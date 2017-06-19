Оранжевый – хит сезона. Как живет футбольный Екатеринбурга

Минувший сезон мог ознаменоваться для «Урала» триумфом, но завершился досадным разочарованием. Екатеринбургский клуб впервые в истории добрался до финала Кубка России и был в шаге от завоевания трофея и выхода в еврокубки. Поражение от «Локомотива» поставило крест на этих надеждах, а проигрыш в Санкт-Петербурге при неоднозначном судействе арбитра Еськова психологически надломил команду на финише сезона. Но болельщики и все причастные к «Уралу» люди не отчаиваются и с оптимизмом смотрят в будущее. Еженедельник «Футбол» отправился в Екатеринбург, чтобы лично посмотреть, чем живет главный клуб города.

Доспехи, Пошкус, стадион

«А этот диван нам подарила одна мебельная компания за выход в финал Кубка России», — хвастается пресс-аташе «Урала» Никита Медведевских, показывая в сторону нового оранжево-черного дивана, стоящего в офисе екатеринбургского клуба. Над ним в стеклянной рамке висит игровая футболка литовского нападающего Робертаса Пошкуса, долгое время выступавшего в России, в том числе в составе «Урала». Помимо нее на своеобразной стене почета еще целый ряд футболок бывших и нынешних иностранных игроков «шмелей», таких как исландец Оттесен и любимец местных болельщиков замбиец Лунгу, которого президент клуба Григорий Иванов называет своим сыном. В офисе преобладают оранжевые и черные цвета, чтобы у посетителей не возникало никаких сомнений, куда они попали. А в приемной Иванова стоят рыцарские доспехи в натуральную величину. Те, что обычно можно встретить на экскурсиях в старинных замках.

Офис клуба расположен в центре Екатеринбурга, а из окна даже можно разглядеть стадион «Центральный», который сейчас находится в процессе реконструкции к предстоящему ЧМ-2018. Не так давно арена уже пережила масштабные ремонтные работы. По первоначальному замыслу на месте «Центрального» должны были построить абсолютно новый стадион, а тендер выиграла французская компания. Но в 2001 году арене был присвоен статус памятника архитектуры, что помешало осуществлению этих планов. В итоге реконструкцией согласилась руководить черногорская компания. Работы были начаты в 2007-м, и их планировалось завершить к лету 2009 года. Однако из-за большого объема работ и проблем с финансированием к концу 2009 года готовность объекта оценивалась лишь в 50%. В 2010-м сменился подрядчик, и переделывать проект поручили местной строительной компании. А затем начались судебные разбирательства, и участок под стадионом был арестован, что в очередной раз отодвинуло сроки сдачи объекта. Работы были полностью завершены к началу августа 2011 года, в общей сложности на реконструкцию потратили 2,5 млрд рублей.

На обновленном стадионе были проведены финал Кубка России-2011/12 и несколько встреч с участием молодежной сборной страны. Но чтобы принимать матчи чемпионата мира, арена должна вмещать минимум 35 тысяч зрителей и иметь число парковочных мест не менее 4 тысяч. «Центральный» не соответствовал требуемым нормам, поэтому его пришлось закрывать на повторную реконструкцию. По словам президента «Урала» Григория Иванова, работы идут по плану и будут завершены в срок – к концу этого года. На данный момент полностью закончена установка железобетонных каркасов и металлических навесов. В апреле был начат процесс монтажа фасада и трибун, в конце мая стартовали работы по укладке мембраны, блокирующей пропуск воды. Установка систем отопления и водоснабжения, а также теплоснабжения поля завершена на 100%. На арене будет два больших табло — на северо-востоке и юго-западе — размером 18х9 м. Многие объекты на стадионе делаются по требованиям ФИФА. Это, в частности, касается входной 4-метровой двери, разминочной зоны с искусственным покрытием, помещений для медкабинета и допинг-контроля. Проектировщиками было принято интересное решение: чтобы подстраховать уже имеющиеся стены, они прикрепили их к новому каркасу. К октябрю на объекте уже не будет никакой тяжелой техники типа экскаваторов и бульдозеров.

