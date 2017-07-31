Обзор соцсетей. Чем занимаются клубы Бундеслиги во время летнего перерыва

Автор: Лидия Дидык 0

Старт чемпионата Германии только 18 августа, но работа в клубах Бундеслиги уже давно кипит. Сделали подборку самых интересных занятий немецких клубов в летний перерыв: «Бавария» перепела хит этого года, «Айнтрахт» поразвлекался с дроном, а игрок «Кельна» успел закончить университет.

Рибери

«Бавария» записала кавер на главную песню лета «Despacito».

Игроки «Боруссии» Дортмунд приоделись в Японии.

Great welcome in Japan 🇯🇵 Thank you Evonik!

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Турецкие узы. Нури Шахин и Хакан Чалханоуглу встретились во время матча «Боруссия» Дортмунд — «Милан»

Güzel kardeşime yeni sezonda yeni takımıyla başarılar dilerim…

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«Байер» отправил своего маскота путешествовать по землям Австрии. Очень сюрреалистичное видео.

 

Парни из «РБ Лейпцига» сделали селфи со своими фанатами. И такие существуют.

Винченцо Грифо только перешел в «Боруссию», а уже собрал команду из личных фанатов.

😎😜😘 #VG32 #TeamGrifo

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Главная звезда «Штутгарта» Симон Теродде пообщался с маленькими учениками академии клуба

Trainieren mit den #VfB Profis. #FritzleClub #VfBSaisoneröffnung #VfB #stuttgartgehtab #VfBInsta

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«Ганновер» вернулся в Первую Бундеслигу в отличных костюмах.

Льюис Холтби пообнимался с  маскотом «Гамбурга» Дино.

💘 @dinohermann @lewis.holtby.8 #nurderhsv #rauteimherzen #nurderHermann #DH87 #volkspark

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Игроки «Айнтрахта» развлекались с дроном.

Марио Гомес лично познакомился с символом города и клуба — волком. Осторожнее, Марио, тебе еще забивать в этом сезоне!

Игроки «Фрайбурга» выкинули репортера в озеро. Он, кажется, был непротив

Милош Йойич из «Кельна» успел закончить Университет по специальности «Спортивный менеджмент».

Некоторые игроки Бундеслиги пытались произнести по буквам имена своих коллег. Оказалось все не так легко.

Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press
Видео: Официальный канал «Баварии» на YouTube,  официальный канал Бундеслиги на YouTube, официальный канал «Вольфсбурга» на YouTube, официальный канал «Байера» на YouTube, официальный твиттер «Баварии»,

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