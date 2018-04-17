Отчаянный шаг. Фернандо Торрес покидает Мадрид

Более шести тысяч дней прошло с момента дебюта Фернандо Торреса в составе мадридского «Атлетико». В течение одиннадцати сезонов испанский форвард пережил многое: восемь главных тренеров, 134 партнера по команде, свыше 180 побед в шести различных турнирах и 100 забитых голов. Этот сезон станет последним для Эль-Ниньо в полосатой красно-белой футболке, но в клубе у него еще остались незавершенные дела.

«Я пришел в «Атлетико», когда мне было 10 лет. Это мой дом. Мне посчастливилось дебютировать, играть и забивать голы. Я могу сменить много мест, но только одно всегда оставалось и всегда будет моим домом. Я был частью «Атлетико», который сражался за трофеи. Это мой последний сезон в клубе. Непростое решение, но, учитывая обстоятельства, возможно, оно и к лучшему», — сказал Торрес.

Это заявление форварда шокировало или, как минимум, сильно удивило. Эль-Ниньо никогда не скрывал, что хотел завершить свою игровую карьеру в «Атлетико». Но он не готов уйти сейчас. Фернандо уверяет, что он все еще в подходящей форме для того, чтобы продолжать приносить пользу на поле. Когда он вернулся в родной клуб в сезоне-2014/15, многие предположили, что это будет последняя остановка в карьере испанского форварда. Однако в Мадриде ситуация сложилась таким образом, что на сегодняшний день в клубе у него слишком незначительная роль.

Сам себе на уме. Самюэль Умтити шантажирует «Барселону»

В сентябре журналисты интересовались планами Торреса на будущее и спрашивали, не думает ли он о завершении карьеры. Фернандо даже не допускал такой мысли. «Обещаю каждый раз играть с полной самоотдачей, выходя на поле. Этого и просят от меня болельщики «Атлетико». Впереди у меня много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Именно это меня и стимулирует», — рассказал Торрес.

Прошлым летом его активно звали в Мексику «Керетаро» и «Крус Асуль». Первые так и вовсе предлагали ему 12 млн евро в год. Вместо этого Торрес предпочел продлить свое пребывание в родном клубе еще на один сезон. Зимой его атаковал китайский «Далянь Ифан», куда уехали Янник Феррейра-Карраско и Нико Гайтан. Торресу предлагали зарплату 15 млн евро в год – он остался непреклонен. Но уже летом у них будут все шансы наконец-то заполучить Эль-Ниньо. «Мы еще не определились с командой. Но Фернандо точно не будет играть в Европе. Один из вариантов – это США, другой – Китай», – заявил Антонио Санс, представляющий его интересы.

Буйство Карраско. Почему восходящая звезда «Атлетико» уехал в Китай

Многие поспешили обвинить Диего Симеоне в том, что мечта Торреса завершить карьеру в родном клубе так и не станет явью. Но сам Фернандо решительно отвергает существование какой-либо обиды на Эль Чоло и уверяет: ничто не способно навредить их дружбе. «Я был ответственен за то, что Торрес вернулся к нам. Я был тем, кто сделал больше всего, чтобы это произошло. Но очевидно, я сыграл свою роль в его решении уйти. По крайней мере, так я к этому отношусь. Так или иначе, Фернандо — одна из величайших икон «Атлети». Именно так я и сказал ему в личной беседе», — заявил Симеоне.

В 38-м туре Ла Лиги «кольчонерос» примут «Эйбар» на домашнем «Ванда Метрополитано», и для Торреса уже планируют нечто особенное. «Фернандо — легенда нашего клуба. Двери «Атлетико» всегда будут открыты для него, и он заслуживает наилучших прощаний как игрок «Атлетико». Мы уже работаем над тем, чтобы сделать этот день незабываемым для семьи «Атлетико» и особенно для Фернандо», — объявил президент клуба Энрике Сересо.

Да и у самого Торреса есть шанс сделать момент прощания по-настоящему особенным, исполнив свою детскую мечту. Он выигрывал трофеи с «Челси» и со сборной, становился чемпионом мира и обладателем Кубка чемпионов. Но ему еще не довелось поднять над головой ни одного кубка в футболке «Атлетико». И победа в Лиге Европы стала бы прекрасным окончанием мадридского приключения Фернандо.

«Фанаты всегда проявляли ко мне столько любви и привязанности, что я чувствовал, что должен сообщить им о своем решении уйти. Я никогда их ни о чем не просил, но теперь я прошу их сопровождать меня в этом последнем путешествии и быть позади меня», — сказал Торрес. Не сомневайся, Эль-Ниньо, они охотно прикроют твою спину, как делали это всегда.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press