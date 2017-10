Ошибка фиксации гола, обвал трибуны «Лилля», бриллиантовый штрафной Неймара, волевой характер «Марселя», и многое другое. Обзор 8-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» преподносит «хороший» подарок «Бордо» на день рождение, «Марсель» пропускает два, но в итоге побеждает в меньшинстве, видеоповтор спасает «Кан», «Монако» вновь теряет очки, а арбитр встречи «Анже» — «Лион» ведет себя непрофессионально, и многое другое. Ежендельник «Футбол» подводит итоги 8-го тура чемпионата Франции.

1. Бриллиант по прозвищу Ней. После неожиданной ничьи с «Монпелье» в предыдущем туре «ПСЖ» принялся массово уничтожать своих соперников. В середине недели под столичный каток попала мюнхенская «Бавария», после чего был отправлен в отставку главный тренер немецкого клуба Карло Анчелоти. В эти выходные «парижане» без проблем разобрались со стабильно играющим «Бордо», забив 5 мячей уже в первом тайме. Ключевой фигурой матча был конечно же бразилец Неймар: сначала Ней забил просто умопомрачительный штрафной, затем отдал передачу на Кавани, а на исходе тайма реализовал пенальти. Стоит также отметить первый голевой пас Николя де Превиля, перешедшего в «Бордо» из тонущего «Лилля» Марсело Бьелсы в последние дни трансферного окна.

📐GOOOOAAAAL📐: @neymarjr , the geometrist working the angles, and @PSG_English have the early lead! #PSGFCGB pic.twitter.com/gnvQNxhj03

2. Вторая ошибка «Монако». «Монегаски» на данный момент неудачно сочетают групповую стадию Лиги чемпионов и чемпионат страны. Ну посудите сами: после поражения от «Ниццы» (0:4) Фалькао и компания сыграла вничью в гостевом матче с «РБ Лейпцигом». На этот раз «красно-белые» остались без шансов в домашнем матче с «Порту» (0:3), а спустя несколько дней сыграли вничью с «Монпелье» упустив победу в компенсированное арбитром время. Успокоить себя поклонники «монегасков» могут лишь напоминанием, что Радамель Фалькао является лучшим бомбардиром лиги, хотя отпущенный вперед «ПСЖ» и третье место в группе Лиги чемпионов вряд ли смогут заставить болельщиков и команду улыбнуться.

Гроза авторитетов. «Монпелье» набирает 5 очков в последних трех встречах и маленькими шагами выбирается из «красной» зоны. «Паладины» сумели отобрать очки у «Монако», а в предыдущем туре у «ПСЖ» и теперь являются единственной командой в Европе, которая на данный момент не пропустила от грозного нападения парижского клуба.

3. Осенняя депрессия. «Лион» в третий раз в этом сезоне играет вничью (3:3). Правда, на этот раз «львы» сыграли так в гостевом матче. Интересный факт: во всех трех матчах команда Бруно Женезио открывала счет в первом тайме, в двух из них вела с разницей в два мяча по ходу игры, в одном вела дважды. Если такой результат матча с «Бордо» был зафиксирован давно в августе, то последние матчи против «Дижона» и «Анже» имеют разницу лишь в 8 дней, а между ними еще домашняя встреча Лиги Европы с «Аталантой», но не с таким обилием забитых мячей (1:1). Вообще сентябрь для «Лиона» получился менее удачным, чем август. Для статистики: Август – 4 матча, 2 победы, 2 ничьи. Сентябрь – 6 матчей, 1 победа 4 ничьи, 1 поражение, причем «львы» не знают побед именно в последних 5 матчах (с учетом группового этапа Лиги Европы – 2 матча).

Не забудем и про «Анже». За 8 туров «скоисты» набрали 9 очков, проиграв при этом лишь однажды (главному аутсайдеру Лиги 1 – «Метцу»). Бойцы Стефана Мулена как и проиграли 1 раз, так победили единожды. Если по началу такие результаты для маленькой команды казались удачными, то сейчас стоит задуматься. За 8 туров «Анже» имеет в своей коллекции три разных ничейных результата (1:1, 2:2, 3:3), что говорит о неплохом нападении (12 забитых), но также о нестабильной защите (11 пропущенных), что в целом дает +1 и 12 место в турнирной таблице. Больше ничьих на данный момент лишь у «Урала» (7) из РФПЛ, однако команда из Екатеринбурга провела на 4 тура больше. Интересный факт: если взять результаты «Анже» и «Урала» после 8-и туров, то екатеринбургский клуб имел аналогичную статистику – 1 победа, 6 ничьих, 1 поражение, а единственный выигрыш был добыт также во втором туре. Отличие лишь в забитых и пропущенных мячах, и в первом поражении («Анже» — 6-й тур, «Урал» — 8-й тур).

