Неаполитанское чудо, одиннадцатиметровое счастье для «Удинезе», долгожданный гол Алессандро Флоренци. Обзор 7-го тура Серии А

«Наполи» отрывается от «Ювентуса», «Торино» остается без своего вожака, а неудачи «Милана» напоминают один из российских интернет-мемов. Еженедельник «Футбол» подводит итоги седьмого тура чемпионата Италии.

1. «Наполи» «Ювентусу» не товарищ. В первенстве Серии А определился единоличный лидер: после неожиданной развязки матча между «Юве» и «Аталантой» (2:2) лишь неаполитанцы продолжают победное шествие по турнирной таблице Италии. Команда Маурицио Сарри не только идет в топе лучших представителей Европы («Наполи» и «Барселона» — единственные клубы из чемпионатов большой пятерки, не потерявшие очков в текущем сезоне), но и делает собственных поклонников еще счастливее: в стартовых семи турах «летающие ослы» покидают поле минимум с тремя забитыми мячами в своем активе. В этот раз горячие южане поиздевались над «Кальяри».

2. Это фиаско, «Милан». Футболисты «россонери» похожи на неуклюжую собаку из набирающего популярность видео-мема: игровые возможности команды Монтеллы падают так же, как и пес плюхается в воду. Но если забавный ролик вызывает умиление, то неброское домашнее поражение «дьяволов» от «Ромы» может лишь разозлить фанатов итальянского гранда. Два безответных мяча римлян останутся на совести защитников «Милана»: в первом случае Романьоли позволил нанести Джеко удар из-за пределов штрафной площади, а второй гол стал реальным благодаря неграмотным действиям всей обороны хозяев. Добавил «веселья» и Чалханоглу, получивший вторую желтую карточку за грубый фол на Наингголане. После третьего поражения в сезоне богачи-неудачники плетутся на 7-м месте. А в случае неудачи в следующем матче чемпионата с «Интером» «красно-черные» рискуют скатиться во вторую часть турнирной таблицы.

3. «Удинезе» любит троицу. Пришедшие на «Дачиа Арену» болельщики «зебр» увидели уникальное зрелище: их любимый клуб не просто разгромил «Сампдорию», но и сделал это благодаря трем 11-метровым ударам: Де Пауль, Лопес и Фофана будто сговорились перед встречей – все их удары с точки были нанесены в нижний угол ворот. Главным героем погрома над «блучеркьяти» стал все тот же Лопес: экс-форвард «Москвы» — единственный футболист в матче, кто отличился еще и с игры.

Подобным образом «потоп» «Сампдории» оценили в соцсетях

А так игра выглядела на самом деле. Найдите 5 отличий

4. Умом «гриффонов» не понять. «Дженоа» отнюдь не радует болельщиков результатами – с двумя баллами в активе генуэзцы осели на 19-й строчке. Такого нелепого старта сезона клуб не выдавал ровно 60 лет. Естественно, руководство не устраивает подобный расклад дел – главный тренер Иван Юрич может покинуть команду. Но вот незадача: в феврале этого года хорватский специалист уже был уволен из «Дженоа». На что рассчитывали главы «красно-синих», вновь подписавшие контракт с Юричем в апреле?

5. Андреа, на кого ты оставил «быков»? Нападающий и основной игрок «Торино» Андреа Белотти повредил связки колена в игре с «Вероной», его сроки восстановления от травмы составят четыре недели. Сухая, но говорящая статистика: с августа 2016 года «гранатовые» сыграли без 23-летнего форварда 374 минуты. За это время туринцы смогли забить лишь один мяч.

Цитата тура

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла пригласил уволенного из «Баварии» Карло Анчелотти в свою невезучую команду. Так сильно Папу Карло еще не обижали.

