время: 20:00 (мск)

Завершающий матч в 2017 году «Интер» проведет в родных стенах против «Лацио». Последние игры «орлов» сопровождаются судейскими скандалами и угрозами от боссов клуба сняться с чемпионата. Римляне заметно отстали от лидирующей группы, и поражение в Милане окончательно вычеркнет их из чемпионской гонки. В последних шести очных встречах команды одержали по три победы. Мауро Икарди забил 12 голов в 9 играх на «Джузеппе Меацца» в Серии А.

П1 Х П2

«Интер» – «Лацио» 2,12 3,65 3,39

30 декабря

«Ливерпуль» — «Лестер»

Место: Ливерпуль, Англия

Стадион: «Энфилд Роуд»

Время: 18:00 (мск)

Охота на лис

«Ливерпуль» остается непобежденным в родных стенах, однако мерсисайдцы не могут выиграть на «Энфилде» в трех матчах кряду. Последний раз «красные» забивали больше одного гола в домашнем матче более месяца назад. «Лестер» заметно прибавил после неудачного старта и не проигрывает в семи гостевых играх кряду. Хотя два последних визита на «Энфилд» завершились для них поражениями, а не побеждали они здесь с 2000 года.

П1 Х П2

«Ливерпуль» — «Лестер» 1,30 6,11 9,24

30 декабря

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Олд Траффорд»

Время: 20:30 (мск)

Остерегайся «святых»

«Святые» едут на «Олд Траффорд» в не лучшем настроении: лишь одна победа в девяти матчах и зона вылета оказалась на расстоянии вытянутой руки. Но в последние годы «Саутгемптон» стал не самым удобным соперником для «дьяволов». Манкунианцы одержали лишь одну победу в предыдущих четырех играх со «святыми» на своем поле. В этом сезоне «Саутгемптон» ни разу не забивал больше гола за игру в гостевых матчах.

П1 Х П2

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» 1,40 4,92 8,18

31 декабря

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Селхерст Парк»

Время: 15:00 (мск)

Орлиное гнездо

«МанСити» уверенно движется к чемпионскому титулу, оставаясь единственным непобежденным клубом в АПЛ. На основе xG-статистики первое поражение команды Гвардиолы наиболее вероятно в гостевых матчах с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Кристал Пэласом». Хотя в 15 предыдущих встречах «горожане» победили «орлов» 14 раз, уступив лишь однажды. Манкунианцы еще не потеряли ни одного очка в гостевых играх.

П1 Х П2

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» 10,52 6,45 1,27

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press