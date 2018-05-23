Откосить от призыва. Российские клубы не пускают в ФНЛ

Из года в год лицензирование команд на выступление в первом дивизионе превращается в прятки. Клубы ПФЛ из группы «Восток» систематически игнорируют возможность подняться в более статусное первенство из-за нехватки средств. Поэтому в этом сезоне вместо привычных пяти команд во вторую лигу вылетело четыре. Только часть из них все равно останется в ФНЛ.

Армянские москвичи, и наоборот

В «Арарате», созданном всего год назад, произошли очередные изменения. Еще 28 апреля клуб обеспечил себе первое место в группе «Центр», только на руководство ФНЛ это не повлияло – команде отказали в лицензировании. Пришлось идти на давно спланированные (по крайней мере, в СМИ об этом говорилось еще с прошлого года) меры: «Да, действительно, «Арарат» переедет в Армению. Связано это с отказом в получении лицензии. Мы будем пытаться подать апелляцию, но руководство клуба уже сообщило ребятам о переезде. Лицензию мы вряд ли получим. Видимо, у нас есть проблемы, которые не можем решить. Главное, чтобы мы работали в футболе. А где – это уже не так важно. Если название не сменится, то будем выступать под названием «Арарат Москва» в чемпионате Армении», — заявил местный гендиректор Погос Галстян.

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Миграция пошла на пользу Волгограду: местный «Ротор» занял 17-е место в прошедшем розыгрыше ФНЛ и вылетел во вторую лигу, но вернулся на вакантное место по спортивному принципу. Это хорошо с точки зрения зрительского интереса: всю весну «ротора» боролись за выживание, но болельщики ходили на первые в истории «Волгоград Арены» матчи с ажиотажем – вся разрешенная квота билетов распродавалась. Но продолжится ли аншлаг, если лидеры 1990-х так и будут биться в низах, а местные жители «наедятся» новой ареной?

Сила в единстве

Такой же вопрос и к Саранску. На последней тестовой встрече перед ЧМ местная «Мордовия» играла с «Сызранью-2003». Топ-вывеска? Но именно эта игра стала исторической: еще никогда клубы ПФЛ не собирали 41 057 зрителей на свой матч. Кстати, победа над «Сызранью» обеспечила «Мордовии» победу в своей зоне. А позже клуб был допущен до участия в первом дивизионе. Редкость на сегодняшний день: ни победителю «Запада» из «Чертанова», ни промежуточному лидеру «Юга» «Афипсу» не дали положительного ответа на получение лицензии.

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Последние вообще могут присоединиться к погрязшей в долгах «Кубани», чтобы обе команды слились в один проект. Но сомнительную идею пока никто не реализовал. «Заявляю: официального предложения мне никто не делал. А слухи – да, ходят. Нет такого, чтобы кто-то встретился со мной и сказал: «Вот есть такой шанс, помогите!» Кроме как с Геннадием Крапивкой (гендиректор «Кубани». — Ред.), который мне что-то пытался сказать, я на эту тему ни с кем не общался», – заявил владелец «Афипса» Андрей Андреев.

Письмо президенту

К режиму no money у большинства футбольных проектов России и их дальнейшему существованию в одной и той же лиге все привыкли: российский футбол бесперспективен и предсказуем. Это доказывает и ситуация с «Волгарем»: спасти клуб пытаются самые родные – болельщики. Краткое напоминание: команда не просто выжила после вывода «Газпромом» своих акций из «неприбыльного проекта», но еще и сумела занять 10-е место без 90% ушедших за зиму лидеров.

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Только теперь фраза «Продлевать будете?» пугает местное руководство сильнее любого скримера в интернете: из-за отсутствия финансов «Волгарь» не в силах расплатиться за участие в новом сезоне ФНЛ и рискует вылететь в лигу ниже по неспортивному принципу. Болельщики «волгарей» не выдержали и написали письмо Владимиру Путину. Из обращения на 1226 знаков стоит выделить основную мысль: болельщики рассказали о тяжелом положении из-за поступка «Газпрома» и попросили вмешаться в ситуацию до 30 мая – крайнего срока, до которого можно подать последнюю апелляцию.

Б – значит «без денег»

Но «золото» в номинации «безнадежность года» занимает «Тосно»: обладатель Кубка России и недавний участник РФПЛ может пролететь даже мимо первого дивизиона! Клуб-банкрот не выплачивает своим игрокам зарплаты с февраля, это подтвердил голкипер Юрченко.

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А гендиректор тосненцев Матюшенко раскрыл все тайны: «Нам нужно пройти лицензирование для участия в ФНЛ. Для этого необходимо погасить задолженности, дать финансовые гарантии на будущий год, подписать договоры и закрыть долги перед футболистами. Мы не расплатимся со всеми долгами к следующей неделе. Но нам нужно это сделать в кратчайшие сроки, иначе мы не получим лицензию». Владельцы из компании Fort Group готовы продать 50% акций, чтобы избавить представителя Ленобласти от финансовых проблем.

Привет со дна

Давно известно, что огромная часть перспективных команд теряет шансы на спортивное повышение из-за спонсоров: они либо разочаровываются в проекте и расторгают соглашения, либо вкладывают деньги в находящиеся в крупных городах клубы.

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Поэтому шансы увидеть условный «Сахалин» (как и всех остальных неизвестных представителей «Востока») в середняках первых двух лиг почти нулевые. Даже у «Луча-Энергии» и хабаровского СКА все проблемы из-за такого расположения: инвесторы привыкли окупать прибыль в краткие сроки, а траты на постоянные перелеты и содержание «игрушки» вне мегаполисов – слишком затратно и неприбыльно. Не стоит удивляться, если скоро первый дивизион (а там и до Премьер-лиги недалеко) станет аналогом КХЛ: вылетать оттуда будут только по причине денежной нехватки.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-службы «Арарата», «Мордовии», «Волгаря», «Тосно», «СКА-Хабаровска»