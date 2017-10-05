Ошибка фиксации гола, обвал трибуны «Лилля», бриллиантовый штрафной Неймара, волевой характер «Марселя», и многое другое. Обзор 8-го тура Лиги 1.

«ПСЖ» преподносит «хороший» подарок «Бордо» на день рождение, «Марсель» пропускает два, но в итоге побеждает в меньшинстве, видеоповтор спасает «Кан», «Монако» вновь теряет очки, а арбитр встречи «Анже» — «Лион» ведет себя непрофессионально, и многое другое. Ежендельник «Футбол» подводит итоги 8-го тура чемпионата Франции.

1. Бриллиант по прозвищу Ней. После неожиданной ничьи с «Монпелье» в предыдущем туре «ПСЖ» принялся массово уничтожать своих соперников. В середине недели под столичный каток попала мюнхенская «Бавария», после чего был отправлен в отставку главный тренер немецкого клуба Карло Анчелоти. В эти выходные «парижане» без проблем разобрались со стабильно играющим «Бордо», забив 5 мячей уже в первом тайме. Ключевой фигурой матча был конечно же бразилец Неймар: сначала Ней забил просто умопомрачительный штрафной, затем отдал передачу на Кавани, а на исходе тайма реализовал пенальти. Стоит также отметить первый голевой пас Николя де Превиля, перешедшего в «Бордо» из тонущего «Лилля» Марсело Бьелсы в последние дни трансферного окна.

Неймар открывает счет со штрафного:

2. Вторая ошибка «Монако». «Монегаски» на данный момент неудачно сочетают групповую стадию Лиги чемпионов и чемпионат страны. Ну посудите сами: после поражения от «Ниццы» (0:4) Фалькао и компания сыграла вничью в гостевом матче с «РБ Лейпцигом». На этот раз «красно-белые» остались без шансов в домашнем матче с «Порту» (0:3), а спустя несколько дней сыграли вничью с «Монпелье» упустив победу в компенсированное арбитром время. Успокоить себя поклонники «монегасков» могут лишь напоминанием, что Радамель Фалькао является лучшим бомбардиром лиги, хотя отпущенный вперед «ПСЖ» и третье место в группе Лиги чемпионов вряд ли смогут заставить болельщиков и команду улыбнуться.

Гроза авторитетов. «Монпелье» набирает 5 очков в последних трех встречах и маленькими шагами выбирается из «красной» зоны. «Паладины» сумели отобрать очки у «Монако», а в предыдущем туре у «ПСЖ» и теперь являются единственной командой в Европе, которая на данный момент не пропустила от грозного нападения парижского клуба.

3. Осенняя депрессия. «Лион» в третий раз в этом сезоне играет вничью (3:3). Правда, на этот раз «львы» сыграли так в гостевом матче. Интересный факт: во всех трех матчах команда Бруно Женезио открывала счет в первом тайме, в двух из них вела с разницей в два мяча по ходу игры, в одном вела дважды. Если такой результат матча с «Бордо» был зафиксирован давно в августе, то последние матчи против «Дижона» и «Анже» имеют разницу лишь в 8 дней, а между ними еще домашняя встреча Лиги Европы с «Аталантой», но не с таким обилием забитых мячей (1:1). Вообще сентябрь для «Лиона» получился менее удачным, чем август. Для статистики: Август – 4 матча, 2 победы, 2 ничьи. Сентябрь – 6 матчей, 1 победа 4 ничьи, 1 поражение, причем «львы» не знают побед именно в последних 5 матчах (с учетом группового этапа Лиги Европы – 2 матча).

Не забудем и про «Анже». За 8 туров «скоисты» набрали 9 очков, проиграв при этом лишь однажды (главному аутсайдеру Лиги 1 – «Метцу»). Бойцы Стефана Мулена как и проиграли 1 раз, так победили единожды. Если по началу такие результаты для маленькой команды казались удачными, то сейчас стоит задуматься. За 8 туров «Анже» имеет в своей коллекции три разных ничейных результата (1:1, 2:2, 3:3), что говорит о неплохом нападении (12 забитых), но также о нестабильной защите (11 пропущенных), что в целом дает +1 и 12 место в турнирной таблице. Больше ничьих на данный момент лишь у «Урала» (7) из РФПЛ, однако команда из Екатеринбурга провела на 4 тура больше. Интересный факт: если взять результаты «Анже» и «Урала» после 8-и туров, то екатеринбургский клуб имел аналогичную статистику – 1 победа, 6 ничьих, 1 поражение, а единственный выигрыш был добыт также во втором туре. Отличие лишь в забитых и пропущенных мячах, и в первом поражении («Анже» — 6-й тур, «Урал» — 8-й тур).

