Один дома. Почему скандинавские футболисты едут играть в Россию

Скандинавские игроки были и остаются одними из самых самобытных представителей мирового футбола. Неожиданно Российская Премьер-лига стала пристанищем для доброй части викингов. Почему так произошло и что именно цепляет скандинавов в России?

Звезды сошлись

На сегодняшний день в РПЛ играют 5 шведов и 7 исландцев. Для сравнения в Испании всего один швед и ни одного исландца, в Англии – два шведа и три исландца, в Италии – 7 шведов и один исландец, в Германии – 6 шведов и один исландец, во Франции – 5 шведов и двое исландцев. Сложно не согласиться с тем, что скандинавы – самые популярные легионеры российской лиги. Все началось еще в далеком 2003 году, когда в «Торпедо» приехал швед Юнас Валлерстедт. Он стал первым в истории нашего чемпионата скандинавским игроком, однако вернулся на родину уже спустя год. Тогда он показался слишком слабым для лиги.

Спустя десяток лет двери для викингов снова приоткрыли московские клубы. В начале 2010-х годов ЦСКА все чаще начали обращать внимание на голландский чемпионат, где обнаружили Расмуса Эльма из «АЗ». Голландский клуб согласился на трансфер, предложив в придачу Понтуса Вернблума. Эльм не задержался в ЦСКА из-за тяжелой болезни, а вот Вернблум стал лидером армейцев на долгие годы.

Сейчас самой северной командой РПЛ является «Ростов», его преследует «Краснодар», но пока не может догнать. Стоит ли заставлять учить ребят русский язык или же легче попросить Валерия Карпина освоить исландский и шведский – вопрос важный и требует обсуждения.

Дружеские советы

Сборные Швеции и Исландии существуют по принципу «спроси совета у ближнего». Главным проводником шведов в РПЛ был и остается Андреас Гранквист. «О «Краснодаре» я знал не так много. Знал, что это серьезный клуб, где играет Классон, а ранее – Гранквист. О России знал еще меньше», — рассказал новичок «Краснодара» Кристоффер Ольссон. Этот парень обошелся российскому клубу в 5 млн евро – и не зря. Он лучший игрок чемпионата Швеции прошлого года, победитель молодежного чемпионата Европы-2015 (U-21) и полный сменщик Павла Мамаева в средней линии. Как оказалось, чтобы приехать в Россию, шведам нужен только положительный отзыв авторитетных друзей.

Рагнарек. Почему сборная Исландии идет ко дну

В составе Исландии тоже есть уникум, изучивший российский чемпионат лучше некоторых российских игроков. Рагнар Сигурдссон поиграл за последние четыре года в трех клубах РПЛ: «Краснодаре», «Рубине» и «Ростове». Причем он даже успел сделать короткий перерыв в «Фулхэме», но предпочел вернуться в Россию. «У российской лиги хороший уровень, тут выступают игроки высокого класса. Мне кажется, вы недооцениваете собственную лигу и футболистов. Это немного напоминает ситуацию с исландцами. Но целый ряд российских игроков мог бы с легкостью закрепиться в английском, итальянском, испанском чемпионатах» — в интервью еженедельнику «Футбол» Рагнар оценил РПЛ даже выше, чем некоторые российские игроки.

Легкая адаптация

Скандинавы чувствуют себя комфортно в России и имеют некоторое сходство с местными жителями в менталитете. И те и другие особо не отличаются эмоциональной открытостью: они строгие и холодные. К слову, русская зима для них не страшна. Они не ощущают проблем с недостатком солнца, как бразильцы, или с очевидными различиями в кухне, как итальянцы. Им намного проще.

Кроме того, тот же шведский чемпионат по устройству напоминает знакомую нам РПЛ, но без больших денег, которыми обладает, например, «Зенит». По сути, единственное, к чему стоит привыкнуть скандинавам, – это система «осень – весна», по которой северные страны не играют и никогда не будут.

Налоговая система

Перейдем к реалиям жизни. Футболистам важен не только душевный комфорт, но и материальная выгода. Юнас Валлерстедт заработал за несколько месяцев в «Торпедо» больше, чем в «Норрчепинге» за год. А это было в начале века. Сейчас ситуация не поменялась. Скандинавы получают в РПЛ большие деньги, а отдельным бонусом служит и налоговая система России. Подоходный налог у нас составляет 13% — это ничто по сравнению с любой европейской страной. Для сравнения: максимальная ставка подоходного налога в Исландии составляет 46,22%, в Великобритании – 45%, в Германии — 47,50%, в Италии — 47,90%, в Испании – 52%, а в той самой Швеции – все 56,90%.

Шведская федерация футбола проанализировала экономику всех местных клубов и пришла к выводу, что средняя зарплата футболистов по стране составляет чуть больше 10 тысяч евро в месяц (104,314 шведских крон).

Причем нужно отметить, что это максимальный показатель в истории страны: в 2016 году средний заработок составлял около 8 тысяч евро. Для сравнения: по неофициальным источникам, Виктор Классон получает в «Краснодаре» 530 тысяч евро, что в четыре раза больше среднего шведского показателя.

Несложно догадаться, что шведы зарабатывают в России в разы больше не только за счет больших сумм и статуса легионера, но и из-за обыкновенного законодательства.

РПЛ — повышение

Как правило, скандинавы приезжают в РПЛ далеко не в статусе состоявшихся игроков. На горизонте российских клубов викинги появляются либо в статусе молодых талантов, либо отличных работящих кадров европейского уровня. В любом случае российская лига является повышением для игроков. Да и не стоит забывать, что российские клубы куда чаще играют в еврокубках, что является недостижимой роскошью для шведских и исландских команд. Вот так и получается, что деньги, менталитет, знакомства и возможности, сложившись вместе, сформировали отличное российско-скандинавское сотрудничество.

Автор: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press