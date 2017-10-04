«Ливерпуль» играет вничью, «Манчестер Сити» сильнее «Челси». Обзор 7-го тура АПЛ

«МанСити» оказался сильнее «Челси», «Ливерпуль» играет вничью, а «Кристал Пэлас» ужасает всю Англию. Еженедельник «Футбол» представляет обзор 7-го тура английской премьер-лиги.

5 главных событий тура

1. «МанСити» обыграл чемпиона. Значение этой игры для чемпионской гонки невозможно недооценить. Этот матч – не просто битва за три очка, но, скорее – битва за возможное чемпионство, в которой победу одержали игроки Пепа Гвардиолы. «Челси», видимо, был слишком перенастроен на этот поединок и перегорел. «Горожане» делали с «синими» в буквальном смысле все, что хотели. И хозяевам откровенно повезло, что в их воротах побывал всего один мяч. «Челси» не сумел забить во втором домашнем матче подряд. Также команда Антонио Конте потеряла уже 8 очков в матчах на своем поле. В прошлом, чемпионском сезоне, «пенсионеры» потеряли дома всего 6. «Сити» же добыл важнейшую победу в сезоне. Похоже, что теперь судьба чемпионства будет зависеть от двух коллективов из Манчестера.

2. «Юнайтед» снова победил со счетом 4:0. На этот раз был повержен бедный «Кристал Пэлас», который теперь можно называть худшей командой Англии всех времен. Еще не было коллектива, показывавшего бы столь ужасный старт: 7 игр, 7 поражений, 0 забитых, 17 пропущенных. «Орлы» — единственная команда в Европе, которая не смогла забить ни одного мяча со старта чемпионата. Это, определенно, войдет в историю мирового футбола. А Жозе Моуринью всерьез рассчитывает в этом сезоне взять чемпионский титул. Так уверенно «МЮ» еще никогда не начинал чемпионаты в своей истории.

3. Рафа Бенитес встречается с «Ливерпулем». Именно с испанцем «Ливерпуль» стал обладателем кубка Лиги чемпионов, и именно с этим тренером у болельщиков «красных» связаны самые теплые воспоминания. Но сегодня он тренирует «сорок», а те играют так здорово и открыто, что любая команда, приезжающая на «Сент-Джеймс Парк», должна учитывать то, что очков она может не досчитаться. Так и случилось с «Ливерпулем». Обилие моментов и ударов в створ еще ничего не гарантируют — Юрген Клопп вновь в этом убедился. Что в московском матче со «Спартаком», что здесь – картина была идентична. «Ньюкасл» имел по сути всего один момент, которым воспользовался на все сто процентов. «Ливерпуль» же, как это обычно бывает, ужасно транжирил свои моменты, за что и поплатился. Итоговые 1:1 могут порадовать лишь хозяев, «Ливерпулю» же пора начинать учиться на собственных ошибках.

4. «Арсенал» не проигрывает в домашних стенах. «Канониры» встречались с командой, которая только-только пришла в элиту – «Брайтоном», и смогли одержать уверенную победу. Лондонцы не проигрывали дома командам-новичкам уже 7 лет. Последним клубом-новичком, который, смог обыграть «Арсенал» дома был «Ньюкасл». Интересно, что в те времена «сорок» тренировал нынешний тренер «Брайтона» Крис Хьютон. Но в этот раз ему суждено было проиграть, а «Арсенал» установил серию из четырех сухих домашних матчей кряду. В последний раз такое было аж в мае 2014 года.

5. «Хаддерсфилд» не прошел проверку на прочность. А проводил ее «Тоттенхэм». Уже с самого начала игры стало ясно, что ничего хорошего «терьерам» в этом противостоянии не светит. Харри Кейн на 9-й минуте открыл счет, а после «шпоры» обрушили шквал атак на ворота дебютантов АПЛ. В итоге после первого тайма на табло горели развеселые 3:0 в пользу лондонцев, а Харри Кейн сделал дубль, забив за один календарный месяц 13 мячей. Ранее подобное удавалось лишь Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Во втором тайме игра носила все тот же характер, где одни доминировали, а другие думали о том, как бы им не пропустить еще. Но в итоге «Хаддерсфилд» пропустил и четвертый: уже в компенсированное время свой гол забил Мусса Сиссоко. 4:0 – крупная победа клуба из северного Лондона.

Герой тура

Уго Льорис провел свой 63-й матч на ноль за «Шпор» в рамках Премьер-лиги.

Цитата тура

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал, как проходит его адаптация в чемпионате Англии, куда он летом нынешнего года перебрался из «Лиона».

Мне нравится Лондон, но погода здесь не очень хорошая, отличной не назовешь. Сейчас я изучаю английский язык. Если сравнить с Францией, то в английском чемпионате очень много хороших форвардов: Харри Кейн, Ромелу Лукаку, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус, Джейми Варди, Альваро Мората. Будет серьезная битва за «Золотую бутсу»!

Антигерой тура

Мохамед Салах упустил целую россыпь моментов в матче против «Ньюкасла», лишив тем самым свою команду победы.

Цифра тура

19 — именно столько очков набрал «МЮ» в 7 стартовых турах. Это новый клубный рекорд.

Результаты тура:

Хаддерсфилд – Тоттенхэм – 0:4 (0:3)

0:1 – Кейн (9), 0:2 – Дэвис (16), 0:3 – Кейн (23), 0:4 – Сиссоко (90).



Борнмут – Лестер – 0:0.

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 4:0 (2:0)

1:0 – Мата (3), 2:0 – Феллайни (35), 3:0 – Феллайни (49), 4:0 – Лукаку (86).

Сток Сити – Саутгемптон – 2:1 (1:0)

1:0 – Диуф (40), 1:1 – Йосида (75), 2:1 – Крауч (85).

Вест Бромвич – Уотфорд – 2:2 (2:1)

1:0 – Рондон (18), 2:0 – Эванс (21), 2:1 – Дукуре (37), 2:2 – Ришарлисон (90).

Вест Хэм – Суонси – 1:0 (0:0)

1:0 – Сахо (90).

Челси – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

0:1 – Де Брюйне (67).

Арсенал – Брайтон – 2:0 (1:0)

1:0 – Монреаль (16), 2:0 – Ивоби (56).

Эвертон – Бернли – 0:1 (0:1)

0:1 – Хендрик (21).

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:1 (1:1)

0:1 – Коутиньо (29), 1:1 – Хоселу (36).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 7 – Лукаку (Манчестер Юнайтед), 6 – Агуэро (Манчестер Сити), Мората (Челси), Кейн (Тоттенхэм).

Фото: Global Look Press

Текст: Евгений Морозов