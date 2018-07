От Казани до Самары. Александр Вишневский — о бразильском плаче и английском смехе

Александр Вишневский проехал вдоль Волги от одного четвертьфинала чемпионата мира до другого, потосковав вместе с бразильцами и порадовавшись вместе с англичанами.

Земфира и «Ленинград»

«Месси, чао! Месси, чао! Месси, чао-чао-чао!» — неслось со всех улиц в центре Казани три дня подряд. Столицу Татарстана оккупировали бразильские болельщики, многие из которых приехали в Казань еще за три-четыре дня до четвертьфинальной игры против сборной Бельгии. В барах на улице Баумана стало не протолкнуться, так что местным жителям пришлось сдать территорию и отступить на параллельную Республиканскую улицу, где питейных заведений не меньше. Там есть даже бар, который содержит настоящий татарский бельгиец. В его заведении наступил праздник с красными чертями, в которых наряжались многие болельщики. Но на каждого доехавшего до Казани бельгийца приходилось по паре десятков бразильцев.

Между тем в казанской фан-зоне за два дня до матча Бразилия – Бельгия вдруг исчезли практически все иностранцы. Почему? Во всем виновата Земфира. Главная певица России стала хедлайнером так называемого фестиваля болельщиков в казанской фан-зоне. Туда впервые за время чемпионата был сделан платный вход. Фанаты певицы, приехавшие из многих городов только ради ее выступления, раскупали билеты в партер по 2000 рублей и вдвое дороже — в фан-зону (формально – в фан-зону фан-зоны).Наконец, многие казанцы еще за несколько часов до выхода Земфиры на сцену занимали стратегические позиции на мосту через Казанку за территорией фан-зоны, руководствуясь принципом: «Нам, татарам, лишь бы даром».

Из партера перед выступлением уфимской певицы звучали совсем уж неожиданные песни. Так, группа казанцев разогревалась исполнением хита «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку».

Земфира известна пламенной любовью к футболу, и между выступлениями постоянно возвращалась к теме чемпионата мира: говорила, что смотрела абсолютно все матчи турнира и что хорошее настроение всех музыкантов на сцене обеспечено тем, что команды их стран – России и Англии – выиграли матчи 1/8 финала.

Еще активнее Земфира признавалась со сцены в своих восторженных чувствах к Казани – и в итоге она осталась в городе еще на пару дней и посетила матч Бразилия – Бельгия в компании Ренаты Литвиновой.

На следующий день – тоже выходной от матчей чемпионата мира – в Казани играла еще и группа «Ленинград». Ну а для иностранных гостей Татарстана два дня отдыха от игр подарили возможность посвятить время экскурсионной программе. Группа журналистов, в основном иностранных, отправилась в Свияжск – село с населением в 243 человека, существующее на том самом месте, где Иван Грозный в 1551 году построил крепость, чтобы использовать ее как плацдарм для завоевания Казани.

— Крепость была сооружена в Угличе, затем ее разобрали на детали, сплавили их на кораблях вниз по Волге и очень быстро собрали крепость на новом месте, — рассказывает экскурсовод Екатерина.

В ответ бельгиец кивает и уточняет: «Получается, что Иван Грозный был по сути основателем «Икеи», да?»

Екатерина проводит за день две экскурсии для иностранцев. Первая – по Свияжску – так понравилась группе, что почти все решили отложить свои планы на вечер и присоединиться к полюбившемуся гиду на второй экскурсии – обзорной по Казани. Там Екатерина, в частности, рассказывала историю башни Сююмбике, которую из-за угла ее наклона стали называть Пизанской. По легенде, с этой башни сбросилась татарская царица, чтобы не выходить замуж за Ивана Грозного. В целях проверки степени правдоподобности легенды было даже организовано сбрасывание с башни манекенов – для рассмотрения последствий такого падения. Вот только в рассказе Екатерины одному из иностранцев вместо слова «манекенс» послышалось слово «америкенс». «Что? Вы сбрасывали с этой башни американцев?!» — уточняет ошарашенный иностранец.

