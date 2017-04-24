Орлиный профиль. Как «Ницца» спустя 40 лет попала в тройку Лиги 1

Главное откровение первого круга – «Ницца» выдержала кадровый дефицит и удержалась в медальной тройке Лиги 1. «Гимнасты» после победы над «Нанси» (3:1) «допрыгались» до места в Лиге чемпионов. Подобного с клубом не случалось с 1976 года.

Новый тренер

Успех, к которому пришел Люсьен Фавр всего за сезон, так и не достиг за четыре года его предшественник — Клод Пюэль. Пусть этот специалист и мог обвинить ветер в поражении своей команды, но именно он дважды был невероятно близок к медалям. В сезоне-2012/13 не хватило 3 очков, чтобы догнать «Лион», а спустя четыре года — двух до «Монако». Несмотря на место в Лиге Европы и, казалось бы, успешный сезон, Пюэль «Ниццу» все же покинул. На освободившееся место назначали Люсьена Фавра. Швейцарец, сделав имя на родине, уехал в соседнюю Германию. О нем с теплотой вспоминают в «Герте», а для менхенгладбахской «Боруссии» Люсьен вовсе легенда. Он первым вывел «жеребят» в Лигу чемпионов. Во всех командах швейцарец ставил контратакующую игру, где делал упор на сверхскоростные фланги. В «Ницце» же Люсьен пошел от обратного, насытил центр поля и сделал упор на контроль мяча, выработав узнаваемый «удушающий» стиль.

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Мозговой центр

Подобную философию «Ницца» проповедует благодаря трио мудрецов в средней линии. Венсан Козьелло – неприметный паренек с ростом 168 см, ставший открытием прошлого сезона. Уже сейчас его называют французским Хави из-за тончайшего чувства паса. Вряд ли Жана-Микаэля Сери можно назвать ивуарийским Иньестой, но полузащитник определенно перерос уровень Лиги 1. Люсьен Фавр освободил африканца от части оборонительных задач, выдал дирижерскую палочку, и теперь Сери – лучший распасовщик лиги с 9 ассистами. Важность полузащитника ярче всего проявилась, когда из-за его отсутствия на Кубке Африки «Ницца» упустила «Монако» с «ПСЖ» в отрыв. Сейчас «гимнасты» судорожно пытаются продлить с ним контракт. Третий в компании — Вилан Сиприен, пришедший из «Ланса» на замену Нампалису Менди. Молодой опорник до разрыва крестообразных связок сохранял стабильные 90 процентов точности передач.

Тур де Лазарет

Тема травм в «Ницце» особенно острая. Помимо Сиприена «гимнасты» лишились до конца чемпионата Алассана Плеа. Лучший бомбардир клуба к середине сезона настрелял 11 голов, а подменить форварда мог только Марио Балотелли. Мятежный итальянец игнорировал одноклубников, постоянно удалялся с поля, а недавно пропустил начало матча из-за сильно затянутых шнурков. Но в ответственный момент доля сознательности в Бало все же проявилась. На внимание со стороны трибун Марио отвечал голами в миксе с красными карточками, а «Ницца» неоднократно переламывала тяжелейшие матчи.

Новая жизнь Данте

Крепкая рука лидера – то, чего не хватало «Ницце» Пюэля и в решающие моменты не позволяло выдержать напряжение. У Фавра появился Данте. Тридцатитрехлетний бразилец – самый опытный в составе «Ниццы». Он сыгрался в центре защиты с Полем Бессом и поддерживал молодого соотечественника – Далберта. Данте признался, что в Вольфсбурге жил тускло, а на Лазурном Берегу почувствовал себя счастливым. Экс-защитник «Баварии» не прослыл сверхнадежным, но в новом клубе ему отведена важная роль лидера раздевалки.

Серый кардинал

С приходом Данте увереннее себя почувствовал и 23-летний вратарь Йоан Кардиналь. Два года назад молодой игрок числился лишь третьим голкипером. Он вытеснил опытного Симона Пуплена и Муэ Ассена, которому Клод Пюэль доверял намного больше. В этом сезоне Йоан окреп не только внешне, но прибавил и в психологии. Чтобы претендовать на место в сборной, ему еще нужно улучшить игру на выходах. «Ницца» — вторая команда лиги после «ПСЖ» по пропущенным голам.

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12-й игрок

Последний раз «Ницца» проигрывала в домашнем матче Лиги 1 26 февраля 2016 года. Фанаты «орлов» не такие буйные, как корсиканские ультрас, приезжающие на выезд, словно на войну. Не такие многочисленные, как фанаты «ПСЖ» или «Марселя». «Ницца» собирает на «Альянц Ривьере» в среднем по 22 тысячи болельщиков (7-й показатель Лиги 1), что на 10 тысяч меньше общей вместимости. При этом местные фанаты неистово гонят команду вперед и никогда не умолкают, держа футболистов в тонусе. В случае плохой самоотдачи самые радикальные их представители приедут на базу и устроят фейерверк, как это было два года назад после поражения от «Сент-Этьена» (0:5).

Легко ли быть молодым

И все же команда у Фавра еще очень молодая, хотя и харизматичная. Бразильский левый защитник Далберт в ближайшие годы может вытеснить из сборной Марсело. Со скамьи уже сейчас готовы выйти многообещающие полузащитники Реми Вальтер и Арно Лусамба. Если внимание не испортит 18-летнего Маланга Сарра, то во Франции появится классный защитник. Кажется, для Лиги чемпионов не хватает пары-тройки бойцов, но «Ницце» до осени еще предстоит удерживать лидеров, что будет очень непросто.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.