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Сейчас «Урал» проводит свои домашние матчи на «СКБ-Банк Арене» (до июля 2015 года она носила название «Уралмаш»), вмещающей 10 тысяч болельщиков. В минувшем сезоне «шмели» заняли 15-е место по средней посещаемости домашних матчей среди команд Премьер-лиги, опередив лишь «Томь». Но даже несмотря на эти цифры, команда очень любима в городе, а выход «Урала» в финал Кубка России лишь поспособствовал росту интереса к нему. Одним из негативных факторов, напрямую влияющих на низкую посещаемость футбольных матчей в Екатеринбурге этой весной, стали неблагоприятные погодные условия. «В этом сезоне у нас ни на одном домашнем матче не было хорошей погоды. Либо порывистый ветер, либо проливной дождь, либо все сразу. А буквально на следующий день может появиться солнце, и никаких осадков», — рассказывают болельщики клуба. Убедиться в этом мне удается на личном примере. Накануне игры против «Краснодара» в городе была прекрасная погода и светило солнце, но утром следующего дня небо застелили тучи. По ходу первого тайма болельщики, пришедшие на матч, пережили всевозможные капризы природы. Сначала было ясно, затем начался град, потом тучи скрылись, вернулось солнце и поднялся сильный ветер, а завершалась первая половина игры под проливным дождем.

Фан-сектор и танцы майонезов

Но даже погода не в силах испортить настрой фанатов, которые активно гонят «Урал» вперед разнообразными кричалками и песнями. Среди них можно услышать и упоминание прежнего названия клуба — «Уралмаш»: «Родился парнишка, мутант и алкаш, и первое слово сказал: «Уралмаш». В «Урал» екатеринбургский клуб был переименован в 2003 году. «Такое название предложил дать тогдашний председатель правительства Свердловской области Алексей Петрович Воробьев. Он сказал просто: «А зачем голову ломать? «Урал» Свердловская область!» И как-то название сразу привязалось, и никто не стал его больше менять», — раскрывает подробности вице-президент клуба Александр Левин. Изредка бодрые заряды фанатов прерывает диктор стадиона. Помимо стандартных объявлений о заменах и авторах забитых голов он делает весьма шокирующие и неожиданные заявления: «Уважаемые болельщики, найдены ключи от автомобиля ВАЗ». Болельщики встречают подобные новости одобрительным смехом и шутками про коронную фразу Леонида Якубовича из шоу «Поле чудес».

В конце осени рунет буквально взорвался после видео с домашнего матча «Урала» против «Ростова». В перерыве той встречи на поле вышел маскот «Урала» — Шмель, а вместе с ним появилось еще несколько человек, одетых в костюмы упаковок и банок майонеза. Умелые телевизионщики моментально скреативили и наложили на видео музыку из сериала «Мастер и Маргарита», которая звучала в сцене бала у Воланда. С того момента веселые майонезики стали неотъемлемой частью домашних матчей «Урала» и активно развлекают маленьких зрителей, пришедших на игру с родителями. Идею акции подал один из спонсоров «Урала», занимающийся в том числе производством майонеза. «Они рассказали, что у них есть костюмы и группа людей, которые часто принимают участие в разных мероприятиях, а также специально заученные танцы. Предложили также задействовать маскот «Урала» — Шмеля. Впервые подобную акцию провели на благотворительном матче с мини-футбольным клубом «Синара», но тогда особо никто не обратил на это внимание. Подумаешь, танцующие майонезы. А после игры с «Ростовом» это видео распространили по соцсетям, и начался настоящий бум», — рассказывает пресс-аташе «Урала». Теперь майонезы танцуют на стадионе под музыку из «Мастера и Маргариты», которая и сделала их популярными.

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Эта же компания помогала клубу организовать фан-зону на одной из городских площадей, где болельщики на большом экране могли следить за финалом Национального кубка, в котором «Урал» бился с «Локомотивом». На мероприятии выступали музыкальные группы и проводились розыгрыши призов среди болельщиков. По данным клуба, эту фан-зону посетило около 5 тысяч человек.