Анчелотти – человек, которого я очень уважаю. Он был первым тренером, за которым я следил, когда сам начинал работать. В «Челси» он относился ко мне как к брату и спрашивал, хочу ли я быть его помощником. Если он желает, то может приехать сюда и стать моим ассистентом. Это не проблема»

Герой тура

Марсело Брозович (Интер)



Хорватский полузащитник стал супергероем для «черно-синих» – дубль Марсело вновь сделал «Беневенто» больно («ведьмы» никак не могут набрать очки в текущем первенстве). А второй гол Брозовича со штрафного удара уже пытаются повторить мальчишки со всех итальянских дворов

Антигерой тура

Пауло Дибала (Ювентус)

Аргентинец лишил туринцев возможности продолжать выступление в чемпионате без очковых потерь. Неожиданный камбэк «Аталанты» сказался на психологической устойчивости форварда – за 10 минут до финального свистка южноамериканец мог вырвать победу с пенальти, но его удар взял голкипер «богов» (на видео — с 03:35)

Цифра тура

546 дней — столько времени составила голевая «засуха» полузащитника «Ромы» Алессандро Флоренци. После забитого мяча «Милану» 29-летний игрок был локаничен: «Самую главную мотивацию дает футбол. Я очень хотел отличиться, но больше всего мне хотелось снова заниматься своим любимым делом – играть в футбол».

Результаты тура:

Удинезе – Сампдория – 4:0 (1:0)

1:0 – Де Пауль (27, с пенальти), 2:0 – Лопес (66, с пенальти), 3:0 – Лопес (85), 4:0 – Фофана (90, с пенальти).

Дженоа – Болонья – 0:1 (0:0)

0:1 – Паласио (73).

Наполи – Кальяри – 3:0 (2:0)

1:0 – Гамшик (4), 2:0 – Мертенс (40, с пенальти), 3:0 – Кулибали (47).

Беневенто – Интер – 1:2 (1:2)

0:1 – Брозович (19), 0:2 – Брозович (22), 1:2 – Д’Алессандро (42).

Кьево – Фиорентина – 2:1 (1:1)

0:1 – Симеоне (6), 1:1 – Кастро (25), 2:1 – Кастро (46).

Лацио – Сассуоло – 6:1 (1:1)

0:1 – Берарди (27, с пенальти), 1:1 – Альберто (45), 2:1 – де Врей (56), 3:1 – Альберто (57), 4:1 – Пароло (64), 5:1 – Пароло (69), 6:1 – Иммобиле (81, с пенальти).

СПАЛ – Кротоне – 1:1 (1:0)

1:0 – Палоски (39), 1:1 – Нванкво (59).

Торино – Верона – 2:2 (2:0)

1:0 – Фальке (31), 2:0 – Ньянг (44), 2:1 – Кин (87), 2:2 – Паццини (90, с пенальти).

Милан – Рома – 0:2 (0:0)

0:1 – Джеко (72), 0:2 – Флоренци (77).

Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:2)

0:1 – Бернардески (21), 0:2 – Игуаин (24), 1:2 – Кальдара (31), 2:2 – Кристанте (67).

Оффтоп

Вот так выглядит новая эмблема Федерации Футбола Италии. Непривычно, что форма «Скуадры Адзурры» теперь будет с таким логотипом

Накануне «Болонья» отпраздновала свой 108-й день рождения. Болельщики «красно-синих», откликнитесь и примите поздравления

Il 3 ottobre 1909 nasceva il @BfcOfficialPage , club che nella sua storia vanta 7 titoli di campione d'Italia in #SerieATIM e 2 #TIMCup ! 🏆

Tanti auguri al club emiliano per i suoi 108 anni! 🎂 pic.twitter.com/8vPEbDeJcK — Serie A TIM (@SerieA_TIM) October 3, 2017

Найдется ли на «Наполи» свой Мэйвезер?

Выбираем лучший гол седьмого тура. И ваш голос отдан за…

Турнирная таблица

Бомбардиры: 10 — Дибала (Ювентус), 9 — Иммобиле (Лацио), 7 — Джеко (Рома), Мертенс (Наполи).

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: официальный YouTube-канал Серии А