От Уэльса до Уругвая. Максим Михалко — о пользе поражения сборной России

Говорят, от любви до ненависти один шаг. В футболе, от восторженного оптимизма до уныния гораздо меньше. Всего пару дней назад Россия завывала от гордости, отмечая историческое достижение своей сборной. Болельщики восторгались Игнашевичем и Дзюбой, качали головой от умений Черышева, некоторые даже признавались в любви к Станиславу Черчесову. После разгрома от Уругвая (0:3) все резко изменилось.

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Читая комментарии в интернете и прислушиваясь к обсуждениям, вспомнился Лелик из «Бриллиантовой руки». Герой Анатолия Папанова в истерике причитал на ковре у шефа, утверждая, что новые обстоятельства означают лишь одно: «все пропало». Тональность критики после разгрома от Уругвая отдавала… нет, не безнадежностью и не гневом. Даже не ехидством.

В потоке фраз и рассуждений улавливалась злость за обманутые надежды.

И еще вопрос, на кого злились больше – свою команду или соперника. Который издевательским шелбаном сбил с нас розовые очки иллюзий. После побед над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) нам казалось, что домашний то чемпионат мира уже становится для российских футболистов чудесным эликсиром, позволяющим хотя бы на четыре недели встать вровень с лучшими командами мира. Даром что ли Россия в двух матчах забила восемь мячей, лидируя после двух туров по их разнице, и встав вровень по результативности с многообещающей Англией и нарядной Бельгией?

Но Суарес, Кавани, Годин и далее по списку к середине первого тайма бесцеремонно сообщили, что Россия с этого момента может играть собственным мячом. И понеслось! Можно, конечно, и дальше удивляться нелепой ошибке Газинского, кусать логти, вспоминая прыжок Акинфеева, сожалеть о моментах Смолова и Дзюбы. А еще костерить судью, засыпать вопросами о кадровых решениях Черчесова и придумывать десятки новых но столь же пустых по содержанию деталей.

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Ну какие могут быть претензии к тренеру, если вторым, а ранее и вовсе первым кандидатом на важнейшую позицию, у него остается футболист с явным и весьма низким (по меркам международного футбола) потолком возможностей? Или разве так уж виноваты сами футболисты , что не играют они каждую неделю в матчах с привычными для их соперников зарубой и эмоциональным напряжением? Потому в отличии от хозяев турнира давно усвоили, что на поле важная каждая доля секунды, а решающими порой становятся несколько сантиметров.

Ау, вам самим еще не смешно продолжать искать ответы среди банальных частностей?

Когда исход с Уругваем (0:3) стал столь же банальным продолжением логической цепочки. Просто вспомним результаты длинной серии матчей с командами, чей статус в мировом футболе выше России. Уругвай — 0:3. Австрия – 0:1. Франция: 1:3. Бразилия — 0:3. Испания — 3:3. Аргентина — 0:1. Мексика – 1:2. Португалия: 0:1. Бельгия -3:3. Коста-Рика -3:4. Это при Черчесове. Уэльс -0:3, Словакия 1:2, Англия 1:1 и Франция – 2:4 было при Слуцком. Дважды по 0:1 от Австрии было при Капелло. Итого – 16 матчей. 3 очка. Три! В шестнадцати матчах. Ноль побед. Разница мячей 15-36.

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Вы всерьез считаете, что кривая результатов вдруг изменит вектор, если мы продолжим обманывать себя? Продолжая тупо переставлять слагаемые, игнорируя качество среды их обитания. А ведь все весьма просто. Почти любой игрок Уругвая убежит почти от любого российского, оказавшись с ним один в один. Опередит в борьбе за мяч даже, стартуя из-за спины. Суарес промчится полсотни метров с мячом как и без него, а попадет куда целился.

Могут ли этому научить наши тренеры? Могут. Сам их знаю. А для этого надо и тренеров обучать.

И чтоб условия для работы у них были не только в Москве, Петербурге и Краснодаре. И чтоб рассказы о технологических разработках, помогающих юным игрокам в иностранных Академиях ставить недостижимую для наших технику, перестали у нас быть экзотической новинкой. Но для это прижется внедрить новинку самим. Для начала перестав все сокращающиеся бюджеты клубов тратить только на зарплаты и трансферы. Иначе вырастут уже внуки Андрея Аршавина, а наши ожидания так и останутся нашей проблемой.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»