Фанатская трибуна «Анже» на матче с «Лионом»:

4. Марсельский характер. Подопечные Руди Гарсии побеждают в третьем туре подряд, плюс ко всему имеют по победе и поражению в розыгрыше Лиги Европы. На этот раз «Марсель» разобрался с «Ниццей» Люсьена Фавра уступая по ходу матча в два мяча. Такой камбэк заслуживает внимания в первую очередь потому, что мало где уступающая команда успевает отыграть два мяча по ходу тайма, а затем и вовсе отправить в раздевалку соперников в роли догоняющих. От такого нокдауна не помог даже Марио Балотелли открывший счет во встрече и в целом прекрасно выступающий в этом сезоне. Как итог – четвертый гол Луиса Густаво в дебюте второго тайма окончательно нокаутировал пришедших на «Альянц Ривьеру» поклонников «орлов», а футболистов подавно. Три подряд победы «провансальцев» позволили команде подняться на третью строчку.

5. Меньше слов, больше результата. «Кан» и «Нант» в этом сезоне удивляют французскую футбольную общественность, но остальную Европу. А если нет, то обязательно стоит к ним присмотреться. Обе команды проиграли два стартовых тура, а спустя следующие 6 матчей поднялись на 4 и 5 место, а это к слову выше, чем «Лион», «Сент-Этьен», «Бордо» и «Ницца». Но дело не в турнирной таблице, дело в статистике: за 8 туров “Нант» забил 6 мячей при 5 пропущенных, одержал 5 побед, 1 раз сыграл вничью, что дает 16 очков и 4-ю позицию. Старания Клаудио Раньери уже видны, а что будет дальше? Может быть нам ждать французский «Лестер»?

«Кан» в свою очередь забил 7, пропустил 4, что дает те же 5 побед, 15 очков и 5-ю позицию. В очной встречи против «Нанта» команда Патриса Гаранда уступила с минимальным счетом 0:1 в 6-ом туре.

Такими минимальными статистическими данными и при этом более чем высоким результатом в Европе похвастаться сейчас никто не может, что делает оба клуба уникумами в своей среде.

Остальные:

После разгромного поражения «Сент-Этьена» от «ПСЖ», «зеленые» никак не могут заново обрести ту игру, которую показывали в первых трех турах. В этот раз команда Оскара Гарсии уступили «Труа».

«Дижон» сыграл вничью со «Страсбуром» упустив победу в добавленное время. Аналогичный результат был зафиксирован в матче «Генгама» и «Тулузы».

Обязательное упоминание:

Матч «Амьена» и «Лилля» будет доигран в другой день. Вероятнее всего встреча даже будет перенесена на «Пьер Моруа», так как французская ассоциация футбола опасается проводить матчи на «Стад де ла Ликон». Дело в том, что после забитого мяча «Лилля» болельщики бурно праздновали гол, навалились на перегородку, после чего десятки фанатов рухнули вниз друг на друга. По официальной информации раненых было порядка 29 человек, а госпитализированы оказались порядка 5 человек. Погибших к счастью нет.

Et le panneau publicitaire qui indique au même moment : « Conforama : le confort pour tous » #ASCLOSCpic.twitter.com/jcRPiGApf2 — Fred ✨ (@FredericLoire) September 30, 2017

Аналогичный инцидент со старого матча «Тур» — «Монако»:

Один из болельщиков «Лилля»: «Я даже не знаю, кто забил. Внезапно все начало падать на меня, я мог ничего слышать и видеть. Меня вытащили пожарные и Франк Берья (заместитель спортивного директора клуба), а затем я ушел в машину скорой помощи. Меня шокирует мысль, что подобное может произойти на стадионе в Европе, где даже простой дым под запретом. В понедельник я не смогу работать».

Французские власти начали расследование по данному инциденту.

Техника не безупречна:

В матче между «Ренном» и «Каном» произошел инцидент с участием видеоповторов. На 56 минуте матча после крученной подачи с углового голкипер гостей Реми Веркутр выбил мяч почти с ленточки ворот (до забитого мяча там было далеко). После следующего углового арбитр Амари Делеруа остановил атаку «Ренна», чтобы посмотреть видеоповтор (дело в том, что система фиксации гола засчитала взятие ворот, когда Веркутр выбивал мяч кулаками, а судье сообщили об этом не сразу). Делеруа профессионально разобрался в ситуации и благодаря нововведению взятие ворот было отменено. Единственным минусом в этой истории можно считать сбитый темп матча и потерянную атаку «Ренна».

When Goal line technology gets it wrong ⚠️ Watch the madness in France unfold from an innocuous corner… at least the referee sees sense! pic.twitter.com/VcMyZxgmHi — Goal (@goal) September 30, 2017

Цитата тура:

После инцидента на «де ла Ликон» президент «Амьена» Бернан Жоанан возложил вину на болельщиков «Лилля» заявив: Ограждение на трибуне нашего стадиона находилось в идеальном состоянии В ответ на столь равнодушное заявление Бернана свою позицию высказал генеральный директор «догов» Марк Ингла: Хозяева поля не обеспечили условия безопасности, что и стало причиной трагедии. Мы требуем проведения справедливого расследования. Добавив: «Заявления президента «Амьена» кажутся безответственными и недостойными».

