Победа «Барселоны» на пустом «Камп Ноу», затяжная безголевая серия Криштиану Роналду и очередное достижение Лео Месси. Обзор 7-го тура Ла Лиги

Седрик Бакамбу бомбардирскими подвигами затмил Лео Месси, «Енисей» пригласил «Барселону» выступать в ФНЛ, а «Реал Сосьедад» и «Бетис» устроили голевую перестрелку. Еженедельник «Футбол» подводит итоги седьмого тура чемпионата Испании.

5 главных событий тура

1. «Барселона» победила при пустых трибунах. В Каталонии прошел референдум о независимости, по окончании которого большинством голосов было принято решение стать суверенным государством. Как бы отчаянно всевозможные функционеры не заявляли, что футбол должен оставаться вне политики, «сине-гранатовые» оказались непосредственным участником каталонских волнений. Клуб поддержал стремление народа к независимости, Жерар Пике стал одним из самых ярких каталонских сепаратистов, а «Барселоне» пришлось проводить встречу 7-го тура с «Лас-Пальмасом» при пустых трибунах «Камп Ноу» из-за опасности беспорядков.

«Сине-гранатовые» перед началом этого матча уверенно лидировали в чемпионате, одержав 6 побед в 6 матчах и, по прогнозам экспертов, откровенно слабый «Лас-Пальмас» не должен был оказать сильного сопротивления. Так и произошло: каталонцы забили в ворота соперника три безответных мяча и сохранили пятиочковый отрыв от ближайшего преследователя.

Интересный факт №1: Лионель Месси отдал 100-ю голевую передачу в 288 матчах на «Камп Ноу».

Интересный факт №2: «Барселоне» впервые с 2011 года удалось одержать 13 побед подряд в Ла Лиге. Тогда каталонцы выступали под руководством Пепа Гвардиолы и выиграли 16 матчей кряду.

Интересный факт №3: Лионель Месси провел свой 594-й матч за «Барселону» и обошел по этому показателю легендарного Карлеса Пуйоля, заняв третью строчку в списке футболистов, отыгравших наибольшее количество за «сине-гранатовых». На первых двух местах расположились хавбеки Андрес Иньеста (638 матчей), продолжающий выступать за клуб, и Хави (767 матчей).

2. «Атлетико» неожиданно оступился. Команда Диего Симеоне является одной из трех команд Примеры, которая еще ни разу не проиграла в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Показатель и вправду отличный, однако это не мешает мадридцам терять очки в матчах с заведомыми аутсайдерами. В начале чемпионата очки у «Атлетико» отняла «Жирона», а в 7-м туре «матрасникам» предстоял выезд к «Леганесу».

По ходу матча мадридцы завладели инициативой, но распечатать ворота «Леганеса» «матрасникам» так и не удалось. «Атлетико» упустил отличную возможность подняться на вторую строчку в турнирной таблице и может довольствоваться лишь четвертой.

Интересный факт: Диего Симеоне провел свою 500-ю игру в «Атлетико». В 172-х играх он принял участие в качестве футболиста, а еще 328 — как главный тренер мадридского клуба.

3. Очередной триумф «Валенсии». «Летучие мыши» успешно начали сезон, уверенно идут в группе лидеров и до сих пор ни разу не уступили в текущем розыгрыше чемпионата Испании. После трех ничьих подряд «Валенсия», наконец, прибавила и стала штамповать победы одну за другой. В 7-м туре «оранжевые» могли довести свою победную серию до трех матчей, однако на пути у них встал конкурентоспособный «Атлетик» из Бильбао.

Матч проходил при небольшом преимуществе басков, но футболисты «Валенсии» умело распорядились предоставленными им возможностями и сумели одержать непростую победу со счетом 3:2. Благодаря набранным трем очкам валенсийцы ворвались в тройку лидеров и, похоже, намерены всерьез побороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Интересный факт: 6 из 8 последних ударов Симоне Дзадза в створ ворот закончились взятием ворот соперника.

4. Голевой порыв Седрика Бакамбу. «Вильярреалу» после сокрушительного поражения от «Хетафе» предстояло реабилитироваться перед собственными болельщиками. Календарь свел «желтую субмарину» с «Эйбаром». Встреча 7-го тура стала дебютной для нового наставника «Вильярреала» Хавьера Кальехи.

Конголезский форвард Седрик Бакамбу приложил максимум усилий, чтобы обеспечить новому главному тренеру прекрасный дебют. 26-летний нападающий оформил хет-трик в ворота «оружейников» и помог команде добыть заветные 3 очка. «Вильярреал» переиграл соперника абсолютно по всем показателям и фанаты валенсийского клуба наконец смогли остаться довольны выступлением любимой команды.

Интересный факт №1: Седрик Бакамбу впервые в своей карьере отметился хет-триком.