На самом деле в Казани сбрасываются вниз топ-сборные. В трех последних матчах на «Казань Арене» из турнира вылетели команды Германии, Аргентины и Бразилии. То есть для трех из четверых полуфиналистов предыдущего чемпионата мира (четвертый – это не пробившаяся на турнир Голландия. – Ред.) двери закрылись именно в Казани. «Двери закрываются» — это та фраза, которую на татарском языке запоминает большинство российских пассажиров в казанских автобусах. Потому что звучит это на татарском так: «Ишеклер ебола» — с ударением на последний слог.

Россия – чемпион!

С начала чемпионата установилась печальная тенденция: чем ярче у команды болельщики, тем быстрее она вылетает из чемпионата. Так поразительно многочисленные и веселые марокканцы и перуанцы первыми потеряли надежду увидеть свои сборные в плей-офф. Очевидными чемпионами по количеству приехавших в Россию фанатов стали мексиканцы, вылетевшие уже после первого раунда плей-офф. Та же участь постигла неимоверно веселых и шумных аргентинцев и колумбийцев. А после вылета уругвайской команды среди претендентов на титул осталась вообще лишь одна сборная не из Европы – Бразилия, чьи болельщики выглядели наиболее активными и радостными из всех, чьи команды еще продолжали выступление в России. Это выглядело для «селесао» диагнозом: они были обречены.

Бразильские фанаты забивали битком те же самые шаттлы от казанского Кремля до стадиона, в которых несколькими днями ранее пели и прыгали аргентинские болельщики. Бразильские песнопения выглядели менее слаженными и динамичными, зато по уровню зрелищности и красочности действа впереди были уже бразильцы. Их шествие до стадиона было как мини-карнавал в Рио-де-Жанейро – с массой музыкальных инструментов и плясок.

Казани на этом турнире везло не только с вылетом грандов, но и со зрелищностью матчей.

После счета 4:3 в игре Франция – Аргентина было уже сложно рассчитывать на более интересный матч, но именно таковым стал поединок Бразилии и Бельгии. По качеству футбола это была, возможно, лучшая игра чемпионата, в которой бельгийцы одержали сенсационную победу (2:1), окончательно превратив чемпионат мира в чемпионат Европы.

Бразильские фанаты шли после игры столь же понурыми, что и аргентинцы совсем недавно. Мечты болельщиков из двух сильнейших команд Южной Америки разбились на одном и том же стадионе. Видя компанию непривычно грустных бразильцев на выходе с «Казань Арены», несколько российских фанатов стали кричать им слова поддержки: «Вы все равно сильнейшие!», «Бразилия лучше всех! Вы выиграете следующий чемпионат!» Бразильские сердца сразу же оттаяли: еще совсем недавно убийственно печальные южноамериканцы быстро расчехлили свои барабаны и устроили новый карнавал, братаясь с поддержавшими их россиянами. «Мы будем болеть за Россию! — кричали бразильцы. – Мы хотим снова видеть вас радостными и веселыми! Пусть Россия станет чемпионом мира!»

Прокатиться на Таланте

Из Казани успеть на сочинский матч сборной России наземным транспортом было невозможно. Да что там до Сочи! Даже до соседней Самары добраться с одного четвертьфинала на другой оказалось весьма сложной задачей. Между столицами двух соседних регионов меньше четырех сотен километров, однако из Казани до Самары курсирует почему-то лишь один поезд в сутки, идущий в течение… 16 часов. Успеть на нем с одного четвертьфинала на другой было невозможно, пришлось искать машину на BlaBlaCar. Предложений там оказалось масса, и почти все – от… киргизов. Стоило забронировать за 700 рублей место в машине у водителя по имени Талантбек, как спустя минуту водитель уже звонит по телефону:

— Алло, это Талант!

— Очень приятно.

— Цена будет две тысячи рублей. Тут на сайт писать цена две тысячи нельзя. Только писать цена семьсот рублей можно. За цена две тысячи поедете?

Такая же история повторяется еще с несколькими водителями. Все они оказываются киргизами и при заявленной цене от 600 до 700 рублей просят от 2000 до 3000 рублей. Киргизские водители назначают встречу около казанского ЦУМа – это почти в часе ходьбы от «Казань Арены», откуда после игры уехать можно только на шаттле: территория в радиусе нескольких километров от стадиона закрыта для машин, велосипедов и общественного транспорта. На стоянке около ЦУМа оказывается с десяток мини-вэнов с киргизскими номерами, одна машина с армянскими номерами и… ни единой российской. Киргизские водители работают согласованно, рассказывают, что после самарского матча все они поедут в Москву, и предлагают присоединиться к ним в этом пути тоже за две тысячи рублей. Практически все пассажиры отказываются: у них были забронированы бесплатные билеты на поезд из Самары до Москвы на следующий день после матча.