Герой тура:

Сенегальский нападающий «Монпелье» Сулейман Камара сумел спасти свою команду в выездном матче с «Монако» на 92-й минуте матча воспользовавшись хорошей скидкой Кевина Бериго.

Как и предыдущий герой, форвард «Страсбура» Мартен Террье спас свою команду в добавленное время. Гол получился достаточно курьезным: сначала защитник «Дижона» оставил мяч своему голкиперу, тот не успел его зафиксировать из-за расторопных действий защитника гостей Кадера Мангане, мяч отскочил к Террье, затем попал то ли в спину, то ли в пятую точку Кадеру, после чего вновь отлетел к Мартену, который закатил мяч в пустые ворота.

🔙 @Martin_Terrier (90'+2) : le but qui fait du bien ⚽️😊

🏁 Feuille de match et résumé 🎥 de #DFCORCSA ⤵️https://t.co/h0foKi4W6F pic.twitter.com/H0ZhLS5uGu — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) October 2, 2017

Антигерой тура:

В отличии от своего коллеги по судейству, Микаэль Лесаж повел себя не совсем профессионально, что во многом повлияло на итоговый счет матча «Анже» — «Лион». На 50-й минуте встречи (при счете 1:3 в пользу «львов») защитник Марсело нарушил правило прям перед собственной штрафной. Лесаж показал футболисту желтую карточку, которой игрок был недоволен (ну вы знаете эти невиновные лица). После всех возмущений арбитр начал убирать карточку в карман, а Марсело совершенно случайно выбил у того карточку из рук. Судья расценил данное действо неспортивным и сразу же показал красную карточку. Возмущению игроков «Лиона» не было предела, а в оставшееся время гости пропустили дважды, что в итоге дало ничейный результат (3:3):

А вы как считаете? Арбитр не прав и поступил непрофессионально

Это красная карточка, игрок сам виноват

Оба не правы Просмотреть результаты

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Нападающий «Метца» Нолан Ру мог принести одно очко своей команде, но на 95-й минуте пробил выше с одиннадцатиметрового. Команда продолжила протирать дно турнирной таблицы с одной победой в активе. Ру был очень расстроен, что даже полузащитник «Нанта» Адриен Томассон принялся успокаивать форварда, вместо того, чтобы радоваться очередной победе:

Quelle ambiance samedi au Stade de la Beaujoire en fin de rencontre… 🔥 🎥 La vidéo complète 👉 https://t.co/E8iNda1OKS pic.twitter.com/cHTxOnKGVq — FC Nantes (@FCNantes) October 3, 2017

Цифра тура:

Основанный 1 октября 1881 года футбольный клуб «Бордо» отпраздновал свое 136-летие. Празднование получилось не совсем красочным, так как за день до этого команда Жослена Гурвеннека уступила «ПСЖ» на «Парк де Пренс» со счетом 6:2.

Результаты тура:

Ницца — Марсель — 2:4 (2:3)

1:0 – Балотелли (4),

2:0 – Сери (16),

2:1 – Окампос (26),

2:2 — Лис-Мелу (40, в свои ворота),

2:3 – Окампос (44),

2:4 – Густаво (48).

Анже – Лион – 3:3 (1:3)

0:1 – Диас (5),

1:1 – Рафаэль (30, в свои ворота),

1:2 – Диакаби (38),

1:3 – Депай (41),

2:3 – Экамби (58),

3:3 – И.Траоре (67).

Труа – Сент-Этьен – 2:1 (1:0)

1:0 – Пеле (41),

1:1 – Эрнани (53),

2:1 – Хауи (57).

Ренн – Кан – 0:1 (0:1)

0:1 – Бенсебайни (34, в свои ворота)

Нант – Метц – 1:0 (1:0)

1:0 – Сала (3).

Генгам – Тулуза – 1:1 (1:1)

1:0 – Тюрам (1),

1:1 – Сомалия (40).

Дижон – Страсбур – 1:1 (0:0)

1:0 – Квон (78),

1:1 – Террье (90).

Монако – Монпелье – 1:1 (1:0)

1:0 – Фалькао (38),

1:1 – Камара (90).

ПСЖ – Бордо – 6:2 (5:1)

1:0 – Неймар (5),

2:0 – Кавани (12),

3:0 – Менье (21),

3:1 – Санкаре (31),

4:1 – Неймар (40),

5:1 – Дракслер (45),

6:1 – Мбаппе (58),

6:2 – Малком (90).

Амьен – Лилль – перенесен

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 12 — Фалькао (Монако), 8 — Кавани (ПСЖ), 6 — Диас (Лион), Неймар (ПСЖ).

Текст: Никита Пронин

Фото: Global Look Press, твиттер Кана, Анже