Интересный факт №2: Седрик Бакамбу забил свой 25-й мяч за «Вильярреал» в Ла Лиге, выйдя на 5-е место по этому показателю в истории клуба.

5. Матч-триллер на «Аноэте». В рамках 7-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал на своем поле «Бетис». Такая вывеска вряд ли привлекла к экранам телевизоров множество людей, а теперь можно уверенно заявить: не смотревшие встречу потеряли очень многое. В этой игре было все: множество великолепных голов, прекрасные комбинации, сумасшедший накал, борьба за каждый сантиметр поля и изумительные командные действия в исполнении обоих коллективов. Встреча завершилась со счетом 4:4 и все любители футбола наверняка получили уйму удовольствия от просмотра такого зрелища.

«Реал Сосьедад» — самая веселая команда в этом розыгрыше испанского первенства. Команда удивительно начала сезон, расположившись на первой строчке в турнирной таблице, позже растеряла множество очков, но продолжает много забивать и столько же пропускать: баски забили 17 мячей, являясь вторым клубом в Ла Лиге (после «Барселоны») по этому показателю, однако и пропустили они 17 голов, вовсе став лидером чемпионата по пропущенным мячам.

Цитата тура

Жители Каталонии проголосовали за независимость автономной области и остро встал вопрос о будущем «Барселоны». «Сине-гранатовые» изучают возможность начать выступления в европейской лиге за пределами Испании и представители красноярского «Енисея» решили не терять время даром.

«Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем ее для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ! Специальное предложение для ФК «Барселона»: 1) стартовые 15 очков;

2) Андрей Козлов в аренду на 5 матчей;

3) гибкий лимит на легионеров;

4) Дениз Айтекин на 3 матча;

5) допуск зрителей на все матчи;

6) 5 карточек на пробитие пенальти».

Узнали, что «Барселона» может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира — ФНЛ!#вФНЛништяк pic.twitter.com/daWClimswb — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 октября 2017 г.

Герой тура

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу стал главным героем встречи с «Эйбаром». 26-летний форвард отметился хет-триком, тем самым принеся «желтой субмарине» победу со счетом 3:0 и заветные 3 очка в копилку.

Антигерой тура

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в Ла Лиге. Португалец пропустил 4 стартовых тура, но последние 3 матча форвард исправно играет от стартового свистка до финального, но не может поразить ворота соперника.

«Роналду не был уставшим. Он попросту пропустил много игр и разочарован, что снова не сумел забить. Но это футбол», — заявил наставник мадридцев Зинедин Зидан.

Цифра тура

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в текущем розыгрыше Примеры, которому удалось перешагнуть отметку в 10 забитых мячей. Аргентинцу потребовалось всего 7 матчей, чтобы забить 11 голов и выйти на первое место в гонке бомбардиров в Ла Лиге.

Результаты тура:

Сельта – Жирона – 3:3 (2:2)

1:0 – Систо (8), 1:1 – Порту (10), 1:2 – Стуани (15), 2:2 – Гомес (15), 3:2 – Васс (76), 3:3 – Хуанпе (86).

Депортиво – Хетафе – 2:1 (0:0)

0:1 – Дьедиу (55), 1:1 – Перес (66), 2:1 – Андоне (87).

Севилья – Малага – 2:0 (0:0)

1:0 — Банега (68, с пенальти), 2:0 — Муриэль (70).

Леванте – Алавес – 0:2 (0:1)

0:1 – Мунир (33), 0:2 – Медран (81).

Леганес – Атлетико – 0:0.

Реал Сосьедад – Бетис – 4:4 (2:2)

0:1 – Санабрия (6), 1:1 – Жозе Виллиан (13), 2:1 – Оярсабаль (26), 2:2 – Феддаль (28), 2:3 – Хоакин (46), 3:3 – Прието (57), 3:4 – Леон (83), 4:4 – Льоренте (86).

Барселона – Лас-Пальмас – 3:0 (0:0)

1:0 – Бускетс (49), 2:0 – Месси (70), 3:0 – Месси (76).

Валенсия – Атлетик – 3:2 (2:0)

1:0 – Дзадза (27), 2:0 – Парехо (34, с пенальти), 2:1 – Адурис (59), 3:1 – Родриго (66), 3:2 – Рауль Гарсия (76).

Вильярреал – Эйбар – 3:0 (1:0)

1:0 – Бакамбу (25), 2:0 – Бакамбу (76), 3:0 – Бакамбу (76, с пенальти).

Реал — Эспаньол — 2:0 (1:0)

1:0 — Иско (30), 2:0 — Иско (70).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 11 —Месси (Барселона), 6 – Дзадза (Валенсия), 5 – Бакамбу (Вильярреал), М. Гомес (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, пресс-служба «Атлетико»