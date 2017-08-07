Как я провел этим летом. Обзор соцсетей топ-клубов во время подготовки к новому сезону

Подготовка европейских топ-клубов к старту нового сезона подошла к концу. Еженедельник «Футбол» изучил соцсети футболистов «Ювентуса», «Марселя», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», чтобы рассказать о том, как игроки проводили время на предсезонных сборах.

Перед турне в США главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри всерьез взялся на свой английский. Леонид Слуцкий одобряет!

А игроки «бьянконери» прошли медосмотр. Оказывается, не только Дибала носит маску

👀 @marchisiocla8 👀 ⚪⚫ #InstaJuve #FinoAllaFine A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 13, 2017 at 3:54am PDT

Кстати, Пауло сделал из своего жеста товарный знак и начал выпускать свою линию одежды

Poniéndole mucha onda a la noche 😉🤘🏻#DybalaMask #DybalaCollection Giving style to the night! Se anche di sera vuoi aver stile…. A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Jul 17, 2017 at 10:48am PDT

Футболисты «Ювентуса» прибыли в США, а гидом у них выступил никто иной, как сам Андреа Пирло, с 2015 года выступающий за «Нью-Йорк Сити»

Legends. #CiaoAmerica A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 20, 2017 at 3:43pm PDT

The best NYC tour guide is @andreapirlo21 himself! 👌 #JuventUStour #CiaoAmerica A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 22, 2017 at 6:12am PDT

Другие легенды «Юве» – Эдгар Давидс и Давид Трезеге – тоже с ними

@edgardavidsofficial + @trezeguetofficial in New York = the perfect kickabout 😎 #CiaoAmerica #JuventUStour #InstaJuve A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 22, 2017 at 3:56am PDT

Relive some old memories & make some new ones with @trezeguetofficial & @edgardavidsofficial around New York! #CiaoAmerica #JuventUStour A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 23, 2017 at 4:05am PDT

Как же в большом городе без большой зебры?

Big city, big zebra. #CiaoAmerica A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 22, 2017 at 12:08pm PDT

У «черно-белых» есть даже свой Человек-паук. Питеру Паркеру в начале его супергеройской карьеры было всего пятнадцать, а Пауло Дибалу на этой фотографии не отличить от ребенка

#DybalaMask on in Miami! #JuventUStour A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 25, 2017 at 6:53pm PDT

Дуглас Коста взял на себя роль Флэша. Намекает, что будет носиться по своему флангу со скоростью молнии

Are you ready? ⚡️DC11⚡️is. Watch his introductory press conference Monday at 14.30 CEST! #DCTheFlash 📸: @douglascosta A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 16, 2017 at 10:28am PDT

Обратная сторона тренировок чемпионов Италии. И сами развлеклись, и публику повеселили

El equipo ganador del día @cuadrado @ghiguain20_9 ⚽🏆Vamos los sudacas 💪 A post shared by Paulo Dybala (@paulodybala) on Jul 19, 2017 at 3:46pm PDT

В США «бьянконери» успевают не только готовиться к сезону, но и участвовать в рекламных акциях для Adidas

Bella giornata insieme ad @adidasfootball 💪🏻 #America #juventus A post shared by Stefano Sturaro (@stefano_sturaro27) on Jul 21, 2017 at 4:56am PDT

И даже петь

И, конечно, поиграть в Фифу

What happened when @paulodybala & @giorgiochiellini took on @angeldimariajm and @flacojp27 at @easportsfifa? #CiaoAmerica #JuventUStour A post shared by Juventus Football Club (@juventus) on Jul 26, 2017 at 1:56pm PDT

Согласитесь, самая прекрасная подготовка к сезону у Даниэле Ругани

Noi❤️🏖🌺 @michelapersico A post shared by Daniele Rugani (@daniruga) on Jul 12, 2017 at 6:26am PDT

Сразу после выхода из отпуска игроки «Олимпика» собрались вместе, чтобы покататься на рафте по бурным потокам. Все водные пороги были пройдены и марсельцы остались в восторге. Главное, чтобы в течение сезона команду не мотало по таблице, как те лодки по волнам.

Марсельцы привлекли необычными тренировками. Для усложнения упражнений на время занятия на поле были поставлены надувные фигуры. Защиту они укрепили вряд ли, но выглядели забавно.

Адиль Рами, один из новичков марсельцев, впахивает на предсезонке по полной. Его мастерство и азарт должны серьезно помочь «Олимпику» в грядущей кампании.

