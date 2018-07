Отвечать будете? Три вопроса перед началом первенства ФНЛ

«БАЛТИКА» ГОТОВИТСЯ В разгаре подготовительный сбор нашей команды Напомним, «Балтика» к новому сезону готовится в столице Белоруссии. Балтийцы проводят в Минске тренировки в двухразовом режиме. В команде отличная атмосфера. На просмотре находится группа потенциальных новичков, в том числе – из дальнего зарубежья. Сбор проходит в рабочем режиме. Погода замечательная, ребята тренируются с хорошим настроением, все здоровы, усердны, дисциплинированны. Никаких организационных проблем тоже нет. Так что – у нас всё отлично», — отметил главный тренер команды Валерий НЕПОМНЯЩИЙ. 20 июня состоится первый спарринг-матч. Изначально планировалось, что «Балтика» встретится с ФК «Орша», но первым соперником на сборе станет клуб «Смолевичи» @smolevichi_fc из одноименного города – дебютант белорусской высшей лиги. Игра пройдет в среду, в 18 часов на минском стадионе «Торпедо». #БалтикаНавсегда

