От ворот поворот. Как голкиперы подняли свою цену до уровня топовых полевых игроков

Трансферный рекорд Джанлуиджи Буффона держался целых 17 лет, но за последний месяц был перекрыт уже дважды. Эффект от общего взлета цен на футболистов оказался неизбежен, но есть и другая причина: рынок начал осознавать, что вратарское амплуа выходит на новый уровень.

Прецеденты

За день до закрытия трансферного окна в Англии «Челси» выложил 80 млн евро за третьего вратаря сборной Испании Кепу Аррисабалагу, сделав 23-летнего кипера самым дорогим испанским игроком в истории. Немногим ранее «Ливерпуль» отдал за Алиссона 62,5 млн евро – больше, чем за Джердана Шакири (14,7 млн евро) и Фабиньо (45 млн евро), вместе взятых! Причем сумма не окончательная: бонусы могут составить еще порядка 10 млн евро.

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Когда в 2001 году «Ювентус» купил у «Пармы» Буффона за 53 млн евро, цена произвела настоящий фурор. Для сравнения: в том же 2001-м «Лацио» приобрел у «Валенсии» Гаиску Мендьету в самом соку за 48 млн евро, «Милан» заплатил «Фиорентине» 42,5 млн евро за Руя Кошту, а «Ювентусу» – 37 млн евро за Пиппо Индзаги.

До того как трансфер Гарета Бэйла в 2013 году пробил символическую отметку в 100 млн евро и дал первый толчок безумному росту цен, среди голкиперов ближе всех к рекорду Джиджи подобрался Мануэль Нойер: «Бавария» выложила за него 30 млн евро – и это спустя 10 лет после трансфера Буффона! Пускай Нойер не составил конкуренцию в плане стоимости, зато сыграл ключевую роль в том, что сегодня вратари догоняют полевых игроков по стоимости и получают заслуженную оценку своей работы.

Грязная работа

Игра в воротах – настолько специфичное занятие, что голкиперов по умолчанию приходится рассматривать в отдельном ракурсе по сравнению с полевыми футболистами. Если вдуматься, во время матча именно вратари занимаются совершенно другим делом, нежели другие 20 человек на поле. Те бегают, чтобы забить гол, – цель киперов прямо противоположна; те играют чем угодно, кроме рук, – для вратарей игра руками решает все. Точнее, решала все – до той поры, пока тренеры не додумались использовать голкиперов как скрытых полевых. Спасибо правилу, запретившему вратарям брать мяч в руки после паса от своего игрока: в 1993 году оно запустило новый виток вратарской эволюции и привело к переоценке значимости голкиперов.

Топ-10 самых дорогих вратарей XXI века

Вратарь – изначально трагический персонаж футбольного театра. Он лишен главного элемента игрового счастья – возможности забивать. Но слава голеадоров не давала вратарям покоя. Так появились всемирно известные киперы – исполнители стандартов. Передовиками выступили южноамериканцы: легендарный бразилец Рожерио Сени (132 гола!), парагваец Хосе Луис Чилаверт (62 мяча, единственный вратарь – автор хет-трика) и колумбиец Рене Игита (41 гол) – ярчайшие примеры киперов-забивал. Со временем тенденция просочилась в Европу: так, вратарь «Байера» 2000-х Ханс-Йорг Бутт настрелял с «точки» 29 мячей.

От пенальтистов к либеро

Там же, в Германии, под конец нулевых зародился новый тренд – исполнение вратарями функций последнего защитника. Такое расширение функционала потребовало умения качественно играть ногами. А когда команды начали использовать активный прессинг у чужих ворот, возможность обыграться в пас с голкипером превратилась в жизненную необходимость.

Так вратари эволюционировали из простых «отбивальщиков» в важнейших участников процесса. Теперь их позиция – едва ли не самая ответственная на поле! Посудите сами: голкипер должен быть хорош на линии; уверенно играть на выходах; владеть коротким, средним и длинным пасом, отлично видеть поле; читать игру и обладать скоростью, чтобы выдернуться на подстраховку. И все это – под невероятным давлением. Любая его ошибка почти всегда фатальна. Одна грубая оплошность – и он рискует сесть в запас на годы, пока сменщик не даст слабину или не получит травму. Никто из полевых футболистов не ощущает такого груза.

В таком свете логично то, что лучшие голкиперы сегодня представляют Южную Америку. Бразильские вратари всегда считались авантюристами – но где еще искать киперов, отлично действующих ногами, как не в стране, где в футбол виртуозно играют плюс-минус все? К тому же примеры Диды или Жулио Сезара говорят о том, что классическая вратарская школа в Бразилии давно на высоком уровне. Сегодня ее достойно представляют голкиперы уже нового формата – такие, как Алиссон Бекер и Эдерсон.

Методы оценки

Аналитика развивается семимильными шагами: сейчас игрока можно оценить не только по «гол+пас», но и по xG, Packing и другим «продвинутым» параметрам. С вратарями все сложнее. Свое решение предложил руководитель отдела исследований и аналитики футбольного агентства World in Motion/GK1 Сэм Джексон. Он выделил пять ключевых критериев оценки голкиперов: Shot-stopping (качество сейвов); игра на выходах; распределение (умение разбивать прессинг соперника точными передачами); вратарь-либеро (игра на перехватах, движение с мячом) и количество критических ошибок. Эта модель еще не превратилась в тренд, однако ее перспективы вполне осязаемы. «Нам еще предстоит пройти долгий путь, но уже можно заметить, как постепенно формируется единый подход к пониманию позиции вратаря», – убежден Джексон.

Голкиперы все больше вливаются в командную игру и становятся важнейшей боевой единицей, так что игнорировать их заслуги попросту невозможно. Цены на них по умолчанию обязаны быть высокими, ведь даже когда об их игре ногами никто не помышлял, утверждение «Вратарь – это полкоманды» имело право на жизнь. Теперь оно актуально как никогда. Учитывая такой прогресс вратарского ремесла, вполне вероятно, что на нашем веку мы увидим второго после Льва Яшина обладателя «Золотого мяча» в свитере и перчатках.

Фото: Global Look Press

Автор: Антон Муша