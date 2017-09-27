Возвращение Диего Косты в «Атлетико», бомбардирские подвиги Лионеля Месси и спад «Реала Сосьедад». Обзор 5-го и 6-го туров Ла Лиги

Два клуба распрощались со своими тренерами, «Барселона» продолжает набирать очки, а «Реал» отстает от лидера уже на 7 баллов. Еженедельник «Футбол» подводит итоги пятого и шестого туров чемпионата Испании.

Главные события туров

1. Возвращение домой. Наконец завершилась эпопея с переходом Диего Косты из «Челси» в «Атлетико». Как сообщила пресс-служба мадридского клуба, после успешного прохождения медобследования нападающий сборной Испании подписал контракт с «матрасниками».

Уже с 27 сентября Диего Коста начнет тренироваться вместе с «Атлетико», однако выйти на поле он сможет только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА, «Атлетико» не может регистрировать новичков до января 2018 года. В испанском клубе Коста будет выступать под 18-м номером.

«Я очень рад вернуться домой. «Атлетико» — мой дом. Я очень, очень счастлив», — заявил Коста.

2. Такой разный «Леванте». Дебютант Примеры отлично начал чемпионат и набрал немало очков за первые 6 туров, что позволило ему расположиться на 8-й строчке турнирной таблицы. В 5-м туре в гости к «лягушкам» приехал крепкий «Реал Сосьедад», с первых туров закрепившийся в группе лидеров, и валенсийцам не составило особого труда обыграть более именитого соперника со счетом 3:0. Эйфории болельщиков не было видно конца и выезд к «Бетису» казался плевым делом. Но не тут-то было. «Бетис», туром ранее обыгравший «Реал», забил в ворота соперника 4 безответных мяча и спустил «Леванте» с небес на землю.

Интересный факт №1: полузащитник «Леванте» Энис Барди — единственный игрок из топ-5 лиг Европы, которому удалось забить уже 2 мяча прямым ударом со штрафного.

Интересный факт №2: «Леванте» во второй раз в своей истории стартовал в Ла Лиге с пяти матчей без поражений. Впервые это случилось в сезоне 2011/12.

3. Резкое начало и быстрый спад. Бодро начав сезон и закрепившись на лидирующей позиции вместе с «Барселоной», «Реал Сосьедад» проиграл 3 игры подряд и опустился в середину таблицы. Сначала «Сосьедад» неожиданно оступился в матче с «Леванте», получив разгром (0:3), а потом в родных стенах в матче-триллере с «Валенсией» не сумел вырвать очков. Баски дважды за матч отыгрывали отставание от «летучих мышей», но в третий раз сделать этого не удалось.

Многие эксперты быстро окрестили «Сосьедад» одним из претендентов на чемпионский титул, но после таких провалов триумф в Примере кажется практически невозможным.

Интересный факт №1: «Реал Сосьедад» забил 11 мячей за 5 туров — лучший результат за подобный промежуток времени с 2002 года. «Реал Сосьедад» пропустил 10 мячей за 5 туров — худший результат за подобный промежуток времени с 2006 года.

Интересный факт №2: Команды Марселино Гарсии Тораля, ныне возглавляющего «Валенсию», никогда не проигрывали «Реалу Сосьедад»: 8 побед и 2 ничьи.

4. Мутные «сливочные». «Реал» терпит неудачу за неудачей в текущем сезоне. Казалось бы, Криштиану Роналду снова в обойме, но даже такое усиление не помогло обыграть «Бетис» на «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» и вовсе умудрились пропустить контратаку под занавес встречи, итогом которой стал гол и поражение. В 6-м туре мадридцам предстоял выезд к «Алавесу», где не без труда удалось добиться победы. Баски, кошмарно выступающие в этом сезоне, забили в ворота «Реала» свой первый гол в сезоне (а могли забить и больше), но все равно уступили. «Королевский клуб» все же победил и сохранил отставание от лидирующей «Барселоны» в 7 очков.

Интересный факт №1: «Реал» никогда не выигрывал Ла Лигу, если отставание от лидера достигало 7 очков.

Интересный факт №2: «Реал» возглавляет топ испанских команд, которые упустили наибольшее количество голевых моментов в этом сезоне. «Сливочные» уверенно лидируют по этому показателю, упустив 23 шанса забить. У их ближайшего преследователя — «Атлетика» из Бильбао — 13 упущенных моментов.

5. Каталонское счастье. «Барселона», которой многие предрекали провал в этом сезоне, ударно начала сезон и не потеряла еще ни одного очка, штампуя победу за победой. В 5-м туре в гости к каталонцам приехал «Эйбар». «Сине-гранатовые» вдоволь поиздевались над «оружейниками», а Лео Месси и вовсе отметился покером. Следующей попасться под эту машину для уничтожения оппонента не посчастливилось «Жироне». В домашних стенах дебютанты Примеры оказали достойное сопротивление именитому сопернику, но очков сопротивление, как известно, не приносит: беспроблемная победа каталонцев со счетом 3:0 и единоличное лидерство в испанском первенстве.

Интересный факт №1: Лионель Месси оформил свой 4-й покер в Ла Лиге.

Интересный факт №2: Лионель Месси — первый игрок в 2017 году, который забил 40 голов на клубном уровне.