4. Марсельский характер. Подопечные Руди Гарсии побеждают в третьем туре подряд, плюс ко всему имеют по победе и поражению в розыгрыше Лиги Европы. На этот раз «Марсель» разобрался с «Ниццей» Люсьена Фавра уступая по ходу матча в два мяча. Такой камбэк заслуживает внимания в первую очередь потому, что мало где уступающая команда успевает отыграть два мяча по ходу тайма, а затем и вовсе отправить в раздевалку соперников в роли догоняющих. От такого нокдауна не помог даже Марио Балотелли открывший счет во встрече и в целом прекрасно выступающий в этом сезоне. Как итог – четвертый гол Луиса Густаво в дебюте второго тайма окончательно нокаутировал пришедших на «Альянц Ривьеру» поклонников «орлов», а футболистов подавно. Три подряд победы «провансальцев» позволили команде подняться на третью строчку.

5. Меньше слов, больше результата. «Кан» и «Нант» в этом сезоне удивляют французскую футбольную общественность, но остальную Европу. А если нет, то обязательно стоит к ним присмотреться. Обе команды проиграли два стартовых тура, а спустя следующие 6 матчей поднялись на 4 и 5 место, а это к слову выше, чем «Лион», «Сент-Этьен», «Бордо» и «Ницца». Но дело не в турнирной таблице, дело в статистике: за 8 туров “Нант» забил 6 мячей при 5 пропущенных, одержал 5 побед, 1 раз сыграл вничью, что дает 16 очков и 4-ю позицию. Старания Клаудио Раньери уже видны, а что будет дальше? Может быть нам ждать французский «Лестер»?

«Кан» в свою очередь забил 7, пропустил 4, что дает те же 5 побед, 15 очков и 5-ю позицию. В очной встречи против «Нанта» команда Патриса Гаранда уступила с минимальным счетом 0:1 в 6-ом туре.

Такими минимальными статистическими данными и при этом более чем высоким результатом в Европе похвастаться сейчас никто не может, что делает оба клуба уникумами в своей среде.

Остальные:

После разгромного поражения «Сент-Этьена» от «ПСЖ», «зеленые» никак не могут заново обрести ту игру, которую показывали в первых трех турах. В этот раз команда Оскара Гарсии уступили «Труа».

«Дижон» сыграл вничью со «Страсбуром» упустив победу в добавленное время. Аналогичный результат был зафиксирован в матче «Генгама» и «Тулузы».

Обязательное упоминание:

Матч «Амьена» и «Лилля» будет доигран в другой день. Вероятнее всего встреча даже будет перенесена на «Пьер Моруа», так как французская ассоциация футбола опасается проводить матчи на «Стад де ла Ликон». Дело в том, что после забитого мяча «Лилля» болельщики бурно праздновали гол, навалились на перегородку, после чего десятки фанатов рухнули вниз друг на друга. По официальной информации раненых было порядка 29 человек, а госпитализированы оказались порядка 5 человек. Погибших к счастью нет.

Аналогичный инцидент со старого матча «Тур» — «Монако»:

Французские власти начали расследование по данному инциденту.

Техника не безупречна:

В матче между «Ренном» и «Каном» произошел инцидент с участием видеоповторов. На 56 минуте матча после крученной подачи с углового голкипер гостей Реми Веркутр выбил мяч почти с ленточки ворот (до забитого мяча там было далеко). После следующего углового арбитр Амари Делеруа остановил атаку «Ренна», чтобы посмотреть видеоповтор (дело в том, что система фиксации гола засчитала взятие ворот, когда Веркутр выбивал мяч кулаками, а судье сообщили об этом не сразу). Делеруа профессионально разобрался в ситуации и благодаря нововведению взятие ворот было отменено. Единственным минусом в этой истории можно считать сбитый темп матча и потерянную атаку «Ренна».

When Goal line technology gets it wrong ⚠️

Watch the madness in France unfold from an innocuous corner… at least the referee sees sense! pic.twitter.com/VcMyZxgmHi

— Goal (@goal) September 30, 2017