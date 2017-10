Увольнение Карло Анчелотти, самый молодой игрок Бундеслиги и вечный Клаудио Писарро. Обзор 7-го тура Бундеслиги

Увольнение Карло Анчелотти, самый молодой игрок Бундеслиги и вечный Клаудио Писарро. Еженедельник «Футбол» подводит итоги седьмого тура чемпионата Германии.

5 главных событий тура

1. Первое поражение «Ганновера». Красивая сказка «девяносто шестых» подошла к концу: гладбахская «Боруссия» нанесла первое поражения новичкам Бундеслиги. Злополучный пенальти, исполненный младшим братом Эдена Азара, завершил лучший старт в истории «Ганновера». Но гости продемонстрировали пару важных моментов в игре. Во-первых, Мартин Харник в очередной раз доказал, что он — лидер «девяносто шестых». Во-вторых, нападающий Ихлас Бабу установил лучшую скорость в этом сезоне Бундеслиги — 35,25 км/ч. Обамеянгу и Роббену стоит задуматься.

35.25 — Ihlas #Bebou von @Hannover96 hat heute mit 35.25 km/h den schnellsten Sprint in der BL-Saison hingelegt. Geschwindigkeit. #bmgh96 — OptaFranz (@OptaFranz) September 30, 2017

2 . Встреча аутсайдеров или северное дерби. Фух, можно выдохнуть. «Гамбург» не изменяет своим традициям: «динозавры» опять в зоне вылета. «Вердер» же из крепкой команды конца прошлого сезона превратился в пародию на своих соперников в седьмом туре. Северное дерби стало единственное встречей на выходных, где ни разу не были распечатаны ворота. К слову «Гамбург» не может забить в Бундеслиге уже 450 минут. Бесхарактерная игра с обеих сторон — главная идея этой встречи.

450 – HSV is now without a goal in the #Bundesliga for 450 Minutes. Calm. #HSVSVW — OptaFranz (@OptaFranz) September 30, 2017

3. Магия Боша в действии. А вот тут дела идут куда лучше, чем в Бремене и Гамбурге. Дортмундская «Боруссия» умышленно сливает все игры в Лиге чемпионов, а вот в чемпионате уже возглавляет таблицу и опережает ближайшего преследователя на пять очков. И это не предел. Герой матча с «Аугсбургом» — новичок команды Андрей Ярмоленко, забивший гол и отдавший передачу на Синдзи Кагаву. Хавбек забил 38-й гол в Бундеслиге и стал лучшим японским бомбардиром в истории немецкого чемпионата. Сам Бош назвал эту игру «худшей при его руководстве». Однако три очка команда увезла в Дортмунд.

38 — @BVB 's Shinji Kagawa has scored his 38th Bundesliga goal, surpassing S. Okazaki as the all-time top Japanese scorer in the BL. Free. pic.twitter.com/NV23ZtJ474 — OptaJiro (@OptaJiro) September 30, 2017

4. Первый матч «Баварии» без Анчелотти. Игроки «Баварии» успешно провернули слив Анчелотти, но закрепить свой успех хорошей игрой против «Герты» не смогли. Ведя со счетом 2:0, мюнхенцы умудрились упустить победу на Олимпийском стадионе в Берлине. К тому же Франк Рибери травмировался и вылетел на три месяца. Вилли Саньоль после матча собрал волю в кулак и признался, что его команда уже далеко не лучшая в Германии. За международный перерыв «Баварии» предстоит найти нового тренера, пока это вызывает сложности из-за избирательности руководства.

5. «Хоффенхайм» опускается в таблице. «Хоффенхайм» проиграл первый матч в этом сезоне. Команда Юлиана Нагельсманна стала первой, которая позволила «Фрайбургу» заработать три очка в этом году. Откуда такое благородство со стороны деревенского клуба — непонятно. Но ребята явно расщедрились. Помимо мертвого «Фрайбурга» такому исходу матча обрадовалась и «Бавария»: мюнхенцы поднялись на вторую строчку таблицы, несмотря за провальную игру с «Гертой». «Хоффе» и ее главному тренеру нужно задуматься, ведь проигрывать аутсайдерам чемпионата и «Лудогорцу» в ЛЕ — не самые лучшие результаты.

Цитата тура

Рафинья рассказал о трогательной традиции перед каждым матчем. Приготовьте платки, прежде чем зачитывать слова игрока «Баварии»:

Перед матчем я всегда разговариваю со своей мамой. Эта традиция сложилась еще с самого детства. Я звоню ей, мы немного говорим и меня это успокаивает»

Герой тура

Клаудио Писарро, наверное, никогда не постареет. Перуанец продолжает покорять Бундеслигу: на этот раз он дебютировал за отвратительный в этом сезоне «Кельн». Пицца продолжает быть главным бомбардиром Бундеслиги из ныне играющих футболистов: он забил 191 мяч за всю карьеру в немецком чемпионате.

191 — With 191 goals @pizarrinha has the most among all current players in the Bundesliga — now he joins @fckoeln_en . Transfer. pic.twitter.com/yJaCowNSSp — OptaFranz (@OptaFranz) September 29, 2017

Антигерой тура

Пьер-Эмерик Обамеянг разучился бить пенальти. Нереализованный 11-метровый удар в исполнении габонца держал всех фанатов и игроков «Боруссии» до финального свистка в напряжении. Не надо так, Ауба!

Цифра тура

Исторический тур. В матче против «Вердера» «Гамбург» выпустил на поле Яна-Фите Арпа — первого игрока в истории Бундеслиги, родившегося после 2000-го года.

Результаты тура:

Шальке – Байер – 1:1 (1:0)

1:0 – Горецка (34), 1:1 – Бэйли (61).

Боруссия М – Ганновер – 2:1 (0:0)

1:0 – Гинтер (67), 1:1 – Харник (71), 2:1 – Азар (90).

Вольфсбург – Майнц – 1:1 (0:0)

1:0 – Гилавоги (55), 1:1 – Мутко (74).

Аугсбург – Боруссия Д – 1:2 (1:2)

0:1 –Ярмоленко (4), 1:1 – Каюби (11), 1:2 – Кагава (23).

Айнтрахт – Штутгарт – 2:1 (1:0)

1:0 – Ребич (42), 1:1 – Теродде (61), 2:1 – Аллер (90).

Гамбург – Вердер – 0:0.

Фрайбург – Хоффенхайм – 3:2 (0:0)

0:1 – Хак (14), 1:1 – Нидерлехнер (15), 2:1 – Сеюнджю (18), 3:1 – Штенцель (87), 3:2 – Шустер (90 – в свои ворота).

Герта – Бавария – 2:2 (0:1)

0:1 – Хуммельс (10), 0:2 – Левандовски (49), 1:2 – Дуда (51), 2:2 – Калу (56).

Кельн – РБ Лейпциг – 1:2 (2:0)

0:1 – Клостерманн (30), 0:2 – Поульсен (80), 1:2 – Осако (82).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 8 – Обамеянг (Боруссия Д), Левандовски (Бавария), 5 – Вернер (РБ Лейпциг), Харник (Ганновер).

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press