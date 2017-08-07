Как я провел этим летом. Обзор соцсетей топ-клубов во время подготовки к новому сезону

Подготовка европейских топ-клубов к старту нового сезона подошла к концу. Еженедельник «Футбол» изучил соцсети футболистов «Ювентуса», «Марселя», «Барселоны», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», чтобы рассказать о том, как игроки проводили время на предсезонных сборах.
Перед турне в США главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри всерьез взялся на свой английский. Леонид Слуцкий одобряет!
А игроки «бьянконери» прошли медосмотр. Оказывается, не только Дибала носит маску
Кстати, Пауло сделал из своего жеста товарный знак и начал выпускать свою линию одежды
Футболисты «Ювентуса» прибыли в США, а гидом у них выступил никто иной, как сам Андреа Пирло, с 2015 года выступающий за «Нью-Йорк Сити»
Другие легенды «Юве» – Эдгар Давидс и Давид Трезеге – тоже с ними
Как же в большом городе без большой зебры?
У «черно-белых» есть даже свой Человек-паук. Питеру Паркеру в начале его супергеройской карьеры было всего пятнадцать, а Пауло Дибалу на этой фотографии не отличить от ребенка
Дуглас Коста взял на себя роль Флэша. Намекает, что будет носиться по своему флангу со скоростью молнии
Обратная сторона тренировок чемпионов Италии. И сами развлеклись, и публику повеселили
В США «бьянконери» успевают не только готовиться к сезону, но и участвовать в рекламных акциях для Adidas
И даже петь
И, конечно, поиграть в Фифу
Согласитесь, самая прекрасная подготовка к сезону у Даниэле Ругани
Сразу после выхода из отпуска игроки «Олимпика» собрались вместе, чтобы покататься на рафте по бурным потокам. Все водные пороги были пройдены и марсельцы остались в восторге. Главное, чтобы в течение сезона команду не мотало по таблице, как те лодки по волнам.
Марсельцы привлекли необычными тренировками. Для усложнения упражнений на время занятия на поле были поставлены надувные фигуры. Защиту они укрепили вряд ли, но выглядели забавно.
Адиль Рами, один из новичков марсельцев, впахивает на предсезонке по полной. Его мастерство и азарт должны серьезно помочь «Олимпику» в грядущей кампании.
Болельщики «олимпийцев» сделали любопытный клип с тренировки команды. В нем марсельцы забивают из различных положений и радуются жизни. А после занятия – ванны в бочках со льдом. Они должны дать необходимый эффект – хладнокровия в минувшем сезоне «бело-голубым» не доставало.
Луис Суарес и Лео Месси налаживают игровые связи даже за пределами поля
Алькасер и Ракитич на позитиве ведут подготовку к старту чемпионата
Томаса Вермалена всеми силами стараются удержать, чтобы он не получил очередную травму
Иньеста с детства мечтал сняться в рекламе шампуня?
«Барселона» тонко намекает своим соперникам, что будет с ними делать по ходу грядущего сезона
Венсан Компани навестил старейших болельщиц «горожан». Защитник заехал на чай к 101-летней Вере Коэн и ее младшей 96-летней сестре Ольге.
Сербского защитника Александра Коларова проводили из «Сити» в «Рому» с песнями. Причем, в его же исполнении.
Гвардиола доказал, что и он в полном порядке после отпуска. Наставник «горожан» на одной из первых тренировок принял участие в рондо.
Серхио Агуэро в рамках американского турне «МС» познакомился с одним из лучших защитников НФЛ Джейджей Уоттом. Ди-энд «Хьюстона» уверен, что у Куна получилось бы и в американском футболе, поэтому написал на футболке для форварда «горожан»: «Захочешь поработать после «МС», позвони мне».
Рахим Стерлинг и Тосин Адарабиойо взяли быка за рога на импровизированном родео.
А Николас Отаменди потренировался с борцом Джими Манувой. Если всерьез решил перенять опыт, то карточек на защитника «голубых» в новом сезоне судьи АПЛ не напасутся.
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Вот такой Генрих был запечатлен пресс-службой обладателей Лиги Европы. Вскоре фото было удалено, но интернет стал обсуждать «пресс» Мхитаряна
У армянского хавбека же все хорошо. Когда команда находилась на международном Кубке чемпионов в США, Генрих встретился со звездой НБА Кармело Энтони
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3 июня «Ливерпулю» исполнилось 125 лет. Все эти славные годы — в 125-секундном ролике:
16 июня Юргену Клоппу стукнуло 50. А клуб украсил кабинет так умилительно, словно специалисту исполнилось 15 лет
Этим летом «Ливерпулю» покинул Лукас Лейва. Партнеры по команде подготовили безумно милое обращение для бразильца
The #LFC squad say their goodbyes to @LucasLeiva87 from Hong Kong.#ThanksLucas pic.twitter.com/9mQ20ip21t
— Liverpool FC (@LFC) July 18, 2017
Разумеется, не обошлось без упоминания знаменитого “UNLUCKY” в исполнении Лукаса
Classic @LucasLeiva87.#ThanksLucas pic.twitter.com/F7cwbYvu9a
— Liverpool FC (@LFC) July 18, 2017
Вне поля Джеймс Милнер может показаться эдаким верзилой с вечно непроницаемым лицом — игроки «Ливерпулю» решили это опровергнуть, устроив соревнования «кто быстрее рассмешит Милли»:
Off you go, lads… pic.twitter.com/HbsL6hnTZ6
— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2017
Временами предсезонные сборы «Ливерпуля» напоминали знакомые всем с детства летние смены в пионерских лагерях. Вот, например, клубный турнир по «камень-ножницы-бумага»:
Любимое развлечение всех мальчишек — даже если это уже 30-летние, бородатые и татуированные мальчишки — проверять, кто дольше продержит мяч в воздухе чеканкой
Тот очень неловкий момент, когда ты просто пытался быть вежливым…
После этого данка Ловрен может надеяться на успех на следующем драфте в NBA
Лорис Кариус оттягивается на пончике
Не вся предсезонная кампания прошла в конкурсах и увеселениях. О важной благотворительной миссии игроки «Ливерпуля» помнят всегда.
В рамках благотворительной акции Юрген Клопп кулинарил с китайскими детьми и параллельно обучал их немецкому языку. Будем надеяться, рецепт чемпионства в АПЛ уже разработан!
Chef Jürgen Klopp 👨🍳 pic.twitter.com/oz3D5AMs27
— Liverpool FC (@LFC) July 19, 2017
Посмотри на бегущего под эпичную музыку Вейналдума несколько раз — и ты перестанешь пропускать походы в зал и утренние пробежки
Старридж знает толк в мемах: «Тренировка была легкой, говорили они…»
Текст: Никита Воробьев, Алена Груздева, Юлия Древова, Евгений Морозов, Вадим Павлов, Дмитрий Темников, Владимир Шевелев
Фото: Global Look Press
Видео: Youtube