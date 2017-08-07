Как я провел этим летом. Обзор соцсетей топ-клубов во время подготовки к новому сезону

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Подготовка европейских топ-клубов к старту нового сезона подошла к концу. Еженедельник «Футбол» изучил соцсети футболистов «Ювентуса», «Марселя», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», чтобы рассказать о том, как игроки проводили время на предсезонных сборах.

Перед турне в США главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри всерьез взялся на свой английский. Леонид Слуцкий одобряет!

А игроки «бьянконери» прошли медосмотр. Оказывается, не только Дибала носит маску

👀 @marchisiocla8 👀 ⚪⚫ #InstaJuve #FinoAllaFine

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Кстати, Пауло сделал из своего жеста товарный знак и начал выпускать свою линию одежды

Футболисты «Ювентуса» прибыли в США, а гидом у них выступил никто иной, как сам Андреа Пирло, с 2015 года выступающий за «Нью-Йорк Сити»

Legends. #CiaoAmerica

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The best NYC tour guide is @andreapirlo21 himself! 👌 #JuventUStour #CiaoAmerica

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Другие легенды «Юве» – Эдгар Давидс и Давид Трезеге – тоже с ними

@edgardavidsofficial + @trezeguetofficial in New York = the perfect kickabout 😎 #CiaoAmerica #JuventUStour #InstaJuve

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Как же в большом городе без большой зебры?

Big city, big zebra. #CiaoAmerica

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У «черно-белых» есть даже свой Человек-паук. Питеру Паркеру в начале его супергеройской карьеры было всего пятнадцать, а Пауло Дибалу на этой фотографии не отличить от ребенка

#DybalaMask on in Miami! #JuventUStour

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Дуглас Коста взял на себя роль Флэша. Намекает, что будет носиться по своему флангу со скоростью молнии

Обратная сторона тренировок чемпионов Италии. И сами развлеклись, и публику повеселили

El equipo ganador del día @cuadrado @ghiguain20_9 ⚽🏆Vamos los sudacas 💪

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В США «бьянконери» успевают не только готовиться к сезону, но и участвовать в рекламных акциях для Adidas

Bella giornata insieme ad @adidasfootball 💪🏻 #America #juventus

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И даже петь

И, конечно, поиграть в Фифу

Согласитесь, самая прекрасная подготовка к сезону у Даниэле Ругани

Noi❤️🏖🌺 @michelapersico

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Сразу после выхода из отпуска игроки «Олимпика» собрались вместе, чтобы покататься на рафте по бурным потокам. Все водные пороги были пройдены и марсельцы остались в восторге. Главное, чтобы в течение сезона команду не мотало по таблице, как те лодки по волнам.

Марсельцы привлекли необычными тренировками. Для усложнения упражнений на время занятия на поле были поставлены надувные фигуры. Защиту они укрепили вряд ли, но выглядели забавно.

Адиль Рами, один из новичков марсельцев, впахивает на предсезонке по полной. Его мастерство и азарт должны серьезно помочь «Олимпику» в грядущей кампании.

Болельщики «олимпийцев» сделали любопытный клип с тренировки команды. В нем марсельцы забивают из различных положений и радуются жизни. А после занятия – ванны в бочках со льдом. Они должны дать необходимый эффект – хладнокровия в минувшем сезоне «бело-голубым» не доставало.

Луис Суарес и Лео Месси налаживают игровые связи даже за пределами поля

⚽️ bien los niños divirtiéndose 😂😂😂@leomessi ⚽️The kids having fun 😂😂😂

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Алькасер и Ракитич на позитиве ведут подготовку к старту чемпионата

😆😆 @ivanrakitic #fcbarcelona #fcbontour #jordialba

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Томаса Вермалена всеми силами стараются удержать, чтобы он не получил очередную травму

First training ✅ #FCB

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Иньеста с детства мечтал сняться в рекламе шампуня?

💦💦 @andresiniesta8 #FCBarcelona #igersFCB #ForçaBarça #BarçaUStour

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«Барселона» тонко намекает своим соперникам, что будет с ними делать по ходу грядущего сезона

🔥🔥🔥 @3gerardpique & @sergeibaka7 & @julianobelletti #fcbarcelona #igersfcb #ForçaBarça

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Венсан Компани навестил старейших болельщиц «горожан». Защитник заехал на чай к 101-летней Вере Коэн и ее младшей 96-летней сестре Ольге.

Сербского защитника Александра Коларова проводили из «Сити» в «Рому» с песнями. Причем, в его же исполнении.

Гвардиола доказал, что и он в полном порядке после отпуска. Наставник «горожан» на одной из первых тренировок принял участие в рондо.

The Gaffer, @pepteam! #pepguardiola #guardiola #mcfc #mancity #manchestercity

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Серхио Агуэро в рамках американского турне «МС» познакомился с одним из лучших защитников НФЛ Джейджей Уоттом. Ди-энд «Хьюстона» уверен, что у Куна получилось бы и в американском футболе, поэтому написал на футболке для форварда «горожан»: «Захочешь поработать после «МС», позвони мне».