За кого болели? — спрашивает Талант. Самым популярным ответом оказывается «За дополнительное время». У тех, кто утверждает, что болел за Бельгию, хитрый киргиз уточняет: «Болели за Бельгию с начала матча или после того, как счет стал 2:0?»

В пути Талант признается, что не спал почти сутки, и это, увы, заметно: он то и дело начинает засыпать за рулем, но отказывается от предложений остановиться и подремать несколько минут. «Все хорошо, хорошо. Я в порядке, братаны», — заверяет Талант. Чтобы не заснуть, он включает громче то треки Адель, то какие-то песни на киргизском языке, чем будит всех пассажиров. Окончательно всех будит пересечение границы Татарстана и Самарской области – ровно в этот момент плоский асфальт меняется на колдобины и ямы, которые не прекращаются вообще до самой Самары. После четырех с половиной часов пути Талант останавливается около самарского автовокзала, благодарит всех за поездку, снова называет братанами и приглашает ехать с ним после матча в Москву.

Spa-si-ba, spa-si-ba

Прогулка от автовокзала до ближайшей станции метро – «Гагаринская» — кажется путешествием во времени на пятьдесят лет назад. О том, что сейчас не шестидесятые годы, напоминают только бесконечные секс-шопы. Их оказывается по пути около десяти штук к тому времени, когда наконец встречается первое кафе. Вестибюли самарского метро еще более соответствуют духу шестидесятых годов: здесь уже нет никаких намеков на современность – ни секс-шопов, ни даже рекламы чемпионата мира по футболу.

Английских и шведских болельщиков в Самаре оказывается мало – на предыдущих, московских, матчах этих сборных было существенно больше фанатов. Многие англичане и особенно шведы уже успели уехать домой. Ожидания того, что английские фанаты будут буянить, не оправдываются: гости из Британии спокойно проводили время на набережной Волги и охотно соглашались на бесконечные просьбы сфотографироваться с россиянами.

Дорога от центра города до стадиона на шаттле заняла в Самаре более сорока минут. Шаттлом оказался трамвай, в котором не было видно ни единого иностранца.

Зато у жителей Самары энергии было предостаточно: они во все горло орали преимущественно народные песни под ошарашенно-недовольные взгляды других пассажиров, явно не ожидавших, что им в самое ухо будут голосить песни в стиле «Эх, Самара-городок».

На подступах к «Самара Арене» (а до нее пришлось идти еще не менее двух километров после остановки шаттла) народного творчества было еще больше – организаторы не придумали ничего лучше, чем повсеместно расставить народные песенные ансамбли с гуслями, балалайками и бабушками. При этом в толпе редко когда можно было услышать фразы на иностранном языке. Впечатление было, что люди идут на матч «Крыльев Советов», а не на четвертьфинал чемпионата мира Швеция — Англия. Лишь около стадиона виднелась большая группа шведов, громко скандировавших по-русски «Spa-si-ba, spa-si-ba» с ударением на последний слог.

Зато на трибунах хозяйничали уже англичане. Практически все 90 минут английский фанатский сектор исполнял одну и ту же песню всего-то из трех строк:

Woah, England are in Russia

Woah, drinking all your vodka

Woah, England’s going all the way

Один и тот же ритм периодически прерывался лишь мощным скандированием «Рос-си-я, Рос-си-я»: болельщики ждали уже матча сборной России и потому теперь болели за то, чтобы дополнительного времени не было: от «Самара Арены» же потом предстояло выбираться более часа. Но сборная Англии не заставила никого переживать, уверенно оформив путевку в полуфинал (2:0). Грозное намерение выпить всю российскую водку англичане будут продолжать осуществлять уже в Москве, и туда гостей с родины футбола наверняка приедет куда больше. Не так-то часто сборная Англии играет в полуфинале чемпионата мира.

