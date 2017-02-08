Ограбление по-итальянски. «Наполи» попытается оставить «Реал» без Лиги чемпионов

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. В преддверии матчей на вылет еженедельник «Футбол» напоминает о положении дел участников 1/8 финала и делится кратким досье на тренеров. На очереди – «Реал» и «Наполи».

Матч 1: «Реал» – «Наполи» 15.02.2017, 22:45

Матч 2: «Наполи» – «Реал» 07.03.2017, 22:45

«Реал» (Мадрид)

Год основания: 1902

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Высшее достижение в ЛЧ: чемпион (1955/56–1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16)

Рейтинг УЕФА: 1

«Галактикос» под руководством Зинедина Зидана выглядит все мощнее, хотя, казалось бы, куда же еще. Легкие пробуксовки, конечно, случаются. Например, в конце сентября «Реал» три матча подряд сыграл вничью. Причем если потерю очков с «Вильярреалом» еще можно объяснить качественной игрой последних, то ничейные результаты с «Лас-Пальмас» и «Эйбаром» вряд ли можно отнести к логичным исходам. Так что «сливочным» надо продолжать оттачивать инстинкт убийцы. Тем более что и в Лиге чемпионов выступление «Реала» нельзя назвать безупречным, ведь дортмундская «Боруссия» опередила «королевский» клуб в группе. И все же в паре с «Наполи» мадридцы выглядят предпочтительнее, хотя итальянцы могут доставить «Реалу» проблемы.

Главный тренер: Зинедин Зидан

Многие скептически относились к назначению Зидана главным тренером «Реала», учитывая отсутствие опыта тренерской работы, если не считать пары лет с «молодежкой». Но авторитет Зизу оказался столь велик, что команда приняла его назначение без лишних проблем. 40 матчей без поражений провели «галактикос» с новым наставником, прежде чем «Севилья» сумела одержать над ними верх. У Зидана складывается солидный дебют на тренерском поприще. Прошлый год принес ему победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. Если он и дальше будет продолжать так уверенно руководить командой, его тренерская карьера может стать такой же звездной, как и игровая, и это вознесет Зидана в ранг величайших футбольных деятелей всех времен. Впрочем, раньше времени загадывать не стоит.

«Наполи»

Год основания: 1926

Стадион: «Сан-Паоло»

Высшее достижение в ЛЧ: 1/8 финала (2011/12)

Рейтинг УЕФА: 16

После 23 туров в Серии А «Наполи» потерпел меньше всех поражений – только три. Ненужные потери очков не дали неаполитанцам забраться на первое место, но команда снова выглядит одним из главных конкурентов «Ювентуса». Для кандидата на чемпионство «Наполи» многовато пропускает, зато забивает больше всех. Травма Милика могла стать большой проблемой, если бы на авансцену не вышел Дрис Мертенс. Помимо него отличную планку задают Лоренцо Инсинье, Хосе Кальехон и конечно Марек Гамшик. Неаполитанцы с честью преодолели препятствия в групповом этапе Лиги чемпионов. Однако жеребьевка определила им в соперники «Реал», что делает вероятность вылета очень высокой.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Коренной неаполитанец с большой страстью подошел к назначению в «Наполи» в 2015 году. Команда ураганом пронеслась по групповому этапу Лиги Европы, попутно поставив пару рекордов результативности, а в Серии А закончила первый круг на первом месте. До финиша запала не хватило, но второе место в дебютном сезоне тоже можно было признать хорошим итогом. Теперь Сарри пора доказать, что тот всплеск не был голыми эмоциями. Итальянец долго и упорно шел к возможности потренировать родной клуб. Для этого ему пришлось вскопать низшие итальянские дивизионы и перебрать десяток второсортных команд. Ему удалось взрастить «Эмполи» до элитной лиги Италии, получить приз лучшему тренеру Серии В и обратить на себя внимание грандов. Сарри явно еще не сказал последнего слова в «Наполи».

Текст: Антон Муша

Фото: еженедельник «Футбол», Global Look Press