Mi encuentro con//My encounter with @justinjames99 ⚽️🏈 @houstontexans

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Рахим Стерлинг и Тосин Адарабиойо взяли быка за рога на импровизированном родео.

А Николас Отаменди потренировался с борцом Джими Манувой. Если всерьез решил перенять опыт, то карточек на защитника «голубых» в новом сезоне судьи АПЛ не напасутся.

Хуан Мата поприветствовал большого бельгийского друга в «МЮ». И очень удивился размеру обуви Ромелу Лукаку

Welcome @rlukaku9 aka biggest boots EVER. 👀😂🔴

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Вот такой Генрих был запечатлен пресс-службой обладателей Лиги Европы. Вскоре фото было удалено, но интернет стал обсуждать «пресс» Мхитаряна

У армянского хавбека же все хорошо. Когда команда находилась на международном Кубке чемпионов в США, Генрих встретился со звездой НБА Кармело Энтони

Look who else was training today at UCLA. Nice to meet you @carmeloanthony 🏀 @nba @firstaccessent #mutour

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Обыграли бы Поля Погба в пинг-понг?

WIth my g Vic 🏓 #pingpong @victorlindelof #tabletennis

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on

Новый капитан «МанЮнайтед» Майкл Кэррик наслаждается женским вниманием

Харри Кейн доказывает, что для него нет ничего невозможного, вытворяя вот такие невероятные штуки

Виктор Ваньяма пытается слиться с толпой, чтобы скауты других клубов не смогли его обнаружить

❤️

A post shared by Victor Wanyama (@victorwanyama) on

Погодите, Дэниэл Леви все же кого-то купил? Обкатывают новичка. В буквальном смысле

А данное видео говорит о том, что если бы не футбол, то из Дели Алли вышел бы отличный картежник. Но это не точно

Could teach @dynamomagician a thing or two 😉

A post shared by Dele (@delealli36) on

Ребенок в команде — это не всегда плохо. Харри Уинкс затащил взрослых дядек в Диснейленд

A visit to Orlando wouldn't be complete without a trip to @waltdisneyworld! 🇺🇸 #SpursInUSA #COYS #THFC

A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) on

А Погба с его деньгами так может?

KEEP THE ⚽️ 🆙 #SpursInUSA #COYS #THFC

A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) on

Мастер-класс от Маурисио Почеттино

Mauricio's still got it! 🔥🔥🙌🙌 #SpursInUSA #COYS #THFC

A post shared by Tottenham Hotspur (@spursofficial) on

3 июня «Ливерпулю» исполнилось 125 лет. Все эти славные годы — в 125-секундном ролике:

16 июня Юргену Клоппу стукнуло 50. А клуб украсил кабинет так умилительно, словно специалисту исполнилось 15 лет

A belated birthday surprise for the boss! 🎉

A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on

Этим летом «Ливерпулю» покинул Лукас Лейва. Партнеры по команде подготовили безумно милое обращение для бразильца 

Разумеется, не обошлось без упоминания знаменитого “UNLUCKY” в исполнении Лукаса 

Вне поля Джеймс Милнер может показаться эдаким верзилой с вечно непроницаемым лицом — игроки «Ливерпулю» решили это опровергнуть, устроив соревнования «кто быстрее рассмешит Милли»: 

Временами предсезонные сборы «Ливерпуля» напоминали знакомые всем с детства летние смены в пионерских лагерях. Вот, например, клубный турнир по «камень-ножницы-бумага»:

Любимое развлечение всех мальчишек — даже если это уже 30-летние, бородатые и татуированные мальчишки — проверять, кто дольше продержит мяч в воздухе чеканкой

Тот очень неловкий момент, когда ты просто пытался быть вежливым… 

I tried to be friendly… 😂🤦🏼‍♂🤝 #YNWA #plasiatrophy #LFC

A post shared by Simon Mignolet (@22mignolet22) on

После этого данка Ловрен может надеяться на успех на следующем драфте в NBA 

#DL6DUNKCHALLANGE 😝✌🏻

A post shared by Dejan Lovren (@dejanlovren06) on

Лорис Кариус оттягивается на пончике

After workout chillin' 🤙🏼😎🤙🏼 #pool #miami #southbeach #LK1

A post shared by Loris Karius (@lorisk21) on

Не вся предсезонная кампания прошла в конкурсах и увеселениях. О важной благотворительной миссии игроки «Ливерпуля» помнят всегда. 

В рамках благотворительной акции Юрген Клопп кулинарил с китайскими детьми и параллельно обучал их немецкому языку. Будем надеяться, рецепт чемпионства в АПЛ уже разработан!

Посмотри на бегущего под эпичную музыку Вейналдума несколько раз — и ты перестанешь пропускать походы в зал и утренние пробежки 

🏃🏾

A post shared by Gini Wijnaldum (@gwijnaldum) on

Старридж знает толк в мемах: «Тренировка была легкой, говорили они…»

The session was light they said… 😂

A post shared by Daniel Sturridge — Dstudge (@iamdanielsturridge) on

Текст: Никита Воробьев, Алена Груздева, Юлия Древова, Евгений Морозов, Вадим Павлов, Дмитрий Темников, Владимир Шевелев
Фото: Global Look Press
Видео: Youtube

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