Кроме того, в феврале «Урал» запустил реалити-проект «11». Его цель — собрать и подготовить команду болельщиков, которая сыграет против основного состава «шмелей» перед стартом нового сезона. Клуб провел несколько этапов отбора среди болельщиков, в которых принимали участие селекционеры «Урала» и тренеры «Урала-2». Поступило порядка ста заявок, из которых 70 были удовлетворены. Для успешного прохождения отбора нужно было определенное количество баллов. Работники клуба набрали группу лучших, и сейчас они уже проводят полноценные тренировки. Вскоре будут определены 11 игроков для стартового состава, а еще несколько человек попадут в запас и также смогут принять участие в игре. «Многие думают, что мы своровали идею у «Матч ТВ», но на самом деле мы раньше них запустили этот проект. Получилось почти параллельно, но они стартовали чуть позже. Люди с удовольствием приходят и получают удовлетворение от того, что с ними занимаются профессиональные тренеры», — делится подробностями президент клуба Григорий Иванов.

Пионерлагерь

Одним из самых проблемных вопросов для большинства российских клубов, в том числе играющих в РФПЛ, остается инфраструктура. В распоряжении «Урала» есть крытый манеж, на котором часто проводит свои матчи молодежная команда, а также база отдыха «Бажовия», исполняющая роль спортивной базы клуба. Расположена она в городе Сысерть, что в 45 минутах езды от Екатеринбурга, и с виду больше похожа на загородный санаторий или дом отдыха. «Вообще, это бывший пионерлагерь «Ласточка», — начинает свой рассказ Никита Медведевских, который проводит мне экскурсию по территории базы. — В 2002-2003 годах возникла такая ситуация, что не было мест, где «Урал» мог бы тренироваться. Предыдущая база «Уралмаша» в Кашино сгорела в тот сезон, когда команда вылетела из высшей лиги. Клубу в срочном порядке была необходима база, и приняли решение переоборудовать под это пионерский лагерь. Единственная проблема в том, что здесь практически нет никакой телефонной связи. Если интернет еще работает, то пообщаться по телефону часто нет никакой возможности».

Также этой базой пользуется мини-футбольная «Синара», но им приходится сложнее, потому что нет зала для тренировок и приходится заниматься на футбольном поле. Трава на тренировочных полях не оборудована системой подогрева и созревает достаточно поздно, поэтому зимой команда тренируется в манеже, когда находится в Екатеринбурге. Скоро на одном из полей планируется постелить качественный искусственный газон. Сюда постоянно заезжают разные детские команды из ДЮСШ, летом проводят соревнования, а со старого стадиона клуба даже перевезли табло. Когда команда отсутствует на базе, она тоже не простаивает без дела: ее может арендовать для отдыха любой желающий. «Кстати, когда договаривались с Гончаренко о контракте и показывали ему инфраструктуру, в том числе эту базу, он при виде тренировочного поля, которое чуть меньше принятых стандартов, заявил: «Мы в мини-футбол, что ли, играем?» У него была идея по-другому нанести разметку – поперек, чтобы ширина поля соответствовала общепринятым параметрам», — добавляет пресс-атташе клуба.

После более близкого знакомства с «Уралом» успехи команды не кажутся случайными, и их можно назвать заслуженными. Особое восхищение вызывает тот факт, что в условиях не самого большого бюджета клуб умудряется из сезона в сезон проводить точечные усиления состава, подписывая новых игроков совершенно бесплатно. Именно в «Урале» раскрылись Олег Шатов, Александр Ерохин и Вячеслав Подберезкин. Здесь перезапустил свою карьеру Федор Смолов, а сейчас отличную игру демонстрируют Эрик Бикфалви, Владимир Ильин и Дмитрий Арапов. В городе с нетерпением ждут предстоящего чемпионата мира и возвращения обновленного «Центрального», с помощью которого «Урал» наконец-то сможет повысить посещаемость.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, ФК «Урал», Никита Котов