Интересный факт №3: последняя баскская команда, сумевшая не пропустить на «Камп Ноу» от «Барселоны» в Ла Лиге — «Алавес» в 2000-м году (0-1).

Цитата туров

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал неудачи «Реала» в чемпионате Испании.

Никто не ожидал, что после 6 туров чемпионата Испании у нас будет аж семь очков преимущества над «Реалом». Однако нам не следует строить иллюзии о слабости «Реала». Чемпионат только начинается. Помните, как нас разнес «Реал» в августе в матчах за Суперкубок? Мы казались самой слабой командой, а они оставляли впечатление неприкосновенных. У них был небольшой спад, но скоро они встанут на ноги»

Герои туров

Главными действующими лицами 5-го тура стали форварды «Барселоны» и «Валенсии» — Лионель Месси и Симоне Дзадза. Аргентинец отметился покером в ворота «Эйбара», а итальянец — хет-триком в матче с «Малагой». Благодаря своим бомбардирским подвигам нападающие возглавляют список бомбардиров: Лионель Месси уверенно лидирует с 9 забитыми мячами, а Симоне Дзадза единолично занимает второе место с 5 голами.

Антигерои туров

Начало сезона — время отставок? Всего после шести игр в текущем сезоне сразу два клуба распрощались со своими главными тренерами. Маноло Маркес, который возглавил «Лас-Пальмас» всего лишь в начале июля, ушел в отставку после поражения от «Леганеса», а «Вильярреал» объявил об отставке Франа Эскрибы ввиду неудовлетворительных результатов испанского специалиста.

Цифра туров

Луис Суарес провел свой 100-й матч за «Барселону» в Ла Лиге. В своей юбилейной встрече уругваец отметился голом в ворота «Жироны». Забитый мяч стал для Суареса 87-м за «сине-гранатовых» в Ла Лиге. 100 матчей — 87 голов и 51 голевая передача. Сумасшедшая статистика!

Результаты тура:

5-й тур

Валенсия – Малага – 5:1 (1:0)

1:0 – Санти Мина (17), 2:0 — Дзадза (55), 3:0 — Дзадза (61), 4:0 — Дзадза (63), 5:0 — Родриго (86).

Барселона – Эйбар – 6:1 (2:0)

1:0 – Месси (21, с пенальти), 2:0 – Паулиньо (38), 3:0, — Д. Суарес (53), 3:1 — Энрич (57), 4:1 — Месси (59), 5:1 — Месси (62), 6:1 — Месси (87).

Атлетик – Атлетико – 1:2 (0:0)

0:1 — Корреа (55), 0:2 — Карраско (73), 1:2 — Рауль Гарсия (90).

Леганес – Жирона – 0:0.

Депортиво – Алавес – 1:0 (1:0)

1:0 – Лунзиньо (45).

Реал – Бетис – 0:1 (0:0)

0:1 – Санабрия (90).

Севилья – Лас-Пальмас – 1:0 (0:0)

1:0 – Навас (83).

Вильярреал – Эспаньол – 0:0.

Сельта – Хетафе – 1:1 (1:0)

1:0 – Гомес (25), 1:1 – Родригес (86).

Леванте — Реал Сосьедад — 3:0 (1:0)

1:0 — Чема (45), 2:0 — Моралес (75), 3:0 — Барди (89).

6-й тур

Атлетико – Севилья – 2:0 (0:0)

1:0 – Карраско (46), 2:0 — Гризманн (69).

Алавес – Реал – 1:2 (1:2)

0:1 – Себальос (10), 1:1 — Ману Гарсия (39), 1:2 — Себальос (42).

Малага – Атлетик – 3:3 (1:1)

0:1 — Адурис (4, с пенальти), 1:1 — Ролан (35), 1:2 — Вильямс (51), 1:3 — Вильямс (70), 2:3 — Бесс (81), 3:3 — Ролан (84).

Жирона – Барселона – 0:3 (0:1)

0:1 — Адай (17, в свои ворота), 0:2 — Ираисос (48), 0:3 — Л. Суарес (70).

Эспаньол – Депортиво – 4:1 (2:0)

1:0 – Баптистао (5), 2:0 — Аррибас (23, в свои ворота), 2:1 — Борхес (53), 3:1 — Морено (72, с пенальти), 3:1 — Морено (90).

Хетафе – Вильярреал – 4:0 (0:0)

1:0 – Родригес (54), 2:0 — Молина (64), 3:0 — Бергара (67), 4:0 — Родригес (90).

Эйбар – Сельта – 0:4 (0:3)

0:1 – Кабраль (17), 0:2 — Гомес (23), 0:3 — Эрнанлес (39), 0:4 — Васс (72).

Лас-Пальмас – Леганес – 0:2 (0:0)

0:1 — Бовю (47), 0:2 — Эрасо (90).

Реал Сосьедад – Валенсия – 2:3 (1:1)

0:1 – Родриго (26), 1:1 – Элустондо (33), 1:2 — Видаль (55), 2:2 — Оярсабаль (59), 2:3 — Дзадза (85).

Бефис — Леванте — 4:0 (0:0)

1:0 — Санабрия (47), 2:0 — Руис (55), 3:0 — Леон (65), 4:0 — Санабрия (90).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: 9 — Лионель Месси (Барселона), 5 – Дзадза (Валенсия), 4 — М. Гомес (Сельта).

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press