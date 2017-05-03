Историческая победа «Витесса» в кубке, очередной разгром от «Селтика» и виктория «Коринтианса». Обзор топ-матчей уикенда в мировом футболе

«Витесс» впервые побеждает в Кубке Нидерландов, «Коринтианс» — вновь лучший в штате Паулиста, «Селтик» впервые забивает «Рейнджерс» пять мячей в гостях. Еженедельник «Футбол» — о самых ярких матчах уикенда в мировом футболе.

5 главный событий в мировом футболе за минувший уикенд

1. Шотландская Премьер-лига. Плей-офф чемпионов.

29 апреля «Рейнджерс» 1:5 «Селтик»

В 34-м туре (и первом в плей-офф чемпионов) вновь случилось самое злое дерби на Земле — «Рейнджерс» принимал «Селтик». За неделю до этого «Джерс» и «кельты» уже встречались в полуфинале Кубка Шотландии. Победа тогда осталась за «Селтиком» — 2:0. Кроме вечной ненависти, главная мотивация хозяев – прервать беспроигрышную серию «Селтика», которая тянется еще с прошлого сезона. Заключительное в этом сезоне дерби «Старой Фирмы» как обычно прошло в яростной борьбе, с подкатами сзади и локтями в лицо. Что касается футбола, то превосходство «Селтика» было очевидно с первых минут и к 18-й минуте оно воплотилось в гол с пенальти от Синклера и в пушечный удар от Гриффитса – 2:0. В дальнейшем игра сопровождалась грубыми фолами и многочисленными стычками. Во втором тайме Макгрегор и Боята довели преимущество «кельтов» до разгромного — 4:0. В дальнейшем команды обменялись голами. Итоговые 5:1 – «Селтик» продолжает рекордную беспроигрышную серию.

2. Бельгия. Лига Жюпиле. Плей-офф чемпионов. 6-й тур.

30 апреля, «Гент» 0:0 «Андерлехт»

В центральном матче 6-го тура бельгийского плей-офф чемпионов встречались лидеры — «Гент» и «Андерлехт», лидирующий в чемпионате. В чемпионате осталось лишь пять игр и для «Гента» это был прекрасный шанс сократить отставание от лидера до двух очков. Матч, как и ожидалось, прошел в жесткой борьбе. У «Гента» в течение игры было больше шансов, но на последних минутах исход мог быть решен в любую сторону. Итоговые 0:0 реально отражают происходившее на поле. Ничья сыграла на руку «Брюгге», который обошел «Гент» и теперь на четыре очка отстает от лидеров из Брюсселя. Судьба чемпионства, скорее всего, решится 14 мая, когда «Андерлехт» приедет в Брюгге.

3. Бразилия. Чемпионат Паулиста 2017. Финал.

30 апреля, «Понте Прета» 0:3 «Коринтианс»

Пробившись в финал штата, скромный ФК «Понте Прета» уже преподнес огромную сенсацию — на пути к главному матчу они прошли популярные «Сантос» и «Палмейрас». В финале все встало на свои места. Несмотря на то, что матч проходил на стадионе «Понте Прета», «Коринтианс» с первых минут взял игру под контроль. За счет великолепной игры в стенку на 15-й минуте Родригиньо забил первый мяч «народной команды». В начале второго тайма Жадсон, бывший игрок донецкого «Шахтера», ударом из-за штрафной удвоил преимущество «Коринтианса». А все тот же Родригиньо довершил разгром ударом головой с линии вратарской – 3:0. «Коринтианс» в 28-й раз выигрывает в чемпионате штата Паулиста.

4. Кубок Нидерландов. Финал.

30 апреля, «АЗ Алкмар» 0:2 «Витесс»

Финал Кубка Нидерландов-2017 прошел без признанных грандов голландского футбола – в главном матче встретились «АЗ» и «Витесс». Матч проходил в равной борьбе и игра могла закончиться в любую пользу. Все решило индивидуальное мастерство. На 80-й минуте вернувшийся к жизни форвард «Витесса» Рики ван Волфсвинкел после подачи со штрафного опередил защитников и проткнул мяч в ближний угол. Спустя восемь минут Рики уже в контратаке убежал от защиты «АЗ» и закрепил успех «черно-желтых». 2:0 – есть первый Кубок Нидерландов в истории «Витесса».

5. США – МЛС 2017.

30 апреля «Нью-Йорк Ред Буллз» 2:1 «Чикаго Файр»

В принципиальной сшибке двух городов, претендовавших на звание столицы, сошлись Нью-Йорк и Чикаго. Вот уже десять лет этот матч считается крайне принципиальным в МЛС. В случае победы, гости из «Файр» обошли бы конкурентов. На 37-й минуте форвард хозяев Брэдли Райт-Филлипс открыл счет, замкнув с линии вратарской прострел с левого фланга. Во втором тайме форвард «Чикаго» Николич сравнял счет, но вскоре Кемар Лоуренс вновь вывел «Нью-Йорк» вперед и установил окончательный счет в матче. 2:1 – победа «Нью-Йорка» и второе место в турнирной таблице.

Герой уикенда

Рики ван Волфсвинкел, оформивший дубль в ворота «АЗ», принес «Витессу» первый Кубок Нидерландов в истории «желто-черных».

Антигерой уикенда

Левый защитник «Рейнджерс» Майлс Бирман провел крайне неудачный матч против «Селтика». Уже на шестой минуте дерби молодой фулбек привез пенальти в ворота своей команды, чем предопределил итоговый разгром – 1:5.

Цитата уикенда

Главному тренеру «Селтика» Брендану Роджерсу даже 5:1 в дерби мало:

«Это была выдающаяся командная работа. С самого старта игры мы действовали исключительно. Единственным разочарованием стало то, что мы могли забить больше голов, но не смогли этого сделать. Мы создавали действительно хорошие моменты и могли забивать еще больше».

Фото: Global Look Press

Текст: Владимир Шевелев

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»