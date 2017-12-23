От Волги до «Енисея». Главные открытия первой части сезона ФНЛ

Пока игроки из клубов первого дивизиона разлетелись в разные части света в поисках райского отдыха, следящие за ФНЛ вспоминают лучшие моменты прошедших 25 туров. И насладиться есть чем: лидеры находятся в тесной близости, нынешние топ-бомбардиры в прошлом сезоне даже не были конкурентами на лучшие показатели в лиге. А как насчет одного из самых захватывающих камбэков этой осени?

Такой разный «Оренбург»

Выступления «Оренбурга» с июля по ноябрь — футбольная драма в двух актах: вернувшись в ФНЛ только из-за проигранных стыковых матчей, команда с сильным подбором футболистов умудрилась проиграть 4 матча из стартовых 8 и скатилась на 13-е место в таблице. Секрет реабилитации оказался простым: руководство уволило назначенного летом грузинского специалиста Кецбая и пригласило на его место Владимира Федотова, который до тренерской смены работал помощником в штабе Евдокимова. В первую очередь россиянин воскресил командную защиту: за 19 игр сине-белые только четырежды пропустили больше одного мяча за игру. При Федотове «газовики» проиграли всего два раза (одно из поражений случилось в 1/16 Кубка страны) и столько же раз сыграли вничью. Одна из лучших победных серий в истории ФНЛ позволила «Оренбургу» вернуться из второй части таблицы в привычные лидеры: теперь «Енисей» всего в двух баллах.

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Ключевые факторы успеха Федотова — варьирование игровых тактик (от 4+4+2 до 5+4+1) и доверие атакующему дуэту Делькин–Попович. Во время сезона в РФПЛ они так и не заиграли, но теперь сумели забить форвардам на двоих 13 мячей. Нападение есть, а что с обороной? «Очевидно, что нам нужно укреплять защиту, играющую на пределе своих возможностей. Нужно усиление и в среднюю линию» — 51-летний специалист озвучил селекционное задание клуба на каникулы. Второе место «газовиков» — только начало.

Ах, Самара-городок

В ноябрьских турах чемпионата «Крылья Советов» допустили две знаковые осечки – проигрыш аутсайдерам из «Томи» и ничью с «Шинником» (3:3 после ведения в счете 3:0). Зелено-бело-синие упустили место в зоне прямого попадания в РФПЛ «Оренбургу», да и скандал на последней пресс-конференции 2017-го с участием Тихонова и невменяемого фотографа совсем испортил впечатления от уходящего года.

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«Ищи причины прошлых неудач в себе и там же ищи источник будущих побед», — пишут авторы книг по достижению успеха. Похоже, руководство «Крыльев» всерьез задумалось над этой мудростью. Главы Самары не только выделили в бюджет команды дополнительные 111 млн рублей, но и благотворительностью занялись. «Нет сомнений, что матчи ЧМ будут настоящим праздником для всех любителей футбола, которые посетят «Самара-Арену», и наш клуб сделал так, чтобы этих людей стало больше» — такое сообщение появилось в конце ноября на сайте «КС». Руководство приобрело для своих горожан — инвалидов-колясочников пакеты билетов на игру России с Уругваем (пройдет встреча как раз в Самаре). С возобновлением сезона благодарные болельщики с ограниченными возможностями будут болеть за родную команду еще сильнее. А поддержка «волжанам» будет необходима: и со «Спартаком» в четвертьфинале Кубка России нужно бороться, и в первую двойку надо возвращаться. Да и Сергей Корниленко идет в лидерах бомбардирской гонки, отставая от лучшего снайпера ФНЛ на четыре мяча.

Прайд «Енисея»

Кстати, лучший бомбардир играет в Красноярске. В прошлом сезоне букмекеры могли делать коэффициенты на то, что Андрей Козлов будет заменен или вместо кого-то выйдет на поле: экс-главный тренер «Енисея» Тихонов всего четыре раза давал футболисту отыграть все 90 минут. Но с приходом ко «львам» Дмитрия Аленичева форвард стал вожаком местного прайда: его голы и дубли помогли «Енисею» почти сразу же вспрыгнуть на первую строчку в таблице. И пусть с 21 октября Козлов перестал забивать, но 15 мячей форварда до сих пор держат клуб в лидерском тонусе.

