Обзор соцсетей. Чем занимаются клубы Бундеслиги во время летнего перерыва

Старт чемпионата Германии только 18 августа, но работа в клубах Бундеслиги уже давно кипит. Сделали подборку самых интересных занятий немецких клубов в летний перерыв: «Бавария» перепела хит этого года, «Айнтрахт» поразвлекался с дроном, а игрок «Кельна» успел закончить университет.
«Бавария» записала кавер на главную песню лета «Despacito».
Verehrtes Publikum,#Despacito — performt von @matshummels, @David_Alaba, @R13_official, @Javi8martinez & @jamesdrodriguez! 🎸🎤😆#AudiFCBTour pic.twitter.com/nHIB7J3CR1
— FC Bayern München (@FCBayern) July 20, 2017
Игроки «Боруссии» Дортмунд приоделись в Японии.
Турецкие узы. Нури Шахин и Хакан Чалханоуглу встретились во время матча «Боруссия» Дортмунд — «Милан»
«Байер» отправил своего маскота путешествовать по землям Австрии. Очень сюрреалистичное видео.
Парни из «РБ Лейпцига» сделали селфи со своими фанатами. И такие существуют.
Винченцо Грифо только перешел в «Боруссию», а уже собрал команду из личных фанатов.
Главная звезда «Штутгарта» Симон Теродде пообщался с маленькими учениками академии клуба
«Ганновер» вернулся в Первую Бундеслигу в отличных костюмах.
Льюис Холтби пообнимался с маскотом «Гамбурга» Дино.
Игроки «Айнтрахта» развлекались с дроном.
Марио Гомес лично познакомился с символом города и клуба — волком. Осторожнее, Марио, тебе еще забивать в этом сезоне!
Игроки «Фрайбурга» выкинули репортера в озеро. Он, кажется, был непротив
Милош Йойич из «Кельна» успел закончить Университет по специальности «Спортивный менеджмент».
Некоторые игроки Бундеслиги пытались произнести по буквам имена своих коллег. Оказалось все не так легко.
Автор: Лидия Дидык
Фото: Global Look Press
Видео: Официальный канал «Баварии» на YouTube, официальный канал Бундеслиги на YouTube, официальный канал «Вольфсбурга» на YouTube, официальный канал «Байера» на YouTube, официальный твиттер «Баварии»,