Болельщики «олимпийцев» сделали любопытный клип с тренировки команды. В нем марсельцы забивают из различных положений и радуются жизни. А после занятия – ванны в бочках со льдом. Они должны дать необходимый эффект – хладнокровия в минувшем сезоне «бело-голубым» не доставало.

Луис Суарес и Лео Месси налаживают игровые связи даже за пределами поля

⚽️ bien los niños divirtiéndose 😂😂😂@leomessi ⚽️The kids having fun 😂😂😂 A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9) on Jul 9, 2017 at 2:46pm PDT

Алькасер и Ракитич на позитиве ведут подготовку к старту чемпионата

😆😆 @ivanrakitic #fcbarcelona #fcbontour #jordialba A post shared by Paco Alcacer (@paco93alcacer) on Jul 24, 2017 at 11:23am PDT

Томаса Вермалена всеми силами стараются удержать, чтобы он не получил очередную травму

First training ✅ #FCB A post shared by Thomas Vermaelen (@thomasvermaelen) on Jul 13, 2017 at 3:38am PDT

Иньеста с детства мечтал сняться в рекламе шампуня?

💦💦 @andresiniesta8 #FCBarcelona #igersFCB #ForçaBarça #BarçaUStour A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Jul 24, 2017 at 12:52am PDT

«Барселона» тонко намекает своим соперникам, что будет с ними делать по ходу грядущего сезона

🔥🔥🔥 @3gerardpique & @sergeibaka7 & @julianobelletti #fcbarcelona #igersfcb #ForçaBarça A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona) on Jul 20, 2017 at 10:52pm PDT

Венсан Компани навестил старейших болельщиц «горожан». Защитник заехал на чай к 101-летней Вере Коэн и ее младшей 96-летней сестре Ольге.

Сербского защитника Александра Коларова проводили из «Сити» в «Рому» с песнями. Причем, в его же исполнении.

Sad to see this guy go — absolute gent and SO funny. Couldn't let him leave without one final song. Good luck at Roma, Alexs!! #farewellaleks A post shared by Kelly O'Donnell (@kelly_o_donnell) on Jul 22, 2017 at 5:52pm PDT

Гвардиола доказал, что и он в полном порядке после отпуска. Наставник «горожан» на одной из первых тренировок принял участие в рондо.

The Gaffer, @pepteam! #pepguardiola #guardiola #mcfc #mancity #manchestercity A post shared by Manchester City (@mancity) on Jul 12, 2017 at 1:24pm PDT

Серхио Агуэро в рамках американского турне «МС» познакомился с одним из лучших защитников НФЛ Джейджей Уоттом. Ди-энд «Хьюстона» уверен, что у Куна получилось бы и в американском футболе, поэтому написал на футболке для форварда «горожан»: «Захочешь поработать после «МС», позвони мне».

Mi encuentro con//My encounter with @justinjames99 ⚽️🏈 @houstontexans A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Jul 19, 2017 at 4:56pm PDT

Рахим Стерлинг и Тосин Адарабиойо взяли быка за рога на импровизированном родео.

А Николас Отаменди потренировался с борцом Джими Манувой. Если всерьез решил перенять опыт, то карточек на защитника «голубых» в новом сезоне судьи АПЛ не напасутся.

Хуан Мата поприветствовал большого бельгийского друга в «МЮ». И очень удивился размеру обуви Ромелу Лукаку

Welcome @rlukaku9 aka biggest boots EVER. 👀😂🔴 A post shared by Juan Mata (@juanmatagarcia) on Jul 10, 2017 at 1:30pm PDT

Вот такой Генрих был запечатлен пресс-службой обладателей Лиги Европы. Вскоре фото было удалено, но интернет стал обсуждать «пресс» Мхитаряна

У армянского хавбека же все хорошо. Когда команда находилась на международном Кубке чемпионов в США, Генрих встретился со звездой НБА Кармело Энтони

Look who else was training today at UCLA. Nice to meet you @carmeloanthony 🏀 @nba @firstaccessent #mutour A post shared by Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan) on Jul 18, 2017 at 1:48pm PDT

Обыграли бы Поля Погба в пинг-понг?