В последний день летнего трансферного окна 28-летний игрок отказался от перехода в «Оренбург». «Как я могу бросить команду в такой момент?» — удивленно отвечал лидер «Енисея». Несостоявшийся трансфер Андрея — удача тренерского штаба, который позже успешно воспользовался пиком его формы. Но секрет побед — это не только Козлов. Александра Кутьина можно назвать красноярским «джокером»: голы «Волгарю» и «Спартаку-2» он забивал после выходов на замену, причем в обеих встречах команда Аленичева добивалась побед. А Михаил Филиппов в целом поддерживает уровень голкипера первой команды ФНЛ, несмотря на участие в разгромном поражении от «Тамбова» летом (0:5): «Енисей» пропустил 20 раз (меньше – только «Крылья Советов»), а сам вратарь блеснул редким достижением – в игре против «Тюмени» он отразил два пенальти.

«Аленичев и Титов быстро влились в команду. Такие отношения между футболистами, как у нас, – большая редкость. Новенький попадает сюда, и на него не смотрят косо – ему сразу помогают во всем, подсказывают», — все тот же Козлов делится впечатлениями об отношениях в коллективе. Красно-синие потерпели меньше всех поражений и забили наибольшее количество голов в проходящем турнире. Но их главное достижение – в том, что они стали семьей. Аленичев и Титов сумели сделать из «Енисея» подобие прошлогоднего «Спартака», не хватает только победных фото из раздевалок.

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Теперь клуб так популярен, что во время выступления в Красноярской краевой филармонии дирижер и заслуженный артист России Анатолий Оселков руководил оркестром мячом и был одет в футболку «Енисея».

Долгий путь домой

Карьера Андрея Панюкова напоминает записки путешественника: два года назад воспитанник «Динамо» уехал в литовский «Атлантас», был арендован во Францию и Португалию, а потом опять вернулся в Прибалтику. Все это время «Атлантас» возглавлял Константин Сарсания, при котором игрок наколотил более 30 мячей. Но в 2017-м Сарсания опять пришел в «Зенит» на должность спортивного директора, а вскоре и форвард подписал контракт с главной командой Санкт-Петербурга. Однако все понимали: дорога к Эльдорадо лежит через ФНЛ. Пришлось работать по полной: в первом матче он забил «Балтике», потом «Авангарду», оформил хет-трик «Факелу»… В августе Панюков даже сыграл 10 минут за основу петербуржцев против «Амкара». Но плотная скамейка и общество «Кокорин и аргентинские партнеры» больше не давали Манчини поводов для выпуска парня из дубля, хотя тренер «Зенита-2» Давыдов утверждал: «Итальянец за Андреем наблюдает».

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Но 23-летнего нападающего это никак не задело: на паузу он ушел вторым снайпером ФНЛ, отставая от Козлова на три мяча. А осенью футболист еще больше полюбился СМИ, выдав несколько «горячих» комментариев: от мыслей о своих бомбардирских успехах («Ставлю ли я перед собой задачу стать лучшим снайпером? Нет, у меня нет такой цели. Пусть им станет Козлов. Я делаю то, что должен делать. Какая разница, кто сколько забил?») до рассуждений о вечном («Мне уже 23. Европа Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо»). «За что платить этому недоразумению?» — такими были типичные комментарии «ура»-болельщиков по поводу планов игрока.

Но платить есть за что. Андрей не только не побоялся конкуренции в основном составе «Зенита», но и ради этого в очередной раз пошел через низы. Оп, и за несколько месяцев новичок команды первого дивизиона стал ее главным лицом. Парень сумел найти в себе силы и после смерти Сарсании: «Всегда считал себя сильным, толстокожим человеком. Но на похоронах столько было слез, что в итоге сам не выдержал – заплакал».

Да, на одном Панюкове не выехать: «Зенит-2» болтается на 18-м месте. Но селекционному отделу петербуржцев надо сказать спасибо, ведь теперь самая неоднозначная надежда сборной России выступает на родине.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Оренбург», пресс-служба ФК «Крылья Советов», официальный сайт ФК «Енисей», пресс-служба ФК «Зенит-2»