WIth my g Vic 🏓 #pingpong @victorlindelof #tabletennis A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Jul 19, 2017 at 5:29am PDT

Новый капитан «МанЮнайтед» Майкл Кэррик наслаждается женским вниманием

Харри Кейн доказывает, что для него нет ничего невозможного, вытворяя вот такие невероятные штуки

50 yard field goal ✅ How far if I had my boots on!? 🤔Great day with @nygiants @thehumble_21 doing some drills! #nfl #fieldgoal #SpursInUSA A post shared by Harry Kane (@harrykane) on Jul 24, 2017 at 12:47pm PDT

Виктор Ваньяма пытается слиться с толпой, чтобы скауты других клубов не смогли его обнаружить

❤️ A post shared by Victor Wanyama (@victorwanyama) on Jun 27, 2017 at 3:22pm PDT

Погодите, Дэниэл Леви все же кого-то купил? Обкатывают новичка. В буквальном смысле

А данное видео говорит о том, что если бы не футбол, то из Дели Алли вышел бы отличный картежник. Но это не точно

Could teach @dynamomagician a thing or two 😉 A post shared by Dele (@delealli36) on Jul 21, 2017 at 10:00am PDT

Ребенок в команде — это не всегда плохо. Харри Уинкс затащил взрослых дядек в Диснейленд

A visit to Orlando wouldn't be complete without a trip to @waltdisneyworld! 🇺🇸 #SpursInUSA #COYS #THFC A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) on Jul 21, 2017 at 2:16pm PDT

А Погба с его деньгами так может?

KEEP THE ⚽️ 🆙 #SpursInUSA #COYS #THFC A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) on Jul 20, 2017 at 2:24pm PDT

Мастер-класс от Маурисио Почеттино

Mauricio's still got it! 🔥🔥🙌🙌 #SpursInUSA #COYS #THFC A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) on Jul 26, 2017 at 1:42pm PDT

3 июня «Ливерпулю» исполнилось 125 лет. Все эти славные годы — в 125-секундном ролике:

16 июня Юргену Клоппу стукнуло 50. А клуб украсил кабинет так умилительно, словно специалисту исполнилось 15 лет

A belated birthday surprise for the boss! 🎉 A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on Jul 5, 2017 at 5:24am PDT

Этим летом «Ливерпулю» покинул Лукас Лейва. Партнеры по команде подготовили безумно милое обращение для бразильца

Разумеется, не обошлось без упоминания знаменитого “UNLUCKY” в исполнении Лукаса

Вне поля Джеймс Милнер может показаться эдаким верзилой с вечно непроницаемым лицом — игроки «Ливерпулю» решили это опровергнуть, устроив соревнования «кто быстрее рассмешит Милли»:

Временами предсезонные сборы «Ливерпуля» напоминали знакомые всем с детства летние смены в пионерских лагерях. Вот, например, клубный турнир по «камень-ножницы-бумага»:

Любимое развлечение всех мальчишек — даже если это уже 30-летние, бородатые и татуированные мальчишки — проверять, кто дольше продержит мяч в воздухе чеканкой

Тот очень неловкий момент, когда ты просто пытался быть вежливым…

I tried to be friendly… 😂🤦🏼‍♂🤝 #YNWA #plasiatrophy #LFC A post shared by Simon Mignolet (@22mignolet22) on Jul 22, 2017 at 8:15am PDT

После этого данка Ловрен может надеяться на успех на следующем драфте в NBA

#DL6DUNKCHALLANGE 😝✌🏻 A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on Jun 19, 2017 at 10:16am PDT

Лорис Кариус оттягивается на пончике

After workout chillin' 🤙🏼😎🤙🏼 #pool #miami #southbeach #LK1 A post shared by Loris Karius (@lorisk21) on Jun 15, 2017 at 11:46am PDT

Не вся предсезонная кампания прошла в конкурсах и увеселениях. О важной благотворительной миссии игроки «Ливерпуля» помнят всегда.

We visited the brave kids at Sydney Children's Hospital, I am glad we were able to put some smiles on their faces 😀 A post shared by Divock (@divockorigi) on May 26, 2017 at 8:48am PDT

В рамках благотворительной акции Юрген Клопп кулинарил с китайскими детьми и параллельно обучал их немецкому языку. Будем надеяться, рецепт чемпионства в АПЛ уже разработан!

Chef Jürgen Klopp 👨‍🍳 pic.twitter.com/oz3D5AMs27 — Liverpool FC (@LFC) July 19, 2017

Посмотри на бегущего под эпичную музыку Вейналдума несколько раз — и ты перестанешь пропускать походы в зал и утренние пробежки

🏃🏾 A post shared by Gini Wijnaldum (@gwijnaldum) on Jul 6, 2017 at 12:28am PDT

Старридж знает толк в мемах: «Тренировка была легкой, говорили они…»

The session was light they said… 😂 A post shared by Daniel Sturridge — Dstudge (@iamdanielsturridge) on Jul 7, 2017 at 11:52am PDT

Текст: Никита Воробьев, Алена Груздева, Юлия Древова, Евгений Морозов, Вадим Павлов, Дмитрий Темников, Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Видео: Youtube